إضافة تحسينات على خطة 2010 أم تعطيل المشروع لغايات ومصالح سياسية وانتخابية

«من الصعب التوصّل إلى حل مقبول من الجميع في وقت قريب، إلا إذا تبدل التعاطي السلبي السائد حالياً مع هذه المشكلة»

يلاحظ ان اللجنة الوزارية المكلفة وضع الحلول المطلوبة لمشكلة النفايات التي باتت تشكّل هاجساً مقلقاً لجميع اللبنانيين، لم تحقق أي تقدّم يذكر في خلاصة اجتماعاتها المطولة والمتواصلة منذ تشكيل الحكومة الحالية بسبب تباين وجهات نظر الأطراف المشاركين في اللجنة بخصوص الحلول المقترحة واستمرار التجاذبات السياسية حول هذه المشكلة بالرغم من وجود مشروع شبه متكامل اقرته حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة في العام 2010 وما يزال يتصدر نقاشات اللجنة في اجتماعاتها لتكامله وصلاحيته لاستحواذه على المواصفات والشروط الفنية والبيئية المطلوبة مع بعض التعديلات الطفيفة وغير الأساسية قياساً على غيره من مشاريع الحلول المقترحة من البعض، وبدا الأمر وكأن مشكلة النفايات ما تزال أسيرة التجاذبات والمصالح السياسية للأطراف المعنيين، في حين وصف أحد الوزراء المشاركين في هذه الاجتماعات بأن النقاش يدور في حلقة مفرغة وإذا استمرت الجلسات المقبلة للجنة على هذا النحو فإنه من الصعب التوصّل الى حل مقبول من الجميع في وقت قريب كما يتوقع البعض، الا إذا تبدل التعاطي السلبي السائد حالياً مع هذه المشكلة انطلاقاً من حرص كل الأطراف دون استثناء على تقديم أفكار إيجابية وابداء حسن النوايا للتوصل إلى الحل المقترح الذي يؤدي في النهاية الى حل هذه المشكلة المستعصية.

ويخشى البعض من وجود قطبة سياسية مخفية تَحكُم التعاطي السلبي والمماطل لبعض الأطراف مع مشكلة النفايات انطلاقاً من حسابات سياسية معينة، كون إطالة أمد مناقشة الاقتراحات وتعطيل وضع الحلول المطلوبة لهذه المشكلة التي تصدرت وعود المسؤولين على اختلافهم، لن تطال الحكومة الحالية التي تسابق الوقت لإخراج الحل المقترح لهذه المشكلة باعتبارها حكومة انتخابات وعمرها مرتبط بمدة زمنية محددة، وليس مفتوحاً كسائر الحكومات الأخرى فقط، بل سيطال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون على حد سواء، لا سيما بعد انقضاء اشهر عديدة من عمره ولم يتم تنفيذ الوعود المقطوعة للمواطنين بهذا الخصوص بعد.

ولذلك، لا بدّ من ترقب مسار الاجتماعات المقبلة للجنة الوزارية المكلفة بوضع الحلول لمشكلة النفايات، والتمعن بمواقف واقتراحات الأعضاء المشاركين فيها، لمعرفة المنحى الذي ستسلكه وعما إذا كان بإمكانها الاتفاق على اقتراح حل موحد لهذه المشكلة، أم أن النقاشات ستستمر بالوتيرة العقيمة السابقة ومن دون التوصّل إلى الحل المرتجى ضمن مهلة زمنية معقولة. وعندها يمكن تحديد الأطراف السياسيين الذين يعيقون وضع الحلول المطلوبة لمشكلة النفايات والغايات السياسية المبيتة وراء المواقف السلبية التي التزموها في مناقشة هذه المشكلة منذ بداية اجتماعات اللجنة الوزارية وحتى انتهائها.

ولا شك أن نجاح الحكومة في بلورة الحل المطلوب لمشكلة النفايات ووضعه في مراحل التنفيذ العملي الأوّلي في المدة المتبقية من عمرها المحدود والمرتبط باجراء الانتخابات النيابية، أكانت المدة قصيرة أم تمّ تمديدها لوقت محدد ومرتبط بظروف وطبيعة القانون الانتخابي المزمع إعداده حالياً بالتشاور بين مختلف الاطراف السياسيين، هذا النجاح سيعطي الحكومة صدقية كبيرة لدى الرأي العام اللبناني بمجمله ويشكل رصيداً مهماً لصالحها ولصالح رئيسها وطاقمه السياسي تحديداً بالانتخابات النيابية المقبلة، لا بد وأن ينعكس إيجاباً وتقدماً على خصومه المرشحين في مختلف المناطق.

وكذلك، فإن فشل الحكومة في مقاربة ملف النفايات وعجزها عن وضع الحلول المطلوبة لها سينعكس سلباً على رصيد الحكومة ككل ومصداقية المسؤولين على حدّ سواء.

وانطلاقاً من هذا الواقع، فإذا كانت بعض المواقف السياسية غير المتجاوبة لإيجاد حل لمشكلة النفايات، تستند إلى الحسابات الانتخابية المرتقبة وليس إلى مصلحة اللبنانيين للتخلص منها، فهذا يعني صعوبة التوصّل إلى تخريج الحل المرتجي في مناقشات اللجنة الوزارية المكلفة بهذه المهمة، اما إذا كانت غاية إطالة أمد النقاشات بهدف تحسين الاقتراحات المطروحة، عندها يؤمل بالتوصل إلى الحل الذي طالما انتظره اللبنانيون منذ سنوات.

معروف الداعوق