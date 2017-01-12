مجلس الوزراء يرجئ ملف النفط ويحوّل خلية أزمة النازحين إلى لجنة وزارية موسعة

رغم أنها الجلسة الاولى التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي بعد تشكيله لحكومة العهد الأولى، أجمعت مصادر وزارية «للواء» على وصفها بالممتازة وبأنها تميزت بروح التعاون والايجابية والجدية في مناقشاتها حيث كانت مداخلات قيمة للوزراء تؤكد نية الجميع العمل لنجاح الحكومة، والقيام بالانجازات المطلوبة لما فيه خدمة الوطن والمواطن بعد فترة شلل طويلة بسبب الشغور الرئاسي الذي كان سائدا والمناكفات الوزارية في الحكومة الماضية.

وأشادت المصادر الوزارية بإدارة الرئيس الحريري للجلسة وبمداخلته القيمة في مستهلها، الجلسة التي أقرت عددا من بنود جدول الاعمال وأرجأت عددا منه بسبب غياب عدد من الوزراء المرافقين لرئيس الجمهورية ميشال عون في جولته الخارجية، كان البارز فيها ملف النازحين السوريين الذي تم التركيز عليه في إطار البند الرابع من جدول الاعمال والمتعلق بطلب وزير الدولة لشؤون النازحين الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء في تاريخ 2/5/2014 المتعلق بتشكيل خلية وزارية لمتابعة مختلف اوجه موضوع نزوح السوريين الى لبنان.

وفي تفاصيل مداولات المجلس حسب ما سردتها مصادر وزارية «للواء» فإن الرئيس الحريري بدأ بمداخلة أشاد فيها بمواقف رئيس الجمهورية، وأعلن فيها أن ما قاله الرئيس عون يعبر بأمانة وصدق عن جميع اللبنانيين وعن موقف الدولة اللبنانية تجاه الاشقاء العرب.

الرئيس الحريري الذي رأى ان زيارة رئيس الجمهورية كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح اعتبر ان زيارة السعودية وقطر خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وازالة الالتباسات وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية.

وحسب المصادر الوزارية فإنه إضافة الى كلام الرئيس الحريري في ما يتعلق بزيارة الرئيس عون الى كل من السعودية وقطر والعلاقات اللبنانية العربية، تحدث عن ملف النازحين السوريين بشكل مفصل، واصفاً الموضوع بأنه حساس، مؤكدا أهتمامه الشخصي في هذا الملف لاهميته القصوى، وضرورة التعاطي مع الموضوع بطريقة جيدة وفعالة من خلال تحسين البنى التحتية وزيادة فرص العمل وخلق مشاريع تخدم البلد كتقديم مساعدات للبنان من شأنها دعم النازحين من خلال عملهم في هذه المشاريع كإنشاء اوتوسترادات او غيرها من المشاريع الكبيرة والتي تستفيد منها الدولة اللبنانية، وفي الوقت نفسه تخلق فرص عمل كثيرة للنازحين السوريين من حيث الاستفادة من اليد العاملة السورية لتنفيذ مثل هكذا مشاريع.

كما ركز الرئيس الحريري في كلمته في هذا الاطار على دور البنك الدولي، معلنا أنه بصدد الطلب منه إعداد تقرير خاص حول تأثير أزمة النزوح السوري على البلد اقتصاديا واجتماعيا والخسائر والاكلاف التي يدفعها البلد جراء الازمة، خصوصا ان البنك كان أعد تقريرا سابقا عن تأثير ازمة النزوح على لبنان في السنوات الثلاث الاولى للنزوح اي منذ العام 2011 حتى العام 2014 وتم تحديد الخسائر والاكلاف بقرابة 7 مليار دولار نتيجة الازمة، لذلك فانه من الضروري أن يكون لدى لبنان صورة واضحة عن خسائره التي تكبدها خلال السنوات الثلاث الاخيرة أي منذ العام 2014 الى العام 2017.

واعتبر الرئيس الحريري أن مجرد أن يضع البنك الدولي تقريره الخاص يكون لذلك مدلولات معنوية كبيرة جراء الثقة الدولية التي يتمتع بها البنك كجهة دولية محايدة، وأن توصياته تساهم في تقديم المساعدات الدولية للبنان ولشعبه الذي عانى ولا يزال من موضوع النزوح السوري.

وبعد هذه المداخلة طلب الرئيس الحريري البدء بدرس بنود جدول الاعمال، فما كان من وزير الطاقة سيزار أبي خليل إلا أن تمنى على الرئيس الحريري تأجيل البند الاول على جدول الاعمال والمتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى تعديل كامل القسم الثاني (النظام المالي) هيئة ادارة البترول وهو بند مؤجل من الجلسة الماضية. واعتبر وزير الطاقة ان هناك عددا من الوزراء لم يتمكنوا من الاطلاع بشكل مفصل على هذا الملف، وبناءً لمطالبتهم بتأجيل بحثه أقترح أن يتم أرجأ هذا البند فوافق الرئيس الحريري على طلب الوزير.

