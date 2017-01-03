مجلس الوزراء: انطلاقة واعدة في مواجهة ملفات النفط والأنترنت

تستحوذ جلسة مجلس الوزراء، اليوم، باعتبارها الأولى بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، على اهتمام سياسي وإعلامي لافت، بالنظر إلى جدول أعمالها الحافل، سيما ما يتصل بمراسيم النفط وموضوع الاتصالات، حيث يتوقع أن يصار إلى تعيين بديل من المدير العام لهيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف، بعد حصول توافق على هذا الأمر، وسط ترجيحات بتعيين عماد كريدية لهذا المنصب، في حين سيتم البحث في ملف اعتداء اسطنبول الإرهابي من خارج جدول الأعمال وتقويم طريقة تعامل السلطات اللبنانية مع نتائج هذا الاعتداء والتأكيد على الاستمرار في رعاية الجرحى حتى يستعيدوا كامل عافيتهم، بالتوازي مع التأكيد على مواجهة الإرهاب والسعي إلى تحصين الجبهة الداخلية، بمزيد من التماسك والوحدة الوطنية لسد كل الثغرات أمام الذين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة.

وقد أكدت مصادر وزارية لـ«اللواء»، أن جلسة الحكومة ستكون على قدر كبير من الأهمية، حيث ستعكس نتائجها المرتقبة، جدية مجلس الوزراء في معالجة الملفات العالقة من الحكومات السابقة واتخاذ الإجراءات التي تكفل إعادة تصحيح الأمور، استناداً إلى ما تضمنه خطاب القسم والبيان الوزاري، مشيرة إلى أن هناك تفاهماً بين رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري على إيجاد الحلول لكثير من الملفات التي حالت الخلافات السياسية دون إنجازها، وفي مقدمها موضوع قانون الانتخابات، حيث أن جهود الحكومة ستتركز في المرحلة المقبلة على إعداد قانون عصري جديد يراعي سلامة التمثيل ويؤمن أفضل مشاركة.

وأكدت المصادر أنه من غير المستبعد أن تتم إثارة موضوع قانون الانتخابات الجديد في جلسة اليوم وحتى من خارج جدول الأعمال، في إطار التأكيد على عزم الحكومة السير بإعداد قانون جديد بديلاً من الستين الذي يلقى معارضة غالبية القوى السياسية في البلد، مشيرة إلى أن ملف الموازنة يتصدر هو الآخر الاهتمامات الحكومية، بالرغم من قصر عمر الحكومة، لكن ذلك لن يمنع الوزراء من تكثيف جهودهم لإعداد موازناتهم في غضون مهلة معقولة، لكي يتم تحضير موازنة الـ2017 وإحالتها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، سيما وأن الموازنات غائبة منذ أكثر من عشر سنوات، ما يجعل إقرار موازنة السنة الجديدة أولوية على ما عداها.

وكشفت المصادر أن مجلس الوزراء، وفي جلساته اللاحقة، سيضع على جدول أعماله إجراء بعض التعيينات الملحة في إدارات الدولة، لكن بعد التفاهم عليها، على اعتبار أن الرئيسين عون والحريري عازمان على سد النقص في إدارات الدولة وأجهزتها، من خلال اعتماد معايير الكفاءة والجدارة وحدها في التعيينات المنتظرة، بعيداً من المحاصصة والمحسوبيات، لأن هاجس الحكومة استعادة ثقة اللبنانيين بالدولة ومؤسساتها.

وأشارت إلى أن الرئيس عون سيطلع مجلس الوزراء على قراره تلبية الدعوة لزيارة المملكة العربية السعودية الاثنين والثلاثاء المقبلين، برفقة وفد وزاري رفيع، حرصاً منه ومن الحكومة مجتمعة على تعزيز أواصر الصداقة المميزة التي تجمع لبنان بالمملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة أن اختيار الرياض كأول محطة خارجية في زيارات رئيس الجمهورية، يعني الكثير للبنان ومؤسساته الرسمية، على أن تلي زيارة المملكة زيارة مماثلة إلى دولة قطر ومن بعدها إلى مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعلمت «اللواء»، أن الملف الأمني سيحضر على طاولة مجلس الوزراء، لناحية تأمين الغطاء الكامل للجيش والقوى الأمنية للقيام بكل ما هو مطلوب لتحصين الأوضاع الداخلية وحماية لبنان من الإرهاب وملاحقة الشبكات التخريبية وتوقيف أعضائها.