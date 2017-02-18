مجلس الوزراء يتابع مناقشة الموازنة بنداً بنداً ويخصص مكافأة مالية لكشف مصير العسكريِّين المخطوفين

رغم ان عنوانها المعلن هو استكمال بحث مشروع قانون الموازنة اضافة الى جدول اعمال عادي، فإن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت عصر امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري حملت عناوين سياسية هامة وقرارات لافتة.

والبارز في جلسة امس الكلام الذي اطلقه الرئيس الحريري في مستهل الجلسة والذي رد من خلاله على مواقف الامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصر الله من دون ان يسميه بطبيعة الحال.

ولكن ورغم وضوح معنى هذا الكلام لم يعلق عليه احد من الوزراء لا سيما وزيري الحزب، حين سئل الوزير محمد فنيش عن هذا الموضوع لدى انتهاء الجلسة أكد ان لا نقاش جرى على الكلام الذي اعلنه الرئيس الحريري في بداية الجلسة، وبالتالي لم يكن هناك من رد.

فرئيس الحكومة الذي جدد موقفه من أن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه والإلتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها، اكد على وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة خصوصا دول الخليج، معتبرا ان حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة الى ما أتخذه المجلس من قرار بشأن دفع 250 الف دولار كمكافأة لمن يعرف اي معلومة عن العسكريين المخطوفين لدى «داعش» فقد اعتبرته مصادر وزارية لـ«اللواء» بأنه قرار هام ويؤكد على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري بالنسبة للمساعدة لانهاء الملف وذلك ضمن الوعود التي قطعاها الى اهالي العسكريين خلال اجتماعهما معهم.

وبالعودة الى مناقشة مشروع قانون الموازنة فقد أكدت مصادر وزارية «للواء» على إيجابية المناقشات المالية والاقتصادية التي تسير بشكل طبيعي وعلمي وموزون، واوضحت المصادر ان الجلسات المقبلة ستشهد نقاشات في صلب هذا المشروع الذي يحتاج الى دقة لدراسته بشكل مفصل.

وأجمع عدد من الوزراء على ان هناك تمنيا من الرئيس الحريري على اعضاء الحكومة على وجوب عدم تسريب تفاصيل ما يجري من بحث ونقاش داخل جلسة المجلس من أجل الوصول الى توافق حول هذا المشروع واقراره في اسرع وقت ممكن، وتمنت هذه المصادر الانتهاء من دراسة مشروع قانون الموازنة خلال الجلسات الثلاث المقبلة.

المعلومات الرسمية

وكان الرئيس الحريري ترأس عند الساعة الرابعة والنصف من عصر امس جلسة مجلس الوزراء وحضرها الوزراء الذين غاب منهم ملحم الرياشي، طلال ارسلان، بيار رفول، جان اوغاسابيان ويعقوب الصراف وناقش المجلس جدول الاعمال ومشروع الموازنة العامة.

استمرت الجلسة حتى الثامنة والنصف مساءً ادلى على اثرها وزير الثقافة غطاس خوري بالمعلومات الرسمية التالية: بناءً على دعوة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عقد مجلس الوزراء اجتماعا في السراي الحكومي عصر اليوم وفيما يلي اهم المقرارات التي اتخذها:

في مستهل الجلسة تحدث الرئيس الحريري فقال: كما قلت في خطابي في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري إن ما يحمي لبنان هو الإجماع الذي نعيشه والإلتفاف الذي نشهده حول الدولة ومؤسساتها.

كما أن حصانة لبنان تصونها علاقاته الممتازة بالعالم العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ومصر والاردن وكافة الدول العربية التي قال عنها فخامة الرئيس العماد ميشال عون وعن حق، أنها تقود المواجهة مع الإرهاب والتطرف.

نحن نؤكد على وجوب صون العلاقة المميزة مع الدول الشقيقة، خصوصا مع دول الخليج العربي ومن بينها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين وترعى مصالحهم.

ان حماية لبنان واللبنانيين من المخاطر الخارجية تأتي أيضا من السياسة التي ينتهجها فخامة الرئيس والحكومة القائمة على احترام المواثيق والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار 1701

سياستنا بالاتفاق مع فخامة الرئيس هي اقامة شبكة أمان قائمة على هذين المبدأين وانفتاحنا على عواصم القرار في أوروبا والولايات المتحدة وروسيا والصين وغيرها.

ومن ثم ناقش مجلس الوزراء كافة البنود الواردة على جدول الاعمال واتخذ قرارات فيها، كذلك قرر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع قيادة الجيش تخصيص مبلغ مالي يساوي 250 الف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي الى كشف مصير العسكريين من جنود الجيش اللبناني.

كما قرر مجلس الوزراء فرض الاجازة المسبقة على استيراد ترابيع احجار الرخام والغرانيت لمدة ستة اشهر والعمل على وضع رسم نوعي على استيراد هذه المواد.

سئل: بالنسبة لمشروع الموازنة؟

اجاب: تمت مناقشة مشروع الموازنة وما زلنا في اوائل هذه المناقشة وهي تأخذ طابعا ايجابيا وان شاء الله خلال الجلسات التالية التي ستعقد على مدى ثلاث جلسات الأسبوع القادم يتم مناقشة بنود الموازنة بالتفصيل.

سئل: لماذا تقرر دفع مبلغ 250 الف دولار بالنسبة لموضوع العسكريين المخطوفين؟

أجاب: هذه مكافأة لكل من يعطي معلومات من اجل كشف مصير المخطوفين.