بعد ذلك تم درس البنود المتبقية من الجدول وعند الوصول الى البند رقم اربعة والمتعلق بطلب وزير الدولة لشؤون النازحين والمتعلق بملف النازحين كان هناك عدد من المداخلات ولكنها وصفت بالايجابية، حيث تحدث الوزير المعني بالملف معين المرعبي بالتفاصيل وأهمية هذا الموضوع، لافتا الى أن عمل اللجنة سيكون القيام بوضع تصور شامل وأن يكون هناك اولوية بالتعاطي مع الموضوع من خلال رفع مستوى البنى التحتية لتحسين المستوى المطلوب خصوصا ان البنى التحتية الموجودة كانت لخدمة ثلاثة ملايين مواطن لبناني اما اليوم فقد أصبح يستخدم هذه البنى اكثر من 6 ملايين مواطن على الاراضي اللبنانية، كالطرقات، المياه والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الحياتية اليومية التي يعاني منها المجتمع اللبناني، وشدد على مسؤولية المجتمع الدولي وكل المعنيين في هذه الازمة وضرورة مساعدة لبنان بشكل ايجابي وعلى تحمل اعباء النزوح.

كما طلب نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني أن ينضم الى اللجنة فتم توسيعها بانضمام عدد من الوزراء المعنيين اليها حيث تحولت من خلية الى لجنة وزارية.

وأشارت المصادر الى أن هذا البند أستحوذ على متسع من الوقت كذلك البند رقم 6 والمتعلق بطلب وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان الموافقة على نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على قاعدة الاثنتي عشرية للمساهمة لمأسسة مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، فتم إرجاء هذا البند بعد مداخلات عديدة من عدد من الوزراء وإعتبار أن الموضوع مالي ويحتاج لوجود وزير المال علي حسن خليل.

وحسب المعلومات فإن الوزير جان أوغسبيان بدا منزعجا من تأجيل الموضوع خصوصا أن هناك عملا جديا ومتواصلا من قبل الوزارة من أجل إنصاف المرأة والمحافظة على حقوقها ودعمها والعمل على كل ما من شأنه زيادة قدراتها ومشاركتها الفعالة في المجالات كافة، معلنا أنه تم وضع مشروع استراتيجي ذي أهمية قصوى بمساعدة برنامج الامم المتحدة الانمائي وهذا المشروع يتميز بمستوى دولي عالي للملاحظات والرؤية التي يلحظها من أجل انطلاقة العمل بشكل سريع وفعال.

هنا تدخل عدد من الوزراء منتقدين العمل السريع الذي تقوم به وزارة شؤون المرأة كما اعتبرت وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين أن هناك بعض الامور في وزارتها تتضارب مع عمل وزارة شؤون المرأة، فتمت إثارة موضوع عمل وزراء الدولة من قبل بعض الوزراء وهدف عملهم ووزاراتهم وهل سيتم الاستمرار بما سيقوم به هؤلاء الوزراء والخطط التي يمكن أن توضع لمصلحة البلد لا سيما أن عمل الوزير ليس عملاً آنياً بل هو عمل مستمر من وزير الى آخر، كذلك تمت إثارة تضارب الصلاحيات بين هؤلاء الوزراء.

المقررات الرسمية

وبالعودة الى مقررات الجلسة الرسمية التي استمرت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة وغاب عنها الوزراء مروان حمادة،علي حسن خليل،نهاد المشنوق، جبران باسيل، يعقوب الصراف، ملحم رياشي، رائد خوري وبيار رفول، بسبب مرافقتهم رئيس الجمهورية في جولته الخارجية.

استمرت الجلسة حتى الساعة الثانية تلا بعدها وزير الثقافة غطاس خوري المقررات الرسمية:

«عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم (امس) برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، استهلها الرئيس الحريري بمداخلة قال فيها: كلام فخامة الرئيس من الرياض يعبر بأمانة وصدق عن جميع اللبنانيين وعن موقف الدولة اللبنانية تجاه الاشقاء العرب. ان زيارة السعودية وقطر خطوة مهمة على طريق تعميق العلاقات وازالة الالتباسات وترميم ما ساد من تباينات خلال الفترة الماضية وفخامة الرئيس امين على هذه المسؤولية وسنكون الى جانبه في كل ما يخدم مصلحة لبنان ودوره المميز بين اشقائه.

إن الزيارة كانت تاريخية وناجحة بكل معايير النجاح، وإن المحبة التي عبر عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان وفخامة الرئيس وتجاه اللبنانيين عموماً، ليست غريبة على المملكة وقيادتها التي وقفت على الدوام الى جانب لبنان وشعبه وكانت النصير الاول لأمنه واستقراره وسلامة العيش المشترك بين ابنائه، بعيداً عن التدخل الخارجي.

