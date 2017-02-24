مقاربة دستورية لموقف رئيس الجمهورية من إجراء الإنتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين

مندوب «اللواء» السياسي:

لم يشأ أي من طرفي التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي، وأنتجت انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحكومة أسماها رئيسها سعد الحريري «حكومة استعادة الثقة»، أن يجعلا من خلافهما في شأن قانون الانتخاب مادة سجالية، لئلا تكون لها تداعيات سياسية على الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به البلاد، وأبقيا التباين في وجهات نظرهما ضمن الكواليس، وبعيداً من الإعلام.

إلا أن مسألة المهل التي داهمت مسألة الاستحقاق الانتخابي ظهرّت هذا التباين إلى العلن، من دون إرادة من الطرفين، خصوصاً انه لم يكن امام وزير الداخلية نهاد المشنوق، عندما داهمته المهل المحددة في القانون الانتخابي النافذ، سوى أن يعد مشروع مرسوم بدعوة الهيئات الناخبة، لانتاج مجلس نيابي جديد في موعد 21 أيار 2017 وضمن المهلة القانونية، أي 90 يوماً من موعد اجراء الانتخابات، وأحاله إلى رئاسة الحكومة للتوقيع عليه قبل احالته مجدداً إلى رئاسة الجمهورية.

ومع أن وزير الداخلية كان يعرف موقف رئيس الجمهورية منذ جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا بتاريخ 18/1/2017، عندما فاجأ الوزراء بقوله: «اذا خيّرت بين الفراغ وبين التمديد انتم تعرفون موقفي مع الفراغ ضد التمديد»، فإن لم يكن امامه سوى توقيع مشروع المرسوم، كخطوة دستورية واجبة وملزمة له، انفاذاً للقانون الساري المفعول، مع علمه ان موقف رئيس الجمهورية يستدعي مقاربة دستورية، وبمعنى أدق بيان مدى مطابقته لأحكام الدستور المعمول به راهناً، على الرغم من انه بات معروفاً ان موقف الرئيس ميشال عون جاء في سياق حث القوى السياسية على ضرورة إنتاج قانون جديد للانتخاب يمنع التمديد للمجلس الحالي، والذي مدد لنفسه مرتين، وبالتالي اجراء الانتخابات وفق قانون لا يشبه بأي حال من الاحوال قانون الستين الذي يعتبره الرئيس عون، ومعه قوى سياسية عريضة، غير صالح ولا يمثل اللبنانيين التمثيل الصحيح.

ومع أن موقف الرئيس عون سليم من وجهة نظر سياسية توافقه عليها شريحة واسعة من الشعب اللبناني، لكن امتناعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يعتبر من ناحية قانونية بمثابة امتناع أو عرقلة لحق المواطنين في التصويت عبر الانتخابات النيابية، وبالتالي، فان هذه العرقلة تشكّل خرقاً فاضحاً للدستور ويستدعي ترتيب المسؤوليات الدستورية والقانونية على ذلك.

كيف؟

لاحظت مقاربة دستورية لموقف رئيس الجمهورية من اجراء الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الستين، اموراً كثيرة في هذا الشأن، ومنها:

1 – تنص الفقرة (ب) من مقدمة الدستور على أن لبنان «…عضو مؤسس وفاعل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون استثناء».

وبشأن حق الانتخاب تنص المادة الحادية والعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على انه «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة في بلده.

وتضيف أن إرادة الشعب هي ركيزة السلطات العامة، يجب أن يجري التعبير عن هذه الإرادة بواسطة انتخابات نزيهة ودورية بالاقتراع العام والمساواة بين الناخبين وبصورة سرية أو وفق اجراء يؤمن حرية التصويت».

أن هذا النص الوارد في مقدمة الدستور والذي عطف على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتبنى مضمونه يجسّد وجوب التزام الدولة ومختلف السلطات فيها باجراء انتخابات حرة ونزيهة وبصورة دورية، وبالتالي فان عدم القيام بذلك يشكل مخالفة ليس لنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحسب وإنما مخالفة لأحكام الدستور، وهذا الأمر عبّر عنه صراحة المجلس الدستوري في قراره رقم 2 الصادر بتاريخ 10/5/2001 وحيث اعتبر فيه ان المواثيق الدولية المعطوف عليها صراحة في مقدمة الدستور تتمتع بالقوة الدستورية.

