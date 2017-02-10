مشاورات قانون الانتخاب: ايجابيات في الشكل وضبابية في المضمون

«أي طبخة لقانون انتخاب خارج المزاج الجنبلاطي لن يكتب لها النضوج»

دخل قانون الانتخاب مدار المد والجزر وسط موجات تفاؤلية متلاحقة لكنها غير مبنية على أسس واقعية مما يجعل التعاطي معها بحذر ضرورة نتيجة الضبابية والارتباك التي تتحكم بمواقف بعض القوى السياسية التي تحاذر تحديد موقف نهائي من الصيغ المطروحة قبل معرفة موقعها على الخارطة السياسية في المرحلة المقبلة، سيما وأن معالم تسوية بدأت تظهر في المنطقة وأن رياح هذه التسوية ستلفح لبنان حكماً.

مما لا شك ان المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ومن ثم رئيس الحكومة سعد الحريري تشكّل قوة دفع قوية للاتصالات والمشاورات الجارية بشأن تقريب المسافات من صيغة موحدة لقانون انتخاب جديد، لا سيما وأن هذه المواقف تترافق مع تحديد مُـدّة زمنية لانبلاج نور هذا القانون قبل نهاية هذا الشهر، وفي هذا السياق ينتظر أن يشهد بحر الأسبوع الطالع – وإن كانت الحكومة ستنهمك بمناقشة مشروع الموازنة – اتصالات ومشاورات مكثفة ربما تتعدّى إطار اللجنة الرباعية إلى ما هو اشمل باتجاه كافة القوى السياسية للبحث عن صيغة جديدة بعد أن أظهرت المشاورات التي أجرتها اللجنة بأن كل الأفرقاء ما زالوا يتمترسون وراء مواقفهم التي حالت إلى الآن دون التفاهم على قانون جديد للانتخابات.

ووفق مصادر سياسية مطلعة فإنه بات من المسلم به أن النسبية لا يمكن أن تكون قاعدة للقانون الجديد في ظل الرفض القاطع من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، وأن البحث جار عن صيغة تخلط بين النظامين النسبي والاكثري مع بعض الروتوش بعد انقطاع الأمل في إمكانية ان ينجح مشروع ميقاتي من احداث خرق في جدار الخلاف كونه يعتمد على النسبية المطلقة.

وتستغرب المصادر ما يضخ من موجات تفاؤل عن إمكانية التوصّل إلى قانون انتخاب يرضي الجميع بغض النظر عن الشكل والتقسيمات، وهي ترى ان هذا التفاؤل غير مبني على واقع وهو أقرب إلى المثل الشعبي الشائع «اسمع كلامك أصدقك.. أشوف افعالك اتعجب»، وتتابع: لنفترض ان هذا التفاؤل صحيح وفي محله، فإنه لا بدّ من السؤال أين النائب جنبلاط، من أي طرح خارج قانون الستين؟ إن أي صيغة لقانون جديد تستثني جنبلاط فإنه لن يكتب لها النجاح شئنا أم ابينا نظراً للتركيبة السياسية والطائفية في البلد، ونظراً لتأثير جنبلاط على الواقع السياسي.

وتؤكد المصادر أنه بالرغم مما يقال فإنه لا شيء على مستوى قانون الانتخاب في قبضة اليد، ولو كان في الأمر جدية لكنا رأينا أن هذا الأمر ظهرت بشائره في اجتماعات «الرباعية»، أما وأن هذه اللجنة لم تستطع الوصول إلى تفاهم ما حول القانون فإنه يفترض بالحكومة ان تتلقف الأمر وتأخذه بيدها من خلال نقاش حقيقي داخل الحكومةالتي على ما يبدو ما تزال تتفرج، مشددة علىان قانون الانتخاب يحتاج إلى الشراكة الشاملة وهذه الشراكة لا يمكن ان تتحقق من خلال لجنة أو لجان بل من خلال الحكومة مجتمعة.

وإذ لا تنفي المصادر وجود اتصالات ومشاورات بعيداً عن الأنظار بهدف إنضاج طبخة قانون الانتخاب بعد ان ظهر العجز المدقع لدى الطبقة السياسية في الخروج بقانون جديد طيلة السنوات الماضية والتي أدت إلى الهروب باتجاه التمديد للمجلس الحالي لمرتين متتاليتين، من دون ان يعني ان هذه الاتصالات ستحقق المرتجى خصوصاً وأن أي موعد للجنة الرباعية لم يُحدّد، بعد اجتماع الأخير منذ عشرة أيام في وزارة الخارجية، مع الإشارة إلى ان بعض أعضاء هذه اللجنة هم الآن خارج لبنان.

وتكشف هذه المصادر ان الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان مؤخراً عبروا عن نوع من الاستياء نتيجة التخبط اللبناني الحاصل حول قانون الانتخاب مع التشديد على ضرورة النأي بقانون الانتخاب واجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعيداً عن الصراعات السياسية، لأنه لا يجوز التمديد مرّة ثالثة للمجلس، كما انه لا يمكن الوقوع في دهاليز الفراغ الذي كلف لبنان على مستوى سمعته الدولية كما على مستوى مؤسساته الدستورية الكثير نتيجة الشغور الرئاسي الذي إمتد ما يقارب الثلاث سنوات.

وتخلص المصادر إلى القول بأن أجواء قانون الانتخاب ما تزال ضبابية ضمناً وإن كانت بعض الإيجابيات التي تظهر في الشكل، مع التأكيد بأنه إذا صدقت النوايا والارادات فإن القانون يولد غداً.