سئل: هل سيتم فصل سلسلة الرتب والرواتب عن الموازنة؟

اجاب: لم نتكلم عن فصل السلسلة عن الموازنة ونحن لا زلنا نناقش بافضل الطرق لتأمين السلسلة والموازنة وايرادات للخزينة.

سئل: هل هناك قرار سياسي باقرار الموازنة؟

اجاب: بالطبع ولماذا نعقد ثلاث جلسات للموازنة.

سئل: ماذا بشأن موضوع قطع الحساب؟

اجاب: قطع الحساب هو تدبير سوف يناقش مع الكتل السياسية النيابية وهو بحاجة الى قانون على الارجح.

واعتبر الوزير ميشال فرعون لدى مغادرته السراي ان موضوع بحث سلسلة الرتب والرواتب يحتاج الى دراسة مفصلة ويجب ان يرافقه اصلاحات ادارية وهناك نقاش حول امكانية فصل السلسة عن الموازنة العامة.

اما الوزيرة عناية عز الدين فأعلنت بعد انتهاء الجلسة انه تم اقرار تاليف اللجنة التي ستتولى وضع المقترحات اللازمة لمعالجة موضوع الابنية الحكومية وعلى راسها وزارة التنمية الادارية.

مواقف الوزراء

وقبيل دخوله الى الجلسة جدد وزير المال علي حسن خليل التاكيد ان الضرائب الموضوعة في مشروع قانون الموازنة والتي تبحث وافقت عليها الهيئة العامة لمجلس النواب واولها البند المتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة باستثناء موضوع الاملاك البحرية، مشيراً الى ان المحضر بحوزته.

اما الوزير حسين الحاج حسن فرأى ضرورة العمل على تنشيط الاقتصاد من اجل انتاج الاموال ولكي تستطيع المؤسسات الخاصة والمواطنين دفع ضرائب ورسوم، داعيا الى اتباع نظام ضريبي جديد كالانظمة التي تتبعها دول العالم من ضريبة تصاعدية حيث تصل في بعض الدول الى 40% و50%، حيث توضع الضرائب على الفئات التي تتحمل.

وقال الوزير الحاج حسن لماذا لم نفعل شيئاً بالنسبة للاملاك البحرية. رافضا تحميل الطبقة الفقيرة المزيد من الضرائب، مشددا على ضرورة وضع مقاربة اقتصادية ضريبية تحفيزية ونستطيع من خلال ذلك دفع اقتصادنا قدما الى الامام لكي نستطيع ايجاد توازن بين ايرادات الدولة ونفقاتها، لافتا الى ضرورة العمل على تخفيض النفقات غير المبررة ووقف مكامن الهدر والفساد وترشيق الدولة بطريقة علمية، ولكن ليس من خلال تخفيض عدد الموظفين واللجوء الى التعاقد بل علينا تثبيتهم لكي ينتجوا اكثر ونمنحهم حقهم بإعطائهم سلسلة الرتب والرواتب ونكون عندها حققنا الدولة التي نريدها بكل معنى الكلمة وان تعطي لكل مواطن حقه.

وأبدى وزير الصناعة حرصه على ان تقر السلسلة التي يلزمها قانون خاص كما قال.

ودعا وزير العمل محمّد كبارة «المؤسسات غير اللبنانية لتسوية اوضاعها لأنها ستتعرّض لمخاطر كبيرة والا سنأخذ قرارات باقفالها».

اما وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي فقال: «سنبدأ مناقشة الموازنة بندا بندا ونحن مع السلسلة بغض النظر عمّا إذا كانت ستفصل عن الموازنة أم لا».

واعتبر وزير الداخلية نهاد المشنوق رداً على سؤال عن مهلة 21 شباط أن «لا يزال لدينا متسع من الوقت حتى يوم الثلاثاء لاعداد مرسوم دعوة الهيئات الناخبة».

وأكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني «السعي داخل الحكومة لعدم المس بذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى في توفير الواردات المطلوبة للموازنة العامة»، مشيرا الى «أن الزيادات المقترحة ستكون باتجاه الشركات والمودعين الكبار».

وقال «إن الإعوجاج في الاقتصاد والبنية الضريبية يجب تصحيحه من خلال البدء بإقرار الموازنة فورا».

أما عن مسألة سلسلة الرتب والرواتب فلفت الى «أن إقرارها إنجاز للعهد وللبنان لكن الامر مرتبط بإيجاد المبالغ لتغطيتها وهذا ما تتم مناقشته في مجلس الوزراء».

النقابات السياحية

وكان الرئيس الحريري قد استقبل صباحاً وفداً من اتحاد النقابات السياحية في لبنان برئاسة الأمين العام للاتحاد جان بيروتي الذي قال على الاثر: «جئنا اليوم كوفد من نقابة المطاعم ونقابة المؤسسات السياحية البحرية لشرح وقع الموازنة وما يندرج فيها على القطاع السياحي، وقد وجدنا دولته متفهماً الى حد بعيد، لا بل انه على اطلاع على حجم المشكلة التي يمكن أن نتعرض لها، وقد وعدنا أن تتم معالجة الامر في اطار اعطاء الدولة حقها من جهة والحفاظ على القطاعات الانتاجية من جهة أخرى. كما انه وعدنا اننا سنكون مقبلين على موسم سياحي خيّر، وان مجلس الوزراء والرئيس الحريري على رأسه، ستكون له جهود كبيرة في هذا الموضوع.