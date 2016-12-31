لبنان

العميد خطار يتفقّد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني

جال مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار، ليلة رأس...

الحريري زار قيادة الجيش.. 40 ألف عسكري وجهوزية جوية وبحرية

وزير الداخلية يواكب الاجراءات الأمنية ليلة راس السنة من ثكنة الحلو

ابراهيم: وسيط لبناني جديد يعمل في ملف العسكريين المخطوفين لدى داعش

أي مدينة احرزت المرتبة الاولى لأفضل زينة ميلادية للعام 2016؟

عربيات

معصوم يامل أن يكون العام الجديد 2017 عام النصر الناجز على الإرهاب

امل الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن يكون العام الجديد 2017...

مقتل 134 فلسطينياً واعتقال نحو 7 آلاف خلال 2016

الحملة الوطنية السعودية تسير قافلتها الاغاثية الثانية للنازحين من حلب تحت شعار (لأجلك يا حلب)

هدوء حذر بأول أيام وقف النار في سوريا

دوليات

لحظة إطلاق النار على الملهى الليلي باسطنبول رأس السنة ٢٠١٧

عواصف إيران الغبارية تفتك بصحة السكان

مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار الهدنة في سوريا

تحذير للجنود الأميركيين.. هذه المشروبات خطر عليكم

رياضة

هدف مبكر يمنح ليفربول الفوز على مانشستر سيتي

حسم ليفربول قمته مع ضيفه مانشستر سيتي بالفوز عليه 1-0...

قطار تشيلسي يدهس ستوك سيتي في مواجهة مثيرة

عودة أغويرو تدب الذعر بليفربول عشية لقاء مانشستر سيتي

برنامج مباريات الدوري الإنكليزي

الإماراتي عمّوري يطمح للعب بأرسنال

منوعات

العالم يدخل عام 2017 بـ”الثانية الكبيسة”

أعلن معهد الإمارات للمترولوجيا، الخاص بالقياسات، إضافة ثانية إلى العد...

6 نصائح “لإنقاذ ليلة رأس السنة”

إنفوغرافيك.. أبرز انجازات التكنولوجيا في 2016

ناسا تحذر: كويكب ضخم على وشك الاصطدام بالأرض.. ويمكن ردعه بصاروخ نووي

ميديا

ملايين الهواتف تودع “واتساب” للأبد

قد يجد عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل “واتساب”، أنفسهم...

أفضل 10 تطبيقات لـ”آبل” خلال عام 2016

على ذمة المواقع

كيف علق جنبلاط على اقفال صحيفة السفير؟

اقتصاد

دبوسي عرض مع وفد اوسترالي تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

إلتقى رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، أمين صندوق...

«مصرف الإسكان» خفّض فائدة الإقراض

النفط يتّجه لتحقيق أكبر مكسب سنوي منذ 2009 والذهب يختتم العام 2016 بارتفاع 9 في المئة 

الجميل: القطلع الصناعي خسر مليار دولار منذ العام 2013

فندق وسبا غراند هيلز، التابع لمجموعة لاكشري كوليكشن يفتتح مطعم “شي آلان”

شباب وجامعات

عودة 7 أطفال عباقرة بالحساب الذهني من سيول استقبال رسمي ودعوات لوقوف الدولة إلى جانبهم

المطار – درويش عمار: عاد أطفال مؤسسة Genius Map العباقرة،...

وسائل التواصل تقلق راحة الأهل المفجوعين والد التلميذ أحمد عابدة يروي تفاصيل ما حدث لطفله

رابطة «الأساسي» تحذّر من تكرار السيناريو القديم: لإقرار سلسلة الرتب في أول جلسة تشريعية 

مركز البحوث يضع إمكاناته بتصرّف حمادة لاستكمال تطوير المناهج ومساندته بمسيرته التربوية

إسلاميات

عمادي: «الدراسات الإسلامية» لها أثر مهم في المجتمع من خلال دورها التوجيهي

دعا وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد أسد عمادي...

مرصد الأقليات المسلمة يثمن تقرير مجموعة الأزمات

و يسألونك في الدين

زاوية ومقام الأوزاعي (2) وقفة الأوزاعي بوجه سيوف الخلفاء و الولاة

حكايات الناس

«ستيف».. وتماسيح السد العالي!

يكتبها اليوم: فاروق الجمّال احتفل الاستراليون بذكرى صائد التماسيح «ستيف...

نقطة وسطر

هل تكون بمستوى آمال الأجيال الشابة..

يتنفس اللبنانيون الصعداء وهم يطوون الصفحة الأخيرة من روزنامة العام...

نجوم وفن

عبير صبري: لم أعش قصة حب حقيقية

صرّحت الفنانة عبير صبري أنها تهرب من الرجل الذي يحاول...