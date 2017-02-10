العهد مُصرّ على تصحيح المسار 

تحيط اللجنة الوزارية الرباعية مشاوراتها لإنتاج قانون جديد للإنتخاب بتكتّم لافت، نتيجة الرغبة الإستثنائية لدى المسؤولين الكبار في الدولة في بلورة سريعة لتصوّر وفاقي لهذا القانون يجعله قابلا للإستيلاد في كنف مجلس النواب في غضون ١٠ ايام الى أسبوعين كحدّ أقصى.

وفي المعلومات أن الأعضاء في اللجنة الوزارية مع الخبراء الأربعة المكلفين التمحيص في الإقتراحات الإنتخابية، وهم خالد شهاب عن تيار المستقبل، نسيب حاتم عن التيار الوطني الحر، حسين نصار عن حركة أمل وعلي حسين خليل عن حزب الله، يتدارسون فكرتين أساسيتين والنتائج السياسية – الإنتخابية التي قد تنتج عن كل منهما، وتتراوحان بين النسبية الكاملة وفق مشروعي التيار الوطني الحر وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وبين القانون المختلط القائم على الخلط بين النسبي والأكثري وفق مشروع القوات اللبنانية والذي سبق ان تقدمت به قبل ثلاثة أعوام مع كل من تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي.

ويقول لموقع «اللواء» قيادي بارز متابع للمناقشات الإنتخابية ان مروحة من العوامل الضاغطة داخليا ستسهم حتما في إنتاج قانون جديد للإنتخاب، على الأرجح وفق النمط المختلط المتّبع في بعض الدول الأوروبية، يحترم وحدة المعايير والتمثيل الصحيح من جهة، ويطمئن من يجاهر بهواجسه كالحزب التقدمي الإشتراكي، ومن يتحفّظ عن النسبية الكاملة كتيار المستقبل، ويستجيب جزئيا لتطلعات كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل بجعل النسبية الكاملة اساسا للإنتخاب.

ويلفت القيادي الى أن التسوية الإنتخابية لا بدّ منها بإدراك كل الأفرقاء وبإقتناعهم أيضا، ذلك ان الانتخاب النيابي مطلب محلي ضاغط وكذلك مطلب دولي ملحّ وفق ما أظهرته الأيام القليلة الفائتة، من المشاورات التي تجريها البعثات الأوروبية مع مختلف الاحزاب المحلية، الى المحادثات التي أجراها الموفد الملكي السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان.

ويشير الى ان المسؤولين اللبنانيين المعنيين بهذا الشأن أبرزوا رغبة قاطعة بإجراء الإنتخابات التشريعية العامة وفق قانون جديد يسهم في تصحيح التمثيل، مع ترك الباب ضيق جدا لتأجيل تقني محتمل لا يتجاوز الأشهر الثلاثة في حال تطلبت اللوجستيات الإنتخابية تأجيلا كهذا، على أن يكون هذا التأجيل مرتبطا حتما بالقانون، بمعنى أن الأساس هو وضع القانون، وفي حال تم هذا الامر وصدر القانون الجديد في مجلس النواب وفرضت الضرورة اللوجستية التأجيل، عندها يُلحظ هذا التأجيل في متن قانون الإنتخاب الجديد.

ويقول القيادي البارز ان المسؤولين الذين يدركون أهمية اجراء الانتخابات في موعدها، يلحظون كذلك الضغط الديبلوماسي الناعم الذي تمارسه البعثات الأوروبية على وجه الخصوص والمؤيدة للإنتخاب، إنما هذا الضغط مهما بلغ لن يكون على حساب انتاج القانون العادل، وتاليا لا رجعة إطلاقا الى قانون العام ٢٠٠٨ المعروف بقانون ١٩٦٠، وعلى هذه البعثات إدراك هذا الواقع وتفهّم رغبة العهد الرئاسي بوأد آخر مفاعيل قوانين انتخاب الحقبة الفائتة والتي كانت سببا رئيسيا في الكثير من الأزمات اللبنانية، إن لم يكن متسببة بها كلها، نتيجة الخلل الفاضح في التمثيل والذي أنتج مجالس نيابية محرّفة وضعت مصالح الأحزاب الحاكمة في تلك المراحل فوق المصلحة اللبنانية العليا وبعيدا من النبض الشعبي.