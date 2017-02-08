خالد قباني لـ«اللواء»: صلاحيات رئيس الجمهورية تغنيه عن الفراغ أو الإستفتاء

إنتهاء ولاية مجلس النواب دون إجراء الإنتخابات يُهدّد الدولة بالإنهيار

مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يحتاج لمجلس الوزراء والرئيس غير مقيد بالتوقيع عليه

أكد الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق الدكتور خالد قباني أن الحل لأي ازمة او مشكلة تُطرح على الصعيد السياسي والوطني هو بتطبيق الدستور الذي يشكل حماية لمؤسسات الدولة ومصالح الشعب اللبناني، داعياً في حديث لـ «للواء» لتطبيق الدستور الذي أعطى صلاحيات لرئيس الجمهورية يغنيه عن اللجوء عن اي حل من الحلول خارج اطار الدستور، ونبه بأن الفراغ امر خطير فلا حياة لأي دولة ديموقراطية برلمانية من دون وجود مجلس النواب وهذه مسألة لا يمكن المساس بها على الاطلاق.

واعتبر الدكتور قباني ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك إمكانية للوصول الى فراغ في السلطة التشريعية مع إنتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي انه في «حياة الدول ليس هناك شيء اسمه فراغ لأن دستور الدولة ينظم الحياة السياسية، ولا يمكن ان يترك اي مجال للفراغ، لأن المبدأ التي تعمل بموجبه السلطات الدستورية هو مبدأ استمرارية العمل ولا يمكن تصور وجود فراغ او تعطيل في اعمال الدول او في اعمال السلطات الدستورية».

وقال: «افهم تماماً ما قاله رئيس الجمهورية حول موضوع الفراغ، واعتقد انه محق وقد اصاب في اعلانه انه لن يقبل لا بالتمديد لمجلس النواب، ولا بإجراء الانتخاب على اساس قانون الستين، لان هذا الامر بات غير مقبول على الاطلاق، ولان الشعب ينتظر في هذه المرحلة الدقيقة من الحياة السياسية في لبنان تغييرا يأمل ان يصب في انهاض الدولة وتعزيز الوفاق الوطني وفي التأكيد على مفاهيم الديموقراطية والمواطنة وحق الشعب بأن يقول كلمته وخاصة في الازمات، فعندما فضل الرئيس الفراغ على قانون الستين وعلى التمديد لمجلس النواب كان يقصد حث النواب على الاتفاق على قانون جديد للانتخاب يحقق صحة التمثيل السياسي وعدالته، ولم يكن قصد برأيي اخذ البلاد الى حالة الفراغ لانه يعلم ان الفراغ قاتل لوجود الدولة وانه بطبيعة الحال لا يمكن ان يختار الفراغ عن العمل في المؤسسات الدستورية وعلى ضخ الدم في حياة مؤسسات الدولة وفي عمل الحكومة ومجلس النواب، ولكنه اراد ان يحمل مجلس النواب والحكومة معا مسؤولية عدم التوصل الى قانون جديد يتم على اساسه انتخاب مجلس نواب».

وعما اذا كان الرئيس عون يعني بكلامه تهديدا للسياسيين، رأى قباني أن رئيس الجمهورية لا يمارس اي تهديد لانه يعلم مصلحة الدولة العليا بحيث انه يوجه ويصوب عمل المؤسسات الدستورية وهذا أمر مطلوب، فهو من كلامه يقول للنواب من غير المقبول الاستمرار في التمديد لان ذلك مخالف للدستور ومخالفة كبيرة، وكفانا تمديدا للمجلس والظروف لم تعد تحتمل التمديد، وليس هناك اوضاعا استثنائيا في البلاد لذلك او للذهاب الى قانون الستين الذي استهلك وهو لا يحقق صحة التمثيل السياسي ولا عدالة هذا التمثيل.

ويشير قباني ان الناس لم تعد تتقبل الفراغ الذي يعيدها الى مرحلة الفراغ الرئاسي بعد معاناة شديدة شهدتها البلاد التي فقدت مصداقيتها والثقة بها داخليا وخارجيا وكاد لبنان يصل الى الانهيار، ولفت الى انه بالتوافق على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري تم إنعاش الامال من جديد لدى اللبنانيين كذلك تم احياء المؤسسات الدستورية.

ويقول قباني: لا يمكن لا رئيس الجمهورية ولا لاي فريق سياسي القبول بالعودة الى حالة الفراغ الذي هو امر خطير وهو سيصيب مجلس النواب ولا يمكن لاي دولة في العالم ان تعمل دون مجلس نيابي وان تسيّر اعمال الدولة خصوصا ان نظام لبنان برلماني، ومجلس النواب هو السلطة الام التي تنبثق عن الشعب، كما ان المجلس ليس سلطة تشريعية فقط، بل هو من يراقب اعمال الحكومة وهو ينتخب رئيس للجمهورية، فكيف يمكن ان نقبل بتعطيل المجلس النيابي؟ ويؤكد أن لا حياة لاي دولة ديموقراطية برلمانية من دون وجود مجلس النواب فهذه مسألة لا يمكن المساس بها على الاطلاق.

