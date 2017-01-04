قلب على ورق

لبنان يا وطن الجبل الأشم والارزة الخالدة يا احلى واجمل الأوطان

لبنان يا وطن الفن والعيش المشترك وحسن الضيافة يا وطن الريحان

لبنان يا وطن تعدد اللغات والحضارات والمعشر الجميل وتنوع الأديان

منك النور يتلألأ ويشع مهما تغلغلت فيك حوادث ظلم وقهر وادجان

لو داهمتك الرياح تداعبها لتحولها إلى نسمات رطيبة كأنها من أرق الافنان

علمتك الحياة ان تتجاوز المحن والفتن ولا تبالي بل تتجاهل غدر الزمان

كل هذا معروف ومعلوم والتاريخ يشهد مهما حدث، لك في المجد بنيان

اما ان تصل بغرورك رغم حجمك الصغير وعدد شعبك القليل نسبة لأكبر البلدان

ان يكون لك من الوزراء ثلاثون يا عجباً ما سبقك عليه بلد من بلاد العمران

والاعجب من ذلك وزير لشؤون المرأة مع احترامي له لإنتشالها من النسيان

وزير رجل لرعاية شؤون المرأة ومن أحق بالمرأة منصباً لهذا العنوان

لو كانت تلك الوزارة تقدر المرأة ما اهملتها وجعلتها في قهر وخذلان

حبذا لو اشتملت وزارتكم أكثر من وزيرة لأدركنا انكم وصلتم بالعقل للأمان

اماناً إعطاء المرأة فعلاً كامل حقوقها بعدما استيقظتم من سبات عميق يا اخوان

لأدركنا انكم تيقنتم بالعقل والمنطق ان البذل عند المرأة لا يقدر باثمان

لأنها الام التي انجبت الرجل واعتنت به حتى وصل إلى المركز المبتغى والقنيان(1)

وبطبيعتها أكثر وفاءً وصبراً من الرجل لأنها معطاءة بكل جود وصبر واتقان

اما كان الاجدر والاجدى لوزارة بهذا العدد التي جعلتنا في حالة هذيان

ان يكون فيها خمسة أو ستة وزيرات على الأقل في كل منصب أو مكان

المرأة يا سادة هي الام والاخت والصديقة هل من اعتراف بها ولها جميل العرفان

باحترام عقلها أكثر وتفكيرها الانضج لا اهمالها وجعلها في زاوية الحرمان

الرجل رجولة يا سادة بالبصر والبصيرة لا بالعضلات كي لا تبقوا كالعميان

1- القنيان: الغني أو ما اقتنى