2- تنص الفقرة (ح) من مقدمة الدستور اللبناني على أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، وذلك يعني وجوب وجود مجلس نواب منتخب من قبل الشعب وحكومة ورئيس دولة.

3- الفقرة (د) من المقدمة عينها تنص على أن «الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية».

وهذا النص يعني انه يقتضي استشارة الشعب والرجوع إليه في عملية تكوين السلطة، وانه باعتبار النظام الدستوري المعمول به في لبنان هو النظام البرلماني فان ذلك يستدعي تمكين الشعب من ممارسة سيادته، هذه السيادة لا تمارس في ضوء النصوص المطبقة راهناً، الا عبر الانتخابات النيابية وفقط عبر الانتخابات النيابية، وبالتالي لا يمكن سلوك طريق الاستفتاء سواء كان ذلك بصورة استشارية او بصورة إلزامية.

4- تنص المادة السابعة من الدستور على أن «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية…».

إن أهم حق سياسي مقرر ومعترف به للمواطنين هو حق الانتخاب.

5- تنص المادة السادسة عشرة من الدستور على أن «تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب» وتلحظ الفقرة الأولى من المادة الرابعة والعشرين كيفية تكوين مجلس النواب بنصفها على أن «يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء».

6- تنص المادة 25 من الدستور على انه «اذا حل مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مُـدّة لا تتجاوز الثلاثة اشهر». وقريب من هذا النص ما ورد في نص المادة 55 من الدستور المتعلقة بطلب الرئيس من مجلس الوزراء حل مجلس النواب.

يستفاد من هذا النص نية وإرادة المشرع الدستوري من حيث انه لا يمكن ولا يتصور في أي حال من الأحوال حدوث أو احداث فراغ في مؤسسة مجلس النواب. والرئيس عون على اطلاع بيّن من هذا الأمر، وقد طبق هذا النص ابان توليه للحكومة العسكرية، إذ انه عندما اقدم على حل مجلس النواب دعا المواطنين إلى اجراء الانتخابات النيابية في مواعيد حددها.

7- تنص المادة 42 من الدستور على أن «تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مُـدّة النيابة».

إن هذه المادة تضع على عاتق السلطة التنفيذية – ورئيس الجمهورية جزء منها، موجب دعوة الهيئات الناخبة والتحضير للانتخابات وفقاً للقوانين المرعية الاجراء احتراماً لحقوق المواطنين في الانتخاب الدوري لمجلس النواب.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى انه ولئن كان النص الدستوري لم يُحدّد مُـدّة الولاية النيابية وترك المشرع الدستوري هذا الأمر لقانون الانتخاب، فان قوانين الانتخاب المتعاقبة عمدت إلى تحديد هذه المدة بأربع سنوات باستثناء بعض الحالات كما حصل في قانون الانتخاب الصادر سنة 2000 وكذلك سنة 2005 حيث زيدت هذه المدة على الأربع سنوات بقليل.

8- أن أي نص من المواد الدستورية المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية أو بمهامه (المواد 51-59) لم تلحظ أو تشر أو تلمح إلى صلاحية الرئيس بالامتناع عن دعوة الهيئات الناخبة أو القيام بأي عمل من شأنه التأثير على السير الطبيعي للانتخابات النيابية، فجميع هذه المواد لحظت العمل الايجابي بالمعنى المبادر للرئيس حين قيامه بمهامه وصلاحياته وليس الامتناع أو إمكانية ذلك الامتناع او الاستنكاف عن القيام بمهامه.

9- أن المادة الخامسة والستين اعتبرت قانون الانتخاب من المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها، والمقصود هنا هو مشروع قانون الانتخاب الذي تقرر الحكومة احالته إلى مجلس النواب عبر رئيس الجمهورية عملاً بنص البند السادس من المادة 53 من الدستور.

وخلصت المقاربة إلى انه ليس بإمكان رئيس الجمهورية وتالياً ليس بإمكان أي سلطة من السلطات الدستورية الاخرى ان تعرقل أو تمتنع عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية باحترام حق المواطنين في التصويت عبر الانتخابات النيابية وفقاً لما تمت الإشارة اليه، وانه اذا حصلت العرقلة، لا سمح الله، فان ذلك يُشكّل خرقاً فاضحاً للدستور ويطرح ويستدعي ترتيب المسؤوليات الدستورية والقانونية على ذلك، وهذا بحث آخر.