5 عبارات دلع يحب زوجكِ سماعها!

لسانكِ سيف ذو حدين، فبكلمة منك تجعلين زوجك يذوب فيك ويقع أسير سحرك وبكلمة أيضًا قد تخسرينه وتجعلينه ينفر منك. لذا أشعري زوجك بأنوثتك ودلّليه مردّدة له كلمات الدلع ومعبّرة له عن حبك.

أما إذا كنت لا تيقنين كثيرًا أسس الدلع على الزوج، فسنعرّفك اليوم في هذا المقال على أكثر عبارات الدلع التي يحب سماعها منك.

يجب أن تعلمي أيتها الزوجة في بادئ الأمر أن عبارات الدلع هذه تشعر زوجك بمزيد من الحب والإحترام والثقة وستحفّزه على إعطائك المزيد من الإهتمام الذي تبحثين عنه أنت أيضًا. أما عبارات الدلع التي يحبها زوجك فهي التالية:

أحبك يا عمري: هذه العبارة من أكثر العبارات التي يعشق زوجك سماعها منك فهي تشعره بأهميته بالنسبة اليك. إن مثل هذه العبارات للزوج تساهم بشكل كبير في توطيد العلاقة بينكما.

يا أغلى من الغلى: هل يوجد أجمل من هكذا تعبير؟ هو تعبير يشعر الزوج أنه أهم ما قد تملكينه، وهو يحب كثيرًا أن تدلّعيه بهذه العبارة.

تاج رأسي: طبعًا أنت تفتخرين بزوجك وتقدّرينه وتكنّين له الإحترام، زوجك يحب أن يسمع أنه تاج رأسك فيشعر برجولته أيضًا. لذلك، لا تبخلي عليه بها!

حبيبي ورجل حياتي وعمري: وطبعًا أي رجل لا يحب أن يسمع هذه الجملة من زوجته؟ فكلمة حبيبي تصف العلاقة التي تجمعكما مع بعضعكما البعض، وهي تعبير عن حبك له.

أنت أب أولادي: وأخيرًا، العائلة هي أكثر ما يهم زوجك في حياته ولأطفالكما مكانة خاصة في قلبه، مثل هذه العبارة يذكر زوجك بحلمه الذي حقّقه وبالسعادة التي منحها أطفالكما له.