رسائل على البارد بين قادة المعارك الانتخابية المرتقبة في الشمال

يساور الشك الجميع في طرابلس بان الانتخابات النيابية قد لا تحصل فعلا، ويخلط القائلون بذلك شعبان القانون برمضان التاجيل التقني وصولا الى الخلاصة بان التاجيل ممكن جدا، لا بلباس الفراغ بل بتوجه يشبه ورقة التين او اقل من ذلك فعلا.

وبين بين، يحظى الحديث عن القانون الانتخابي العتيد بكثير من التحليلات والقراءات سواء منها التي تقول بان الجميع متفق على الستين ضمنا، او الذين يقولون بان الستين سيقر مقنعا حفظا لماء وجه رئيس الجمهورية الذي اعلن بوضوح ان الستين لا يمكن ان يمر. وبالطبع تكثر التوقعات في هذا المجال كل حسب قراءته لمعطيات ما قبل وبعد مواقف الاكثرية الساعية الى تفصيل قانون انتخابي على قياسها،وقبل وبعد المواقف التي تكشف توجهات تخفي طموحات باقرار قوانين لا تشبه القوانين، بل تشبه الخرائط التي تقطع بعض اوصال العالم العربي الى كنتونات فدرالية او سياسية او حتى طائفية ومذهبية.

وفي طرابلس، يعتقد المراقبون ان ترقب النص لا يشغل بال اهل السياسة ولا حتى الشوارعيين العاطلين عن العمل الذين تحولوا الى مفاتيح انتخابية بسحر ساحر ولا بال المتنقلين بين المعسكرات لا سعيا الى احداث تغيير في التوجهات السياسية واحداث تغير في الموازين المحلية بل سعيا الى تعبئة جيوبهم في هذا الموسم والذي كلما طال من اليوم وحتى اشعار آخر ترتفع فاتورته طبعا بحسب «الدفيعة».

وبين اهتمام اهل السياسة وتهافت المفاتيح قديمة وجديدة، يرسو المركب الانتخابي حتى الساعة على ثلاث قوى سياسسية صارت معروفة وهي تتنافس في المدينة وربما في المنية الضنية وعكار، وصارت هذه القوى واضحة النوايا تجاه بعضها البعض الا اذا حدث ما ليس في الحسبان وتدخل من يقام له حساب وغير المعادلات حتى مع من لا يقدر احد على تغيير مواقفه التصعيدية لبنانيا واقليميا والتي لم تنتج في وقت سابق الا التوتر في طرابلس والتجارب خير شاهد.

وامس وضع المراقبون وجود الرئيس فؤاد السنيورة في طرابلس خطيبا ومترئسا باسم الرئيس سعد الحريري لاحتفال تابين النائب الراحل بدر ونوس في سياق رفع السقف في مواجهة الاخرين، على الرغم من أن الاحتفال عادي وقد القى الرئيس السنيورة كلمة لبنانية عربية ومشى.فكيف يكون الرئيس السنيورة قد دخل على خط المعركة الانتخابية الحامية الوطيس؟

جواباً كما يعلم الجميع فان تيار المستقبل لا يقوم بتغذية مناصريه بالمال، اقله حتى الساعة، ولا يعلن بالفعل انه يستعد لخوض الانتخابات على اساس التمويل او بناء عليه وربما يستعد بعض المرشحين لتولي هذه المسؤولية، خاصة اذا ما بقيت الازمة المالية للتيار على حالها بغض النظر عن المعلومات التي تشير الى احتمال توفر مال انتخابي في توقيت معين. ومن هنا فان تطور السلوك السياسي واللقاءات التي تعقد في الشمال سيكون لها مدلولات يمكن قراءتها وتحليلها داخليا على مستوى تيار المستقبل وشماليا على مستوى التنافس او تبادر الضغط مع القوى الاخرى.

