أية عناوين لبنانية لقمة عمان العربية؟

مَن يُتابع خطاب الرئيس ميشال عون، في النطاق العربي الإسلامي لا يرتابه الظن لمرة واحدة أن الرجل يحلم بدخول التاريخ من بابه الواسع… على نحو يتخطى «فتى العروبة الأغر» الرئيس الراحل كميل نمر شمعون، أو رجل الحياد الإيجابي الجنرال فؤاد شهاب، باعتبارهما من أكثر الرؤساء في الجمهورية اللبنانية اهتماماً بالشأن العربي، إضافة إلى الرئيس الراحل سليمان فرنجية، الذي خاطب الأمم المتحدة عام 1975 بالنيابة عن العرب، داعياً الى اعتبار قضية فلسطين قضية العرب الأولى، والمدخل الى السلام في منطقة الشرق الأوسط.

دخول التاريخ من هذه الزاوية، يتخطى ما اصطلح على تسميته «الرئيس المسيحي الوحيد» في العالم العربي (في إشارة إلى رئيس جمهورية لبنان)، الى ما تبلور في خطة الحزبية العونية، وتعاظم الأخذ به، لجهة الكلام عن «مشرقية مسيحية». والكلام هذا، إن دل على شيء فإنما يدل على هوية مسيحيي الشرق، باعتبارهم جزءا مكوّنا وأصيلا، وغير طارئ في البنية المجتمعية للشعوب العربية، هوية، ولغة، ومصالح مشتركة، وأمان وتطلعات، ووحدة مصير مع المسلمين.

من هذه الزاوية، سعى العماد عون، في فترة نضوح مشروعه السياسي إلى تقديم نفسه كممثل أعلى لهذه المشرقية المسيحية، من باب احتضان مسيحيي العراق من الكلدان والآشوريين، والسريان، فضلاً عن مسيحيي سوريا من موارنة وأرثوذكس، ومن أرمن… ناهيك عن أقباط مصر، والحرص الذي أبداه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عندما زار أرض الكنانة في زيارة الكنائس والتعرّف عليها خارج القاهرة، من الاسكندرية إلى الأقصر.

لعهود خلت دلت تجربة رؤساء الجمهورية أن الصدام مع المشروع العربي في لبنان، هو الطريق الأقصر إلى الانقسام اللبناني، والمشروع العربي كان يتعلق تارة بالأحلاف العسكرية، وتارة أخرى بالموقف من الصراع العربي – الإسرائيلي، وظهور المقاومة الفلسطينية أواسط العقد السادس من القرن الماضي، فضلاً عن مسائل ذات صلة بالقضية الفلسطينية، باعتبارها كانت إلى وقت قريب، ما تزال أسس الصراعات في الشرق الأوسط.

تنطوي الثقافة المسيحية اللبنانية على نظرة عداء لقيام إسرائيل على حدود لبنان، وتهجير شعب كامل كان للبنان، حصة ثقيلة ومكلفة من حصصه تهجيراً ولجوءاً واشتباكات ومعارك وتصفية حسابات، فضلاً عن أن البعض، يعتبر العامل الفلسطيني إبان الحرب الأهلية 1975 – 1976، هو العامل المفجر لهذه الحرب وتداعياتها على طول خط الأزمات، حتى العام 1982، عام الاجتياح الاسرائيلي لكل لبنان، وإخراج منظمة التحرير بمؤسساتها السياسية والإعلامية والعسكرية، من هذا البلد.

حسم اتفاق الطائف، الذي كان العماد عون رئيس الحكومة العسكرية قبل التوصّل إليه في مدينة الطائف السعودية من معارضيه، هوية لبنان العربية، من صيغة «لبنان ذو وجه عربي»، إلى «لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها…» (الفقرة ب من الدستور).

ومع ذلك، وخارج دائرة هذا الحسم، أيقن الرئيس عون، أن المهمة الآن، في بلد معافى كلبنان، ملء بعض الفراغ في «التواصل العربي – العربي» من موقع لبنان، الذي يُشكّل طرفاً، على المستوى الرسمي، في أي من هذه الصراعات.

وملء الفراغ هذا يعني ان يلعب لبنان وإذا قدّر لرئيسه أن يلعب هذا الدور، التقريب والتوفيق بين الأطراف العربية، انطلاقاً من جملة اعتبارات بالغة الوضوح:

1 – اعتبار إسرائيل هي عدو العرب «رقم1». وبالتالي إعادة تذكير هؤلاء، سواء في القاهرة أو عمان وغيرهما من العواصم التي زارها بهذا الخطر، ووجوب التصدّي له.

2 – من هذه الزاوية، كان الرئيس عون، هو من الداعين إلى بناء «حد ادنى» من علاقات التفاهم العربي، حول المسائل الأساسية والجوهرية من صراعات المنطقة، وذلك مع اقتراب موعد القمة العربية في الأردن، نهاية الشهر المقبل.

3 – عدم النظر إلى مشروع المقاومة كنقطة خلافية عربية ما دامت اجزاء من الأراضي العربية محتلة، وتحتاج الى استنفاد كل الوسائل المتاحة لتحريرها، من الدبلوماسية الى السياسة والإعلام، فضلاً عن القوة إذا اقتضى الأمر.

4 – تقدّم موضوع الإرهاب في الساحة العربية إلى الواجهة، ليس فقط من زاوية الأزمة السورية، وما ترتب عليها من نزوح وقتل وجرائم وتدمير وخراب، بل من زاوية خطرة على النسيج المجتمعي في المجتمعات العربية، التي اعطت الأولوية في الصراعات للخلافات الطائفية والمذهبية، على وقع احداث ما اصطلح على تسميته «الربيع العربي» الذي تحوّل إلى صراعات يستخدم فيها الإرهاب على نطاق واسع، لتغيير بنى الجغرافيا والهويات، وإعادة تصنيف الاولويات والمصالح من زوايا غير طبيعية، وغير مفهومة، وغير صحيحة، وليست تاريخية أو ملحة أو استراتيجية.

في خضم هذه النظرة، وتفاعلاتها، تتجه الأنظار إلى الخطاب الذي سيلقيه الرئيس عون في القمة العربية، والعناوين التي سيطرحها لمقاربة الحلول الصعبة لأزمات سوريا، وربما العلاقات العربية – الإيرانية، فضلاً عن مسألة الاحتلال الاسرائيلي، والتنكر الإسرائيلي «لحل الدولتين»، وقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، والتهديدات العدوانية الإسرائيلية للبنان والمقاومة.

أدرك ميشال عون، ويعمل على دخول التاريخ، من البوابة الأوسع، وليس من أزمة الفساد أو الإصلاح أو المال العام؟!