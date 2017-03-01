الصيغة الثالثة للتيار الوطني الحر ليست بعيدة من المختلط

يتنقّل البحث في قانون الانتخاب بين مهلة انقضت في الحادي والعشرين من شباط الفائت مع سقوط مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وأخرى مُرتقبة في الحادي والعشرين من آذار الحالي، قبل شهرين من الموعد النظري لإجراء الاستحقاق الانتخابي في الحادي والعشرين من أيار. ومع انقضاء هذه المهل القاتلة لقانون العام 2008 (قانون الستين)، يؤكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه رئيس مجلس النواب نبيه بري أن لا عودة الى الوراء ولا مفرّ من إنتاج قانون إنتخابي جديد.

وأمام اقتراب موعد الحادي والعشرين من آذار، ترجّح مصادر سياسية أن تتلخّص الخيارات المتاحة باثنين تتوزّع بين مجلس النواب والحكومة:

-أوّلا، اتجاه رئيس الجمهورية في حال غياب التوافق، الى توجيه رسالة الى مجلس النواب لوضعه أمام مسؤولياته بطرح القوانين الانتخابية أمام الهيئة العامة بغية التصويت على قانون جديد، وهو ما أكّد عليه من قصر بعبدا رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعد لقائه الرئيس عون، رافضا أن يُوضع موقفه هذا في إطار الصدام مع الرئيس بري.

ويضع مراقبون هذه الخطوة، في حال حصولها، في إطار الدفع المعنوي لإقرار قانون الانتخاب في مجلس النواب، لا سيما بعد كلام الرئيس بري الرافض للتمديد أو الفراغ، وبعدما باتت كلّ الصيغ واضحة وأُشبعت درسا وتمحيصا، أكان في اللجنة الرباعية أو في الاجتماعات التي تواصلت بعيدا من الإعلام في الفترة الأخيرة، وقبلها في اللجنة التي ترأّسها النائب جورج عدوان وكُلّفت درس مروحة واسعة من مشاريع القوانين ورفعت تقريرها الى الرئيس نبيه بري.

-ثانيا، إمكان أن تستعيد الحكومة النقاش حول قانون الانتخاب في جلسات متلاحقة بعد انتهائها من درس مشروع قانون الموازنة وإقراره بغية التوافق على قانون جديد للانتخاب لا سيما بعد عودة الحديث عن اتجاه لاستعادة مشروع القانون الذي أقرّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والقائم على النسبية في دوائر قُسّمت الى ثلاث عشرة، مع فتح الباب على إمكان طرح بعض التعديلات عليه كرفع عدد الدوائر.

وفي هذا الإطار، تستبعد المصادر السياسية أن يلجأ الرئيس عون الى دعوة الكتل السياسية والنواب المستقلّين الى اجتماعات حوارية مفتوحة في قصر بعبدا، على اعتبار أنّ الرئيس أبدى كلّ إيجابية لناحية مباركة أيّ اتفاق بين الأفرقاء السياسيين حول قانون انتخاب جديد مهما يكن شكله او النظام الذي يقوم عليه. وتربط المصادر بين انفتاح رئيس الجمهورية والليونة التي يبديها التيار الوطني الحرّ الذي أعلن رئيسه وزير الخارجية جبران باسيل العمل على طرح صيغة ثالثة لقانون الإنتخاب غير المُختلط المتداول به حاليا أوالمشروع التأهيلي، وهذه الصيغة الجديدة يجري العمل على بلورتها في المطبخ الداخلي للتيار الوطني الحر تمهيدا لطرحها للنقاش مع مختلف الافرقاء المعنيين.

وتنتظر الأوساط السياسية خروج هذا الاقتراح الجديد الى العلن لتبيان مواقف القوى السياسية حياله، علما أنّه لن يكون بعيدا من صيغة المختلط، الأقرب الى موافقة جميع الأطراف.

في هذا السياق، تؤكد مصادر قيادية في التيار أن الطرح الثالث الذي سيتقدّم به الوزير باسيل هو النموذج الانتخابي الثالث والاخير، اذ في حال استمرار بعض الأطراف في إجهاض الأفكار من دون مسوّغ صلب كما حصل في الفكرتين السابقتين (التأهيلي والمختلط)، سيعود التيار الى مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي، واذذاك على من رفض الأفكار الثلاث لمجرّد الرفض أن يتحمّل تداعيات التعطيل أولا وعرقلة الوصول الى قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل.

وتقلّل المصادر القيادية من أهمية محاولات البعض التمييز بين الأفكار التي يقترحها وزير الخارجية وبين الخطوط العامة التي رسمها رئيس الجمهورية لأي قانون انتخاب مقبول، لافتة الى أن الوزير باسيل هو الأقرب الى عقل الرئيس عون، وتاليا الفكرتان اللتان سبق أن طرحهما، وكذلك الفكرة الثالثة المنتظرة، هي في صلب التوجّه الرئاسي.

ميرا جزيني عساف