ما هو تأثير السجال السياسي المتصاعد حول قانون الانتخاب وأبعاده السياسية؟

«فوجئ المواطنون الذين استبشروا خيراً بإنهاء مرحلة الفراغ الرئاسي وتأليف الحكومة الجديدة، بتركيز الخطاب السياسي على قانون الإنتخاب الجديد وتقديمه على سائر القضايا والملفات المهمة الأخرى؟!»

أدى تصاعد السجال السياسي الدائر بين مختلف الأطراف حول قانون الانتخاب الجديد إلى تمحور الحركة السياسية بمجملها بشأنه ووضعه في صدارة النقاش والاتصالات الجارية منذ أسابيع وبالتالي حجب الاهتمام عن الملفات والمشاكل والقضايا الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي باتت تضغط على حياة النّاس اليومية وتؤرق مضاجعهم، وأصبحت تتطلب معالجات وحلولاً استثنائية سريعة للتخفيف من وطأتها وتأثيراتها السلبية، بعدما ظهر بوضوح ان المواطن يهمه تركيز اهتمام المسؤولين على حل هذه المشاكل الحياتية أكثر بكثير من الاهتمام بقانون الانتخاب أو غيره.

ويلاحظ بوضوح، ان المواطنين الذين استبشروا خيراً بإنهاء مرحلة الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وتأليف الحكومة الجديدة، باعتبار هذا التطور السياسي الإيجابي سيؤدي حتماً إلى إنهاء حالة العجز عن الاهتمام بالمشاكل اليومية للناس والمباشرة فعلياً بمقاربة ووضع الحلول المطلوبة لها، فوجئوا بتركيز الخطاب السياسي لمعظم الأطراف السياسيين على موضوع قانون الانتخابات الجديد وتقديمه على سائر القضايا والملفات المهمة الأخرى، وكأن المقصود من هذا التركيز، حصر مهمات الحكومة الحالية بمسألة التحضير لاجراء الانتخابات النيابية دون سواها من الملفات والمشاكل الأخرى، باعتبارها حكومة انتخابات، وبالتالي تبدو الأمور الأخرى المطروحة ثانوية ولا تستوجب ادراجها في جدول أعمال ومهمات الحكومة الحالية.

الا انه وبالرغم من هذه المحاولات المبذولة لتطويق حركة الحكومة وحصرها مسألة إنجاز قانون جديد للانتخابات دون سواها، يبذل رئيس الحكومة سعد الحريري ما في وسعه لمقاربة المشاكل والقضايا والملفات الاقتصادية والمعيشية ووضع الحلول والمعالجات المطلوبة ضمن الإمكانيات والوقت القصير المتاح لحكومته متجاوزاً الصعوبات والعراقيل القائمة والموضوعة في طريقه بكثير من الرؤية والتعاطي المرن، للتخفيف قدر الإمكان عن معاناة النّاس، وسعياً لإحداث صدمة إيجابية ولو بالحد الأدنى لتجاوز تراكمات وتداعيات السنوات الماضية السلبية وإعادة تنشيط وتحريك الدورة الاقتصادية بالاتجاه الإيجابي من جديد.

ولا شك بأن إعادة النهوض الاقتصادي وإنعاش الوضع الاقتصادي والمالي، كما هو معلوم، يتطلب توافر معطيات وظروف ووقائع تتجاوز عمل الحكومة وقراراتها ومرتبطة بالمسارات التي تسلكها الأزمات والحروب الدائرة في سوريا وبعض الدول العربية، نظراً لارتباط وضع لبنان سياسياً وأمنياً واقتصادياً بالجوار العربي عموماً.

صحيح أن وحدة الحكم وتوافق أهل السلطة وتفاهم المعنيين على اصدار القرارات المهمة ووضع الخطط والحلول المطروحة لمعالجة المشاكل المطروحة والنهوض الايجابي بالاقتصاد اللبناني والتخفيف عن كاهل المواطن من الضرائب والأموال الإضافية التي يدفعها جراء تردي وضع التيار الكهربائي والمياه،إلا أنه لا بدّ كذلك من تضافر الجهود لمعالجة تداعيات وجود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في لبنان وتوفير الموارد المالية المطلوبة من المجتمع الدولي لسد حاجاتهم الضرورية والتخفيف قدر الإمكان من الآثار السلبية لوجودهم على اللبنانيين في مختلف المناطق، والحد من مزاحمتهم على فرص العمل وموارد رزقهم.

والأمر المهم كذلك في المعالجات المطلوبة، مواصلة الجهود المبذولة لترميم علاقات لبنان بالدول العربية وتحديداً الخليجية منها والسعي لاعادة الثقة المطلوبة لتقوية هذه العلاقات وإزالة كل رواسب ومخلفات السنوات الماضية السلبية التي أدت إلى تضرر هذه العلاقات وتسببت بالضرر لكثير من اللبنانيين وللاقتصاد اللبناني على حدّ سواء.

ويبقى الأهم في كل ما تقدّم الأداء السلطوي على مستوى أهل السلطة ككل ومدى قدرتهم في اتخاذ القرارات الصائبة التي تعطي الأمل للمواطن بوجود معالجات وحلول للمشاكل والقضايا التي يرزح تحتها، وإلا فإن استمرار حصر الحركة السياسية والحكومية بموضوع قانون الانتخابات من دون غيره واستمرار محاصرة الحكومة ضمن دائرته الضيّقة، يعني قطع الطريق على الاهتمام بالملفات والمشاكل الأخرى وإعاقة كل محاولات إنعاش وتحريك الدورة الاقتصادية وتطبيق شعار حكومة «الانتخابات» من دون الأمور الأخرى.