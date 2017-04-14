لجسمٍ رشيق نحيف.. إليك رجيم الجيلو!

إنّه رفيق الحفلات منذ الصغر، فطعمه اللذيذ وبساطة تحضيره جعلا منه التحليّة الأمثل والأكثر شيوعاً في أوساط الصغار كما الكبار… فلمَ لا تستفيد منه لخسارة الوزن أيضاً؟! كلّ ما عليك فعله هو إعتماد جدول الرجيم التالي لمدّة شهر:

وجبة الفطور:

– شريحتين من توست الشوفان أو النخالة أو الصويا.

– قطعتين كبيرتين من أي جبنة بيضاء قليلة الملح.

– حبّة من الخيار أو الطماطم.

وجبة الغداء:

– 200 غرام من الدجاج أو السمك أو اللحوم الحمراء المشويّة.

– شريحة من توست الشوفان أو النخالة أو الصويا.

– سلطة خضراء مع ملعقة صغيرة من الزيت وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

وجبة العشاء:

– سلطة خضراء مع ملعقة صغيرة من الزيت وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

– 10 حبّات من اللوز النيء أو المحمّص على الهواء.

وكلّما شعرت بالجوع ما بين الوجبات أو حتى بعدها مباشرةً، بإمكانك سدّ جوعك من خلال تناول الكميّة التي تريدها من حلوى الجيلو الخالية من السكر، وذلك في أي وقت من اليوم.

وما يميّز هذه الحمية عن غيرها هو عدم الشعور بالجوع أو الحرمان بسبب القدرة على تعويض الرغبة بالسكر والأطعمة الحلوة المذاق من خلال تناول الجيلو بعيداً من أي حدود للكميات المستهلكة يومياً.

(عائلتي)