لماذا تحمل كايت ميدلتون حقائبها باليدين؟

في إطلالاتها الرسمية، لا تظهر دوقة كامبريدج كايت ميدلتون أبداً من دون حقيبة صغيرة بين يديها. لماذا تمسك كايت بالحقيبة بيديها كلتيهما كما لو أنها تخاف أن تضيع منها؟

لا شك في أن كايت أيقونة موضة عالمية، ذات تأثير كبير في النساء، لدرجة أن الملابس المشابهة لتلك التي تظهر فيها تختفي خلال ثوان قليلة من المتاجر. وينطبق الأمر نفسه أيضاً على ولديها، الأميرين جورج وشارلوت.

يتوجب إذاً على دوقة كامبريدج أن تبدو دوماً أنيقة، مع ابتسامة عريضة، وشعر لامع وممتلئ، وملابس تحترم التقاليد الملكية، وإنما مع لمسة عصرية.

ما سرّ الحقيبة الصغيرة التي تحملها دوماً؟ إنها ببساطة العذر الذي يتيح لها عدم مصافحة الجميع. فالدوقة تلتقي بمئات الأشخاص في المناسبات الرسمية التي تشارك فيها، ويستحيل عليها مصافحتهم جميعاً. لتفادي أي مشاكل، وعدم مصافحة البعض دون الآخر، تلجأ كايت ميدلتون إلى الحقيبة الصغيرة وتمسك بها بيديها بحيث لا يبقى أمامها أي مجال للمصافحة، خصوصاً وأن البروتوكول الملكي يفرض عدم مصافحة عامة الشعب لأفراد العائلة المالكة.

(لها)