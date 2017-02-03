مرارة جنبلاط من العهد سببها تهميشه في النفط وتشكيل الحكومة

رغم المواقف العالية النبرة في شأن قانون الانتخابات وفي ظل المشاورات والمناقشات الدائرة على أعلى المستويات السياسية للوصول الى قانون إنتخابي يرضي كافة القوى السياسية، تجزم مصادر سياسية مطلعة على تفاصيل الامور بأن هناك قانوناً إنتخابياً جديداً سيتم التوافق عليه في وقت قريب.

وتؤكد المصادر على الارادة الوطنية الساعية للوصول لمثل هكذا قانون من خلال مطالبة الجميع بإجراء الانتخابات النيابية ورفضها المطلق لاي تمديد للمجلس النيابي مهما يكن شكل القانون الانتخابي والضرر أو الكسب الذي يمكن أن تناله القوى السياسية منه.

وحول شكل القانون الذي يمكن التوافق عليه من قبل الجميع، تتوقع المصادر أن يكون قانوناً مختلطاً، ولكنه مختلف في تفاصيله عن القانون الذي اعلن عنه نهاية الاسبوع الماضي والذي سميّ بقانون باسيل، وترى المصادر ان القانون الماضي وكما أصبح معروفاً دفن قبل أن يولد بشكل رسمي. وحول ميزات القانون الذي يمكن الوصول اليه، تشير المصادر الى انه سيكون خليطاً من القوانين المطروحة فهو قد يتضمن في بعض فقراته قانون الستين مُطعم بالقانون الارثوذكسي وغيره مما يطرح من قوانين.

وتلفت المصادر الى ان تأجيل الانتخابات أصبح أمرا واقعا لانه أصبح من المستحيل إجراء الانتخابات في الوقت المتبقي وضمن المهل الدستورية وذلك لاسباب تقنية كما أصبح معروفا.

ولكن المصادر السياسية تستبعد أن تُقر الكوتا النسائية ضمن القانون الجديد لاسباب عدة،أبرزها أن هناك قوى سياسية عديدة لا سيما مسيحية ليست حاضرة بعد لتقديم مرشحات لتولي مناصب نيابية في الفترة الراهنة، ولكن تؤكد هذه المصادر على موقف تيار «المستقبل» مثلا من ضرورة أن تتمثل المرأة بكوتا معينة في المجلس النيابي وتعتبر ذلك بأنه أمر أساسي.

وحول موقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط من قوانين الانتخابات النيابية وهل سيكون موقفه ليناً في حال توافقت جميع القوى السياسية على قانون إنتخابي، تشير المصادر الى وضوح موقف جنبلاط بالنسبة للنسبية والضرر التي قد يلحق به في حال إجراء الانتخابات على أساسها، ولكن تعود المصادر لتشير في المقابل الى أن ما يعلنه جنبلاط من مواقف ورفع سقف مطالبه هو أبعد من الانتخابات والقوانين المطروحة، فهو يعتبر نفسه أصبح مهمشاً لا سيما من قبل رئيس الجمهورية وفريقه، ويرى ان ذلك بدا واضحا من خلال موضوع النفط وسبق ذلك خلال تشكيل الحكومة حيث لم ينل حصة وازنة تليق بموقعه السياسي بعد تنازله عن عدد من الحقائب لصالح غيره من القوى ولتسهيل ولادة الحكومة، مما ترك عنده نوعا من الاستياء والمرارة. من هنا فإنه يرى بقانون الانتخابات حجة للمعارضة ولكن في الواقع فإن سبب المعارضة ابعد من الانتخابات وقوانينها.

وأشادت المصادر بالمواقف التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء الاخيرة لا سيما بالنسبة الى علاقته مع رئيس الجمهورية مؤكدة نية الحريري الاستمرار بالعمل بالتوافق مع العهد الجديد وتحديدا مع الرئيس ميشال عون لان لا مصلحة لاحد أن يبدأ الخلاف بينهما في إنطلاقة عهد وبداية عمل الحكومة.