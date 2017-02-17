أفكار عملية لضبط الهدر ستطرح اليوم في مجلس الوزراء

قد يصح اطلاق تسمية شهر الموازنة على شهر شباط الحالي، لا سيما بعد القرار الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بتكثيف عمل المجلس وعقد جلسات متتالية من أجل إقرار مشروع قانون موازنة العام 2017 في اقرب وقت ممكن.

مصادر وزارية إعتبرت «للواء» القرار المتخذ من قبل الرئيس الحريري بانه قرار هام واستراتيجي للحكومة اللبنانية حيث من الواضح حسب المصادر ان هناك قرارا سياسيا على اعلى المستويات وارادة وطنية بضرورة اقرار الموازنة.

وقالت المصادر:لا يجوز ان تبقى الحكومات على مدى سنوات طويلة تعتمد طريقة الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وشددت على اهمية ان يكون للبنان موازنة عامة من شأنها وضعه اقتصاديا على السكة الصحيحة مما يعطي دفعا للمستثمرين بإتجاه العمل على زيادة استثماراتهم لما تمثله موازنة الدولة من اعطاء الثقة اقتصاديا وماليا.

وأكدت المصادر الوزارية على ان هناك مصادر تمويل كثيرة للموازنة وتعتبر بديلة عن وضع أي ضرائب جديدة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، ولفتت الى ان ما يقوم به مجلس الوزراء خلال جلساته المخصصة لدراسة مشروع الموازنة هو البحث عن هذه البدائل التي يمكن ان تكون الامثل لا سيما ان الجميع يعترف بوجود مزاريب هدر كبيرة يجب العمل على سدها.

ووعدت هذه المصادر المواطنين بالعمل لوضع حد للفساد ووقف الهدر قدر المستطاع خلال العام الحالي حيث سيلمس المواطن هذا الامر بنفسه.

وشددت المصادر على اهمية التعاون السياسي بين السلطات الدستورية في هذا الملف لانه لم يعد من المسموح استمرار الدولة بتكبد المزيد من الخسائر المالية نتيجة التهاون في كثير من القطاعات، وبانه لم يعد جائزا الاستمرار في غض النظر عن ملف الاملاك البحرية كذلك الاملاك النهرية مع العلم ان الجميع يعترف بقيمة المبالغ الكبيرة التي يمكن ان تجنيها الدولة من جراء تطبيق القانون.

وشددت المصادر على ضرورة ضبط الجمارك بحيث يمكن للبنان الاستفادة من مبالغ كبيرة جدا من جراء هذا الضبط. واعتبرت ان ملف الكهرباء هو ملف اساسي لا يمكن التغاضي عنه، مشيرة الى ان ما تقوم به وزارة الطاقة من وضع دراسة تم الاعلان عنها قد تشكل حلا جذريا لملف الكهرباء ومن المتوقع أن توفر هذه الدراسة في حال تطبيقها الكثير من الخسائر على الدولة في هذا القطاع خصوصا ان معضلة الكهرباء هي معضلة قديمة العهد ولا بد من ايجاد الحلول لها مع ازدياد معاناة المواطن اللبناني منذ سنوات طويلة على هذا الصعيد.

وتوقعت المصادر ان يكون أصبح لدى الوزراء افكار عملية لطرحها في جلسة اليوم بعد ان اصبحوا على اطلاع واسع لمشروع قانون الموازنة وان يصار الى ابداء الاراء لان مشروع القانون هو في النهاية قرار مشترك يتخذ من قبل الحكومة قبل ان يتم تحويله الى مجلس النواب الذي هو صاحب القرار الاول والاخير.

وحول امكانية فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع القانون دعت المصادر انتظار ما ستؤول اليه المناقشات داخل مجلس الوزراء وعدم التسرع والتكهن حول هذا الموضوع خصوصا انه اساسي وجميع الموظفين بإنتظار اتخاذ القرار به.

وحول طرح وزير الصناعة حسين الحاج حسن بضرورة اعادة النظر بسياسة الاستيراد لا سيما بعدما اعلن عن 19مليار دولار يدفعها لبنان من واردات فأكدت المصادر على ضرورة ان تنظر الحكومة بوضع الصناعة اللبنانية بشكل عام والعمل على مساعدة الصناعيين لتخفيف ما يمكن من استيراد بل العمل على تشجيع الصادرات اللبنانية.

وتوقعت المصادر الانتهاء من دراسة مشروع الموازنة قبل نهاية شهر شباط الحالي واشارت الى ان هذا ما لمسته من خلال مواقف الرؤساء الثلاثة.