تطبيق الدستور

وحول سبب عدم تطبيق الدستور يقول قباني: خروج اي دولة من مأزق سياسي هو بتطبيق الدستور، ويعتبر ان المشكلة في لبنان هو بعدم تطبيقه خلال الفترة الماضية، بحيث كان البعض يداوره ويضعه جانبا، وكان لكل جهة سياسية دستورها الخاص وتفسيرها له بما ينطبق على مصالحها الخاصة واستمراريتها. لذلك يرى قباني اننا وقعنا في ازمة وللخروج منها لا يمكن الا من خلال تطبيق الدستور الذي هو القاعدة العامة والقانون الاساسي الذي ينظم حياة الدولة والخروج عن تطبيق الدستور يوصلنا الى الفوضى وهو ما حل بلبنان خلال السنوات الماضية لاننا لم نحترم دستورنا ولم نلتزم باحكامه وقواعده.

ويتابع: لا يمكن أن يكون الحل من خارج الدستور اطلاقا سواء بعدم وضع قانون جديد وبالتالي الانتهاء الى الفراغ، او باللجوء الى طرق ووسائل اخرى من خارج الدستور مثل الاستفتاء، فليس هناك اي نص في الدستور يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية ذلك وهذا امر اساسي وجوهري لان في كل دساتير الدول يقتضي ان يكون هناك نص يسمح لرئيس الجمهورية باللجوء الى الاستفتاء والدستور اللبناني واضح من خلال ثلاثة نصوص تؤكد على عدم امكانية اللجوء الى الاستفتاء، ففي المقدمة يقول الدستور وبشكل واضح «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية». اما المادة 16 منه وهي مكملة فتقول «تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب»، اما المادة الاخيرة في هذا الصدد وهي المادة 24 تقول» يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفقا لقوانين الانتخاب مرعية الاجراء» اي ان الشعب اعطى تفويضا لممارسة هذه السياسة وخاصة في موضوع الانتخاب للسلطة التشريعية وهي لم تفوض السلطة التنفيذية بهذا الامر ولم تتنازل عن سلطتها ولم تعط لرئيس الجمهورية حق الاستفتاء وبالتالي لا يمكن اللجوء اليه والموضوع يحتاج الى تنظيم دقيق كموضوع تنظيم الانتخابات ويحيطه بقواعد تجعل من هذا الاستفتاء محققا للغاية.

ويضيف: هناك قواعد يلتزم بها رئيس الجمهورية عندما يلجأ الى الاستفتاء فهو يحتاج الى عملية تنظيمية ومهمة ودقيقة جدا، الدستور اللبناني اعطى رئيس الجمهورية صلاحيات يغنيه عن اللجوء عن اي حل من الحلول خارج اطار الدستور، وعمله المحافظة على الدستور والسهر على احترامه وهو الحل الاخير لاي ازمة او مشكلة تطرح على الصعيد السياسي الوطني وهو يشكل حماية للمؤسسات ولمصالح الشعب اللبناني لذلك علينا بتطبيق الدستور الذي وضع رئيس الجمهورية حكما في الصراع السياسي وليس فريقا، ومن خلال موقعه الدستوري السامي بتأمين استمرار العمل في مؤسسات الدولة وخاصة في السلطات الدستورية، وليس دوره أخذ البلاد الى التعطيل. لذلك نراه وفي تصاريحه اللاحقة يؤكد على اجراء الانتخابات النيابية في وقتها ووفقا للمهل الدستورية والقانونية ولكن مع ايجاد قانون جديد يؤمن صحة التمثيل السياسي والعدالة والمساواة ووفقا لمعايير محددة تنطبق على الجميع.