كذلك نوّه بمقررات مجلس الوزراء الاخير في قصر بعبدا، لا سيما لجهة التعيينات في وزارة الاتصالات والتي نريد ان تكون مدخلاً جدياً لدفع عمل قطاع الاتصالات الى الامام وتحسين مستوى الخدمات، فالمواطن يجب ان يشعر بالتحسّن خلال الأشهر المقبلة والخدمات يجب ان تقدم له بأفضل الشروط والاسعار الممكنة.

ثم تداول مجلس الوزراء بالبنود التي وردت على جدول الاعمال واقرّ غالبيتها وقام بتأجيل بعض البنود نتيجة وجود بعض الوزراء المختصين في الجولة مع رئيس الجمهورية.

ثم ردّ الوزير خوري على اسئلة الصحافيين كالآتي:

سئل: أثناء انعقاد الجلسة، كانت هناك تغريدة للنائب وليد جنبلاط بشأن خطر تواجد الطيور في محيط مطار رفيق الحريري، فهل تم التطرق لهذا الموضوع خلال الجلسة؟

أجاب: لم تمر الطيور في جلسة مجلس الوزراء.

سئل: أليس هناك اجتماع بين رئيس الحكومة ووزير الأشغال بهذا الخصوص؟

أجاب: رئيس الحكومة يمكنه أن يعقد اجتماعا مع أي من الوزراء بعد انتهاء الجلسة لبحث الموضوع الذي يراه مناسبا، وأنا لست مكلفا بالتحدث عن هذا الموضوع.

سئل: هل تحددت مواعيد لمجلس الوزراء في السراي؟

أجاب: الجلسة القادمة ستكون في القصر الجمهوري إن شاء الله، إذا كان الرئيس عون موجودا في البلاد.

سئل: بالنسبة لموضوع النازحين، ما الذي حصل تحديدا خلال الجلسة؟

أجاب: كانت هناك خلية أزمة، اما الآن فقد تمّ تأليف لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ومشاركة الوزراء المختصين وهم وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة والتربية والأشغال والدولة لشؤون النازحين والداخلية.

سئل: أي أنه تم حلّ اللجنة السابقة؟

أجاب: لم تكن هناك لجنة سابقة بل خلية، وكل اللجان التي كانت موجودة في الحكومة السابقة تمت إعادة النظر فيها وزيادة وزراء مختصين في عدادها تبعا لاختصاص اللجان التي ستكون اما برئاسة رئيس الحكومة أو نائبه، وهذا يغير حجم المشاركة، فإذا كانت لجنة برئاسة وزير يمكن للوزراء الآخرين عدم الحضور وارسال مندوبين عنها، في حين ان اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة أو نائبه، يشارك فيها الوزراء أنفسهم.

سئل: هل ستبدأ هذه اللجنة عملها من الصفر؟

أجاب: لدينا مليون ونصف المليون نازح، فكيف سنبدأ من الصفر؟ سنكمل كل ما تم البدء به في السابق، ولكن يجب أن يكون للدولة اللبنانية استراتيجية وأن تفاوض مجتمعة، وأن لا تقوم كل وزارة على حدة بطلب دعم المجتمع الدولي. نحن نريد سياسة متكاملة تقوم الدولة بالدفاع عنها والمطالبة بحقوق النازحين، وحتى حقوق المقيمين الذين يبذلون جهدا أكبر من أجل استقبال المجموعات الموجودة.

وأعلنت الوزيرة عناية عزالدين بعد انتهاء الجلسة: انه تم إقرار مشروع مرسوم اعتماد الرقم الوطني الموحد لكل مواطن وهذا الرقم سيتم اعتماده بكافة الوزارات والادارات الرسمية.

لقاءات

واستقبل الرئيس الحريري مساء في مكتبه في السراي الحكومي وفداً من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد غسّان غصن الذي أوضح انه تقدم بالمذكرة المطلبية للاتحاد والتي تشمل كل القضايا الجوهرية والأساسية والملحة، والتي يرى الاتحاد وجوب البدء بالحوار حولها، وهي مسائل تتعلق بالبطالة والفقر والأجور وسلسلة الرتب والرواتب.

ولفت إلى ان الرئيس الحريري سيولي المذكرة الاهتمام اللازم.

ثم استقبل الرئيس الحريري رئيس حزب «الحوار الوطني» فؤاد مخزومي وعرض معه آخر المستجدات.

من ناحية أخرى، ابرق الرئيس الحريري إلى رؤساء حكومات كل من إيطاليا وكازاخستان والسويد وبوليفيا واثيوبيا مهنئاً لمناسبة انتخابهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي.