بعد تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب انطلقت ورشة إعادة ترتيب الوضع الداخلي من جهة، وإعادة ربط لبنان بالعالم العربي الذي عكرته سياسات «حزب الله» الموالية لإيران والمعادية للعرب وللمملكة العربية السعودية التي تخوض هذه الأيام معركة تثبيت الوجود العربي في وجه محاولة الهيمنة الإيرانية تحقيقاً لحلم قديم يراودها هو عودة الامبراطورية الفارسية كقوة أساسية في العالم، من جهة أخرى.

فعلى صعيد ترتيب الوضع الداخلي الذي بدأ بعد ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، بتشكيل حكومة جامعة لكل المكونات اللبنانية والسياسية يعقد مجلس الوزراء اليوم أوّل جلسات العمل، وأمامه جدول أعمال دسم أبرز ما فيه مرسوما التنقيب عن النفط إلى جانب ملفات خدماتية وحياتية أساسية تتصل بشؤون المواطنين، وسيكون هذا الاجتماع الامتحان الأول والأساسي لمدى الانسجام والتفاهم داخل مجلس الوزراء على اطلاق عجلة الدولة بقوة للتعويض عمّا فات في زمن التعطيل ولكي تثبت الحكومة، عكس ما وصفت به، بأنها حكومة فريق العمل الواحد وليست حكومة التناقضات التي يسيطر عليها «حزب الله» بفعل وجوده القوي داخلها.

وطبعاً ليست مراسيم النفط والتنقيب عنه هي المهمة الوحيدة للحكومة، بل تنتظرها ورشة عمل كبيرة ومتشعبة ومتراكمة بسبب ظروف التعطيل التي مرّ بها لبنان، تبدأ بالتعيينات الإدارية في المراكز القيادية وتنتهي بملء الشواغر في كل مؤسسات الدولة ليصار إلى انتظام عمل المؤسسات الرسمية على النحو المطلوب لاستنهاض الدولة ووضعها على سكة الدول الراقية والمتقدمة، فضلاً عن محاربة الفساد واجتثاثه من كل مؤسسات الدولة ومرافقها الرسمية وفي كل المجالات بعدما تفاقم خطر هذه الظاهرة على كل مؤسسات الدولة، وعلى سمعة لبنان الدولية.

وإذا كان عمر الحكومة قصيراً، كما يتردد، لأنه لا تفصلها عن الانتخابات النيابية سوى بضعة أشهر، فإن بإمكانها أن تؤسس خلال هذه المدة القصيرة لقيام دولة قوية متقدمة على مستوى الإدارة وعملها لا ان تبقى دولة متأخرة ينخرها الفساد في كل شرايينها ويحرمها من الاستثمارات الأجنبية التي ترغب الاستثمار في هذا البلد، لكن الرشوة والفساد والإفساد يجعلها تمتنع عن الدخول في أية مغامرة.

ولا ننسى في هذا السياق المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتق هذه الحكومة، وهي وضع وإقرار قانون انتخابي جديد يكون عادلاً ويحقق التمثيل العادل والصحيح، ويحدّ من الضجة السياسية المثارة منذ زمن طويل حول هذا القانون، ويبدو من سياق ما وصل الى الرأي العام حتى الآن أن الحكومة ستكلف بالتفاهم في ما بينها على صياغة قانون عصري يأخذ التركيبة التعددية بعين الاعتبار، ويراعي مسألة التمثيل الصحيح حتى لا يبقى في لبنان من يشعر بأنه مستهدف كذلك حقوق طائفته من قانون الانتخابات كما يتردد بالنسبة إلى قانون الستين.

وعلى صعيد إعادة وصل ما انقطع بين لبنان والعالم العربي تشكّل جولة الرئيس ميشال عون العربية التي يستهلها يوم الاثنين المقبل بالمملكة العربية السعودية التي طالما شكلت صمّام أمان للبنان بكل فئاته وطوائفه، قفزة نوعية في إعادة ترتيب علاقات لبنان مع العالم العربي تؤكد تمسك هذا البلد بعروبته وبعلاقاته العربية وتوثيق هذه العلاقات في وجه المخاطر التي تحيق بالعالم العربي من المحيط الى الخليج، ومما لا شك فيه أن هذه الزيارة للرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية ستعطي ثمارها إن لجهة الإفراج عن الهبة السعودية للجيش اللبناني والمقدرة بثلاثة مليارات دولار أميركي أو لجهة عودة الرعايا العرب إلى لبنان الذي كان في زمن انفتاحه العربي يشكل قبلة السيّاح العرب من دول الخليج ومن غيرها من الدول العربية.

إن اللبنانيين بوجه عام يرحبون بهذه الزيارة للرئيس عون إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر لأنهم توّاقون إلى عودة لبنان قبلة للعالم العربي.

د. عامر مشموشي