الرئيس الحكم

سئل: من المعروف ان رئيس الجمهورية هو الحكم ولكن الرئيس عون يطالب بطروحات معينة كإعتماد النسبية في الانتخابات هل هذا الامر يعتبر دستوري؟

اجاب: من حق رئيس الجمهورية ومن موقعه الوطني والدستوري ان يكون له رأي معين في الخيارات السياسية بما يؤمن مصلحة الدولة العليا، ولكن في نهاية الامر ووفقا للدستور فمن يضع مشروع قانون الانتخاب هو الحكومة التي تحيله الى المجلس النيابي الذي يعود له القرار النهائي في هذا الامر باعتباره هو من يقّر قانون الانتخاب. ولكن للتوضيح فان رئيس الجمهورية وفقا للمادة49 من الدستور هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور بمعنى اذا وجد اي سلطة من السلطات او اي موقف من المواقف مخالف للدستور او للصالح العام من خلال عدم تحقيقه لصحة التمثيل يستطيع اتخاذ موقف معين، فمثلا في حال ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون انتخاب وأقره وكان لرئيس الجمهورية وجهة نظر اخرى فهو بإستطاعته ان يرده وفقا للمادة 56 من الدستور خلال خمسة عشر يوما من رفعه، ويطلب اعادة النظر به مع وضع الاسباب الموجبة لاعادته الى الحكومة لاعادة النظر به مرة اخرى.ولكن في حال أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المرفوع من الحكومة اليه او اذا عدله من خلال الاكثرية ومن ثم رفعه الى رئيس الجمهورية لاصداره يستطيع ايضا رئيس الجمهورية ان يطلب وفقا للمادة 57 من الدستور من مجلس النواب اعادة النظر به خلال مهلة الشهر، ويستطيع المجلس النيابي اتخاذ الموقف الذي يجده مناسبا، وعلى المجلس النيابي التصويت ونيل الاكثرية المطلقة وعندها يصبح القانون نافذ ويصبح رئيس الجمهورية ملزم بتوقيعه، كذلك في حال عدم توقيعه له يعتبر القانون نافذا حكما ولكن يبقى لرئيس الجمهورية حتى في هذه الحالة ان يطعن به امام المجلس الدستوري، بمعنى ان دستور الطائف قد وضع بيد رئيس الجمهورية من الصلاحيات والاختصاص والامكانات ما يغنيه عن ايجاد الحلول من خارج الدستور كالفراغ او الاستفتاء، كما اعطاه الحق بتوجيه الرسائل الى المجلس النيابي لاعلامه بخطورة امر ما وما يمكن ان يؤدي اليه عدم اقرار قانون جديد للانتخابات لا يتلائم مع احكام الدستور او لا يحقق المصلحة العامة.

ويضيف قباني: هناك اراء دستورية كثيرة تقول ان لا قيمة لتوجيه الرسائل لانه يمكن لمجلس النواب ان لا يأخذ في مضمون هذه الرسائل، فالرئيس لا يوجه رسائل الى المجلس النيابي الا عندما تصل البلاد الى وضع خطير جدا يؤثر على الاستقرار العام والوئام الوطني داخل البلاد ولا يستهان رئيس الجمهورية في هذا الامر، وهو اعلى منصب في الدولة ولديه صلاحيات ومكانة معنوية ووطنية مؤثرة على قرارات الدولة وعلى الرأي العام وعندما يتوجه برسائل الى المجلس النيابي ينبهه الى حالة الخطورة التي وصلت اليه البلاد وتداعياته، لذلك لا بد ان يستجيب المجلس الى خطورة ما وصلت اليه البلاد وكل هذه الامور تشكل ضغطا عليه وعلى القوى السياسية من اجل اتخاذ الموقف الذي لا يؤدي الى انهيار الدولة والوصول الى فتنة داخلية معينة.

مرسوم دعوة الهيئات

وعما اذا كان قانون الستين لا يزال نافذا في حال لم يتم التوافق على اجراء الانتخابات النيابية على أساسه؟

اجاب: كل القوى السياسية مقتنعة بضرورة وضع قانون جديد للانتخابات، ولكن اذا وصلنا الى وقت دون اقرار قانون جديد فالحكومة ملزمة تجاه هذا الاستحقاق الوطني والدستوري اجراء الانتخابات وفقا للقانون النافذ ايا كان هذا القانون، والا سمحنا بالوصول الى حالة فراغ وهذا امر خطير على مسيرة الدولة. لذلك فالحكومة ملزمة وليست مخيرة في اجراء الانتخابات واذا لم تلزم في نص الدستور وفي المهل المنصوص عليها في القانون لاجراء الانتخابات وبالتالي عطلت اجراء هذه الانتخابات يعني انها خالفت احكام الدستور وهي تتعرض لمسؤولية سياسية ودستورية ووطنية. ولكن في حال تم التوصل لوضع قانون جديد يؤمن صحة التمثيل فليطبق هذا القانون واما اذا لم يتم التوصل الى ذلك فلا خيار لها، ووزارة الداخلية ملزمة بان تضع مشروع القانون الجديد اذا تم التوافق عليه، او عليها اتخاذ كل التدابير اللازمة لاجراء الانتخابات ضمن المهلة وفقا للقانون النافذ وفي هذه الحالة على وزير الداخلية اعداد مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخاب على ان يوقعه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وهناك مشكلة يجب توضيحها، بإعتبار ان هذا مرسوم عادي يصدر عن رئيس الجمهورية ولا يحتاج الى مجلس الوزراء لذلك فإن رئيس الجمهورية غير مرتبط بمهلة معينة اي خمسة عشر يوما كباقي القرارات والمراسيم التي تصدر عن مجلس الوزراء والتي تعطي مهلة خمسة عشر يوما لرئيس الجمهورية لان يوقعها او لان يعيدها الى مجلس الوزراء لاعادة النظر فيها مجددا والا ان يترك هذه المهلة وان يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا التوقيع او عدمه، ويعتبر المرسوم نافذا حكما هذا الامر يتعلق بمرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات فرئيس الجمهورية غير مقيد بالتوقيع عليه وبالتالي لا تجري الانتخابات في الوقت الدستوري وهنا تقع الازمة والمشكلة الحقيقية.

