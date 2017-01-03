رسالة مفتوحة إلى وزير الدولة لمكافحة الفساد

محمّد يوسف بيضون*

أعلى درجات الفساد هو الذي ينتشر في أوساط كبار المسؤولين وتتحوّل معهم إلى ثقافة. إن الشعب الذي يتهاون تجاه مسؤوليه الفاسدين ولا يرفع الصوت في وجههم هو شعب لا مكانة له تحت الشمس.

في الماضي، كان ميزان المدفوعات في لبنان يسجل فائضاً عاماً بعد عام. إلا أن وجهة هذا الميدان بدأت تسير في اتجاه معاكس وتسجل عجزاً بعشرات المليارات من الليرات اللبنانية جاعلاً مديونية لبنان من الاكثر بين دول العالم نسبياً. أنا لم أشاهد تقهقراً في ميزان مدفوعاتنا العام كما هو عليه منذ بعد الحرب التي أصبنا بها. كما اني لم أرَ عدم مبالاة مسؤولينا تجاه الفساد، كما أراه اليوم. إن شعبنا لم يعد ليبالي وهو يرى المفسدين أمام عينيه يتغلغلون في أنحاء جسم الوطن.

لقد أحسن الرئيس العماد ميشال عون بأن عيّن وزيراً للدولة وكلفه بملف الفساد. أنا اعرف الوزير نقولا تويني وأثق بمناقبيته ونزاهته وأدعوه أن يضرب مكامن الفساد دون هوادة. إن تكليفه هذه المهام قد أعاد الثقة والأمل للناس بمن يديرون الشأن العام. فكن أيها الوزير عند حسن ظنهم بك ولا تهادن أو تساير وكن ضميراً لشعبك لا يساوم. وأنا أدعو جميع معاونيك لأن يكونوا جنوداً لك في معركتك تلك. أمل النّاس اذاً معقود عليك خصوصاً وأن على رأس الدولة العماد ميشال عون الذي عُرف بحساسيته المفرطة تجاه الفساد. أنا اعرف أن مهمتك ليست بالأمر الهيّن، ولكن «ما على المرء إلا أن يسعى» وتأييد الناس لكم لا بدّ له من أن يثمر. إنك في مناسبة قد لا تتكرر على المدى المتوسط، فاغتنمها واجعل رايتك عالية في سماء لبنان. ثق بأن النّاس شبعت وعوداً فلا تجعل كلامك وعداً وأعد للناس ثقتها بالدولة. لك مني الدعاء بأن يأخذ الله بيدك فيما يشبه الرسالة.

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* نائب ووزير سابق.