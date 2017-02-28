19 وزيراً حضروا مع الحريري و11 غابوا لإعتبارات مختلفة من دون خلفيات سياسية

لم تجرِ الرياح كما تشتهي السفن، ولم تنجز جلسة مجلس الوزراء التي كان مقرر عقدها عصر امس اي انجاز على صعيد مشروع قانون الموازنة، بعد ان قرر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الغائها قبل ان تبدأ بسبب عدم اكتمال النصاب، فطارت الجلسة وطار معها درس المشروع في جلسة كان يفترض ان تكون السابعة لبحث الموازنة لا سيما البنود الضريبية من المشروع الى يوم الاربعاء الذي كان محددا سابقا.

وفي التفاصيل ان الجلسة التي كان موعدها المحدد عند الرابعة من عصر الامس تأخر الوزراء بالوصول إليها، حيث انتظر رئيسها حتى الخامسة اي ساعة عن الوقت المحدد قبل ان يعلن الغاءها بسبب تأخر الوزراء عن الحضور في الموعد المحدد حسب البيان الذي صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري.

وكان حضر الى السراي 18 وزيرا اضافة الى الرئيس الحريري حيث يصبح مجموع الحضور 19 بينما النصاب لعقد الجلسة يحتاج الى عشرين وزيرا، وكان اول المغادرين وزير التربية مروان حمادة الذي قال للاعلاميين : لقد حضر 19 وزيرا، ورئيس الحكومة اخذ اوراقه وغادر القاعة معلنا الغاء الجلسة.

ثم توالت المواقف الوزارية التي اجمعت على ان الغياب لم يكن مقصودا ولا خلفيات سياسية له، الوزير حسين الحاج حسن نفى ان تكون هناك خلفيات سياسية وراء عدم حضور الوزراء لا سيما ان الغياب كان من كل الكتل كذلك الحضور. طالبا عدم تضخيم الموضوع.

كذلك أوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عزالدين، وعزت الغياب اما بداعي المرض أو السفر.

اما الوزراء الذين غابوا عن الجلسة فهم: نهاد المشنوق، محمد فنيش وبيار رفول دون تقديم اي اعتذار، والوزراء ملحم رياشي، سيزار ابي خليل، ايمن شقير، ميشال فرعون وجمال الجراح فهم خارج البلاد، الوزير طلال ارسلان كان ابلغ اعتذاره عن حضور الجلسة في وقت سابق كذلك الوزير غازي زعيتر، وبالنسبة الى الوزير بيار بو عاصي فكان غيابه مبررا بسبب تمثيله لرئيس الحكومة في مناسبة معينة. مع الاشارة الى انها ليست المرة الاولى التي يتأخر الوزراء عن الحضور الى الجلسات في الموعد المحدد، ولكن ليس لفترة ساعة من الوقت عن موعد انعقاد الجلسة.

وبعد إلغاء الجلسة كان اللافت الاجتماع الثلاثي الذي عقد في السراي بين الرئيس الحريري ووزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل، حيث علمت «اللواء» ان البحث تطرق الى مجمل الاوضاع والمستجدات السياسية لا سيما بالنسبة الى موضوع مناقشة مشروع قانون الموازنة كذلك قانون الانتخاب.

واستبعدت مصادر وزارية ان تنتهي مناقشة مشروع قانون الموازنة هذا الاسبوع خصوصا بعد ان الغيت جلسة الامس.

وعلمت «اللواء» ان وزراء حزب «القوات اللبنانية» سيجددون تأكيدهم خلال جلسات مناقشة الموازنة على موقف رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع من موضوع الكهرباء، ولكن ابلغت «اللواء» مصادر وزارية ان حزب «القوات» لن يكون حجر عثرة بالنسبة الى اقرار الموازنة رغم ان موقفهم ثابت بمطالبتهم بضرورة ايجاد حل لموضوع الكهرباء.

وكان الوزير باسيل أعلن لدى دخوله الى السراي، وردا على موقف «القوات»: موقفهم محق لكنه نظري والموضوع يحتاج الى وقت طويل وقد يستغرق خمس سنوات.

على صعيد اخر، كشفت مصادر وزارية رفيعة المستوى لـ«اللواء» عن نية مجلس الوزراء لعقد جلسات له في عدد من المناطق اللبنانية والمحافظات وستكون هذه الجلسات مخصصة لبحث اوضاع وشؤون كل منطقة ومحافظة حيث تعقد الجلسة.

مواقف الوزراء

الوزير حسين الحاج حسن ولدى دخوله الى الجلسة جدد موقفه بضرورة وضع سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة، ولفت الى ان النقاش سيدور عن البحث عن مخارج للتأكيد على حق الموظفين الاداريين والعسكريين في السلسلة كاعتمادات، وكشف عن ان احد المخارج المطروحة وغير الرسمية ان توضع مادة من دون ان تكون ضمن الواردات والنفقات اي مادة تؤكد على الحق في السلسلة. مبدياً رفضه وضع أي ضريبة او زيادة الرسوم والاعباء على الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة الى جلسة الاثنين المقبل لفت الوزير الحاج حسن الى ان السلسلة كانت على جدول اعمال الهيئة العامة ووصلت الى نقاش وكان عليها خلاف معين، كما كانت هناك بعض القطاعات معترضة ورفعت يومها الجلسة دون الانتهاء من دراسة الموضوع، معتبرا ان الدعوة تؤكد على تقدم في الموضوع.

اما وزير المال علي حسن خليل فاعتبر ان البحث قطع شوطا كبيرا.

اللقاء التشاوري

وكان الرئيس الحريري استقبل قبل الظهر في السراي الحكومي وفداً من اللقاء التشاوري الصيداوي تقدمهم الرئيس فؤاد السنيورة، النائب بهية الحريري، مفتي صيدا سليم سوسان، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية بسام حمود والأعضاء، وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع السياسية والاقتصادية في مدينة صيدا والوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، والتركيز على موضوع التوقيفات الأمنية التي تشهدها المدينة وضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء للبت في هذه التوقيفات.

كما استقبل الرئيس الحريري نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون وزارته.

واستقبل الرئيس الحريري نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة: رائد شرف الدين، سعد عنداري، محمّد البعاصيري وهاروت صاموئيليان في حضور المستشار مازن حنا وجرى خلال إلقاء التداول في الأوضاع المالية الاقتصادية.