وفي القراءة الداخلية اولا، عكس الاحتفال اصطفاف المعسكرين اركان المستقبل من الرئيس السنيورة الى النائب الدكتور احمد فتفت الى رموز في التيار حضرت مبتسمة بغض النظر عن قراءتها للمشهد الجديد للتيار. وبذلك اوحى الاحتفال ان الجبهة الداخلية متراصة ولو بغض الطرف عن التباينات التي يحكى عنها، كما سعى الى تبديد النظرة التشاؤمية للبعض والتي يرى من خلالها ان في التيار الازرق معسكرين واحد يقوى فيه نفوذ احمد الحريري واخر يتراجع فيه نفوذ صقور الامس كالدكتور فتفت وحتى الرئيس السنيورة شخصيا.

وفي القراءة العامة طرابلسيا وشماليا، خاطب الحضور القيادي للتيار الجمهور الطرابلسي بوحدة موقف بالصورة الجامعة في دار القمر، وذلك بعد قليل من محاولات غير ناجحة لتلافي المعركة مع تيار العزم وحيث يعمد في كل مرة الرئيس نجيب ميقاتي الى زيادة منسوب التحضير للمعركة لا التوافق مع المستقبل، وقد عاد قادة في العزم كفادي محسن الى الظهور الاعلامي عبر شاشات التفلزة مبشرا باجواء معركة كما فعل في وقت سابق القيادي مصطفى اغا.

الرئيس ميقاتي الذي تلقف الاحتفال الازرق باسئلة عن المواقف الواضحة من قانون الانتخاب واتهام المسؤولين انهم يقولون الشيء ونقيضه برفضهم قانون الستين والتبرير لانفسهم التلكؤ الحاصل في اقرار قانون انتخاب جديد، خطى خطوة الى الامام بدراسة المزيد من الاحتمالات التي تعزز افضلية تركيب لائحة في طرابلس كاملة وقد تردد انه صار يمتلك وفرة من الاحتمالات لا الاسماء بانتظار القانون العتيد.

بالعودة الى الاحتفال الذي حشد من حشد في الضم والفرز، المنطقة الاكثر نشاطا في طرابلس، فقد توجه الى الطرابلسيين ايضا كفريق منفرد في معركة القوى الثلاث وخاطب الجهور المحلي بلغة الاعتدال اي بالتاكيد على المضي في التسوية اللبنانية التي أدت الى انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، ثم بالتاكيد على المختلط المرفوض من قبل الميقاتي وفيصل كرامي الشريكين المتآلفين في طرابلس وفق ما هو معلن فعلا في المدينة.

ويمكن ان تخفي مواجهة السبت، هنا ايضا، مواجهة على البارد مع اللواء اشرف ريفي الذي يعتمد تحمية الشارع الطرابلسي بمواقف عالية النبرة وصولا الى رفض الايرانية السياسية في لبنان ورفض التسويات وخاصة انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وما تبع ذلك.

ثم ايضا، جاء الاحتفال للتيار بعد وقت قليل جدا من انجاز انتخابات المنسقيات وتسمية المنسقين، بما يعني مجددا ان هذه المنسقيات هي التي سوف تقوم بمهمة قيادة المعارك من الاستحقاق النيابي وقد التام عقد المنسقين في الحفل ليشكل تتمة لحلقة الرسائل التي وجهها التيار محليا وشماليا.

اخيرا وحده قانون الانتخاب الذي يمكن له ان يطلق المعركة بين المتنافسين في الشمال، وبعد ذلك يمكن للوقائع ان تحدد كامل المشهد الشمالي انطلاقا من طرابلس وخريطة المواجهات والاشتباك كما قد تعكس الوقائع بعض ما رسم او يرسم في الخفاء او من تحت الطاولة، علما ان الرسائل المتبادلة بين القوى المعنية صارت كثيرة بل اكثر مما يمكن لاي فريق ان يتخيل.

مجددا الانتظار فهل يطول الى ما بعد الاضحى ام تطول رحلته الى ما بعد بداية العام الجديد؟ اسئلة برسم التطورات المقبلة!.