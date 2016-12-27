مخاوف غربية من مستقبل لبناني «تشوبه الهيمنة الإيرانية والسورية»: الأولوية لقانون إنتخاب يقود إلى مجلس نيابي أكثر توازناً 

سلكتْ آخر حكومات برلمان العام ٢٠٠٩، كما سمّاها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، سبيلها بعد تخطي ما كان كثر يعتبره «عقبة البيان الوزاري». ولا شك أن براعة من صاغ هذا البيان جنّبت الحكومة مطبات اساسية في ظل الانقسامات حول الحرب في سوريا ومشاركة حزب الله فيها، جنباً الى جنب مع تعقيدات قانون جديد للانتخاب والازمة الاقتصادية التي باتت تتهدد الأمن الإجتماعي للبنانيين في ضوء اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري وتدني فاعلية القطاعات الإنتاجية الهشة وتراجع النمو. ومن نافل القول ان ما سهّل في سلوك الحكومة الدرب السهل في مجلس النواب، طبيعتها التوافقية التي أهّلتها الحصول على شبه إجماع نيابي.

غير أن هذه التسهيلات لا تخفي مجموعة من التحديات التي تنتظر الحكومة، وهي التي إتخذت من إجراء الانتخابات النيابية العامة ومكافحة الفساد وملء الفراغات في الإدارات المدنية والعسكرية – الأمنية، عنواناً رئيساً لعملها في عمرها القصير نسبياً، ما لم يزِده أشهراً عدة تمديد تقني لمجلس النواب قد يحتّمه إقرار قانون جديد، وما يسلتزم ذلك من تحضيرات لوجستية وإدارية وتمهيدية.

من أبرز هذه التحديات:

أ-وضع قانون انتخاب جديد في مهلة زمنية ضيّقة نسبياً قد لا تزيد عن نهاية كانون الثاني المقبل، واجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، تطبيقاً للخطاب الرئاسي وللبيان الوزاري، وأخذاً في الإعتبار الرغبة الدولية في إعادة إنتاج السلطة بما يتناسب مع التسوية الرئاسية.

ب-التصدّي للأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي باتت تتطلب علاجات جذرية، بدءا من مكافحة الفساد والتكسب غير المشروع وضبط إهدار المال العام الذي بلغ مداه الأقصى في وزارات دسمة زمن الحكومة السابقة، وهو امر لم يخفه الرئيس تمام سلام نفسه.

ج-معالجة مسألة النزوح السوري المرتبط جذريا بالأزمة الإقتصادية والإجتماعية، نتيجة غياب السياسات الشاملة وضآلة المساعدات الدولية.

د-المشاركة اللبنانية في الحرب السورية، وهي أكثر النقاط الخلافية في العلاقة الملتبسة بين ركني الحكومة، تيار المستقبل وحزب الله، ولا تزال محل نزاع حاد بينهما، ومن غير المتوقع أن يقفل إلا مع إقفال الحرب السورية، وهو امر بعيد المنال راهناً.

ويضيء تقرير ديبلوماسي غربي على واقع أن حزب الله وحلفاءه يشكّلون ما يقرب من ثلثي الحكومة، ليبرز مخاوف دولية من أن «تقع تحت هيمنة حزب الله على رغم أنها برئاسة سعد الحريري».

ويرى التقرير أن من شأن هذا الواقع أن «يورط لبنان الى حد كبير في الحرب السورية وأن يسهم في إعادته الى دائرة النفوذ السوري، وسيزيد مخاطر زجه في أتون طائفي محلي – إقليمي».

ويشير الى ان «الحضور الغالب لحلفاء سوريا وايران في الحكومة الجديدة لا يشكل، هو الآخر، أمراً واعداً، ويكشف نوايا طهران في إبقاء لبنان تحت سيطرتها. لذا لا بدّ للحريري وحلفائه من الضغط لصوغ قانون انتخابي يؤدّي، عاجلاً وليس آجلاً، إلى تشكيل مجلس نيابي أكثر توازناً. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتجنب مستقبل تشوبه الهيمنة الإيرانية والسورية، وبغية حماية لبنان من تداعيات الحرب السورية».

ويلحظ التقرير أن لبنان لم يحظ بالكثير من الاهتمام الدولي، حيث ينصبّ تركيز عواصم القرار على سوريا، في حين لم تجد واشنطن بعد متّسعاً من الوقت لمقاربة الملفات اللاهبة في المنطقة، نتيجة المرحلة الإنتقالية التي تحكم آليات عمل الـestablishment الأميركي، والطبيعة التي ستكون عليها الإدارة المقبلة والتي ستعكس حتماً طباع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ونمط عمله وخطابه السياسي.

ويرى التقرير الديبلوماسي الغربي ان مآل العلاقة الأميركية – الروسية ستحدّد جذرياً ما ستكون عليه صورة الشرق الأوسط، إذ في حال قررت الادارة الاميركية- كما هو مرتقب- ترك منطقة الشرق الأوسط للفلك الروسي، فإن ذلك سيكون على حساب لجم الهيمنة الإيرانية، والحد من انتشار نفوذ طهران في مناطق استراتيجية عدة ، من دون ان يؤدي هذا التضييق الى صراع إيراني – دولي، بل نوع من الإدارة الدولية للمنطقة وفق أجندة سياسية معتدلة، قوامها كونسورسيوم إقليمي من نوع جديد يحدّ قدرة أي عاصمة على الهيمنة او فرض سياستها، ويفرض الحد الأدنى من تعاون الإقليمي».