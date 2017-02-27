توقع إنتهاء البت بمشروع الموازنة في جلسات الأسبوع الحالي إجماع وزاري على رفض زيادة T.V.A وتشديد على وقف الهدر

من المتوقع ان يكون الاسبوع المقبل حاسماً للبت بمشروع قانون الموازنة حيث ستشهد الاجتماعات الثلاثة المقبلة لمجلس الوزراء نقاشات تفصيلية من اجل اقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، لا سيما ان الجلسة الاخيرة وهي السادسة لمجلس الوزراء، والمخصصة لدراسة المشروع شهدت تقدما ملحوظا يبشر بإمكانية الوصول الى خاتمة سعيدة للمشروع بحيث سينعم لبنان كبقية دول العالم بموازنة بعد ان غابت عنه لمدة 12 عاما.

مصادر وزارية توقعت «للواء» الانتهاء من درس مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوع الحالي، وأعلنت ان النقاشات المقبلة ستتركز على النفقات العامة خصوصا بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب والبالغ حجمها 1200 مليار ليرة، وتشير المصادر الى ان الامور اصبحت اكثر وضوحا بعد جلسة يوم الخميس الماضي حيث كانت الاراء متوافقة على ضرورة ان تكون سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة العامة وليس ضمن الاحتياط.

واعلنت المصادر ان الاجتماع الذي عقد بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير الاتصالات جمال الجراح ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان أتى من اجل توضيح بعض الامور المتعلقة بتعديل في صياغة مقدمة الموازنة وهو لم يتطرق الى تفاصيل بنود هذه الموازنة.

وتكشف المصادر عن ان هناك اجماعاً وزارياً برفض زيادة الضريبة على القيمة المضافة حتى ولو كانت نسبة هذه الزيادة 1% لأن من شأن هذه الزيادة وكما هو معروف ان تطال جميع فئات المجتمع اللبناني وستؤثر بطريقة مباشرة على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي لم يعد باستطاعتها ان تتحمل اي زيادات او ضرائب جديدة.

وتشير هذه المصادر الى انه اولى للحكومة ان تضرب بيد من حديد اماكن الهدر والفساد وضبطها والتشدد وعدم التهاون مع اي مخالفة، خصوصا على صعيد الجمارك لما يمكن تأمينه من ايرادات للخزينة، مع العلم ان كل المسؤولين في الدولة اللبنانية على معرفة تامة بهذا الهدر ومكامنه.

وتلفت المصادر الى انه وفي دول العالم هناك شيء يسمى التضامن الاجتماعي حيث يقوم من هو الاقدر ماليا واقتصاديا بالمساهمة في حاجات البلد من اجل المساعدة والتنشيط، لذلك تدعو هذه المصادر القطاعات القادرة ان تتحمل ولو قليلا من اجل مساعدة البلد، ومن هذه القطاعات القطاعين العقاري والمصرفي وغيرها من القطاعات التي يمكن ان تساهم وتساعد، بعد ان اصبح هناك استحالة بوضع ضرائب جديدة على المواطنين ذوي الدخل المحدود، في ظل الظروف والاوضاع البائسة التي يعاني منها البلد حاليا.

وتشيد هذه المصادر بما انجزه مجلس الوزراء في الجلسة الماضية من دراسة البند المتعلق بموضوع الاملاك البحرية والنهرية والتعدي على سكك الحديد، خصوصا ان عمر هذا الملف سنوات عديدة، بإعتبار ان املاك الدولة مشغولة بطريقة غير قانونية ومن دون دفع اي رسوم، وتؤكد هذه المصادر بأن وضع هذا الملف على السكة الصحيحة هو انجاز بحيث لم يعد جائزا ان تبقى هذه الاملاك معتدى عليها دون اي حسيب او رقيب.

وتكشف المصادر عن ان اتصالات جرت مع اصحاب المؤسسات المعتدية الذين أبدوا الاستعداد لتشريع وضعهم ودفع المستحقات المتوجبة عليهم.

وفي هذا الاطار توقعت المصادر ان يبلغ حجم ايرادات تسوية معالجة هذه المخالفات اكثر من مليار دولار تدفع لمرة واحدة على ان يتم دفع الرسوم العادية سنوياً كما هي الحال بالنسبة كافة المؤسسات والعقارات.

وتشير هذه المصادر الى ان المبلغ ليس بالقليل ولا يمكن الاستهانة بما يمكن ان يُدخل الى الخزينة من اجل المساعدة في تمويلها.

وتشدد المصادر الوزارية على ضرورة بذل اقصى الجهود هذا الاسبوع لاقرار الموازنة، لا سيما ان لدى الحكومة امورا كثيرة ومسؤولية كبيرة عليها حلها والتفرغ لها، واول هذه المسؤوليات مناقشة قانون الانتخابات لانه لم يعد مسموحا ان تستمر الحكومة في موقع المتفرج دون ان يكون لها دور اساسي في هذا الموضوع المحوري والاساسي والذي هو من صلب مهامها.