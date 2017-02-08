فرعون وعز الدين لـ «اللواء»: إقرار الموازنة قد يحتاج إلى بعض الوقت

توقع وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون لـ«اللواء» ان يصار في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون الى وضع خطة لدراسة مشروع قانون الموازنة الذي هو بند اول على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، مشيرا الى ان الامور كما هو معروف معقدة بالنسبة للمشروع وهذا امر طبيعي خصوصا بعد انقطاع طويل عن اقرار الموازنات العامة، وهذا يعتبر امرا غير صحي في اي بلد.

ولفت فرعون الى انه لا يمكن الوصول الى اقرار الموازنة خلال فترة قريبة لا سيما ان هناك حاجة علمية ودقيقة لمعرفة كيفية ايجاد الايرادات لتمويل العجز في ميزانية الدولة اضافة الى موضوع تمويل سلسلة الرتب والرواتب.

وكشف فرعون الى انه سيطلب من مجلس الوزراء طرح موضوع قانون الانتخابات باعتبار ذلك امرا ضروريا من اجل الوصول الى اقرار قانون عصري للانتخابات يلبي طموحات جميع اللبنانيين.

اما الوزيرة عناية عز الدين اكدت لـ«اللواء» أن هناك اتجاها لاقرار مشروع قانون الموازنة لان هناك نوايا وارادة سياسية وإيجابية من قبل الافرقاء كافة لاقرار المشروع بعد سنوات طويلة من عدم اقرارها، مشيرة الى انه لا يمكن توقع المدة التي يمكن ان تستغرقها دراسة المشروع ولكن في النهاية يجب أن تقّر كما قالت. واشارت الى انه علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيُطرح على مجلس الوزراء في جلسة اليوم، وعلى ضوء ما ستؤول اليه الامور يمكن أن يبحث موضوع قطع الحساب وغيره من المواضيع المتعلقة بالموازنة.

وتوقعت عزالدين أن يعقد مجلس الوزراء جلسات متلاحقة خلال الاسابيع المقبلة تخصص لبحث هذا المشروع قبل اقراره من قبل مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وعن إمكانية طرح موضوع قانون الانتخابات من خارج جدول اعمال جلسة اليوم شددت عزالدين على أهمية الوصول الى قانون انتخابات عادل وممثلا أكثر لجميع اللبنانيين، وأشارت الى انه من المعروف ان المواضيع السياسية الكبيرة والهامة تبحث من قبل السياسيين خارج اروقة مجلس الوزراء وتحال الى المجلس لاقرارها.