سئل: كيف يكون الحل عندها؟

اجاب: الحل بأن تدرك القوى السياسية والسطات التشريعية اهمية هذا الاستحقاق الدستوري وضرورة وضع قانون انتخابات جديد من خلال بذل كل الجهود المطلوبة لوضع قانون يؤمن العدالة والمساواة والتمثيل العادل، ولا استطيع ان اتصور ان هذه القوى يمكن ان لا تبذل جهدا للوصول الى قانون جديد وان تختار ما لا يمكن القبول به وهو الفراغ وبالتالي انهاء الدولة لان المجلس النيابي عند انتهاء ولايته في 21 حزيران لا يستطيع ان يستمر خلافا لبعض الاراء، فعند هذا التاريخ تنتهي ولايته ويفقد صلاحيته وهذا الامر يوقعنا حتما بالفراغ يعني انهيار الدولة وهذا الامر لا يمكن ان يقبله لا رئيس الجمهورية ولا اعضاء المجلس النيابي ولا اعضاء الحكومة ويعرض الجميع للمسؤولية الدستورية والوطنية امام الشعب اللبناني.

وأشار قباني: بأن رئيس الجمهورية لا يزال يؤكد انه مع اجراء الاستحقاق الدستوري وهو ليس مع الفراغ وكل ما يطلبه هو التوافق على قانون جديد وعدم اللجوء الى التمديد او الى العودة الى قانون الستين، كذلك رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فهو يبدي مرونة كبيرة في هذا المجال وهو حريص كل الحرص على اجراء الانتخابات وفقا للاصول ووفقا للمهل المحددة ولا يمكن ان يتجاوب مع وضع مخالف للدستور كالوصول الى حالة الفراغ وهو يتمسك دائما في الدستور من خلال مواقفه وهو يبذل كل الجهود للخروج بالبلاد من هذا المازق والوصول الى قانون للانتخاب يتفق عليه الجميع ويؤمن مصالح الشعب اللبناني ولا يمكن ان يقبل بالخروج عن الثوابت والدستور.

ولاحظ قباني التعاون والتفاهم بين الرئيسين عون والحريري على ثوابت تطبيق احكام الدستور وعدم الوصول الى حالة من الفراغ التي تقودنا الى ازمة سياسية دستورية خطيرة جدا جدا وتؤثر على مسيرة الدولة وعلى الثقة بها مما يؤدي الى حالة من الانهيار الكامل.

وحول إعتماد نظام النسبية في الانتخابات النيابية يشير قباني بأن هناك اراء دستورية مختلفة حول هذا الموضوع، ويلفت الى ان اتفاق الطائف لم ينص بصراحة على اجراء انتخابات على اساس اعتماد النسبية ولكنه في الوقت نفسه لم يرفض هذا النظام وترك الامر الى المجلس النيابي وكان حكيما بذلك حسب وصفه، ويقول : الطائف وضع قاعدة اساسية جوهرية بتأكيده على اجراء الانتخابات على اساس قانون يؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وعدالة هذا التمثيل يكون بقانون سليم وصحيح من خلال المساواة بين المرشحين، فاذا كانت النسبية تؤمن صحة التمثيل السياسي فلا مانع لذلك، واذا كان هناك نظام آخر يؤمن صحة النظام السياسي افضل من النسبية فلا ما مانع ايضا لإعتماده. فدائما القوانين الانتخابية في الدول يعاد النظر بها بناءً على التجربة والمتغيرات التي تحصل على الصعيد الديموغرافي وعلى صعيد تقسيم الدوائر تتم إعادة النظر بالقوانين الانتخابية وتحقيق الغاية المطلوبة للوصول الى قانون انتخابي الامثل او الافضل ليحقق للمواطن حرية الاختيار ونزاهة الانتخابات وهناك اكثر من نموذج التطبيق النسبية.