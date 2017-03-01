عين الحلوة: مدخل إسرائيلي لمغامرة جديدة في لبنان

لا يمكن تحجيم ما يحصل في عين الحلوة ووضعه في خانة تنظيف المخيم من الارهابيين او تصفية الحسابات بين الفصائل الفلسطينية الموجودة داخله.

ولنكن اكثر دقة، لا يمكن تصنيف الحرب الدائرة هناك في اطار قطع طريق الجنوب فقط، القصة اكبر من ذلك بكثير وفقاً للمعلومات التي سربتها مصادر دبلوماسية وداخلية مهمة.

وفي التفاصيل فإن اسرائيل قد اتفقت مع واشنطن على شن حرب خاطفة ضد «حزب الله» في غضون اشهر قليلة لتحجيم دوره المتصاعد في سوريا، وللتشويش على اي نتائج حلول مرتقبة للازمة السورية لا تلحظ ضم الجولان الى الكيان الصهيوني.

واضافت المعلومات بأن اسرائيل وواشنطن وحلفاءهما في المنطقة لا يريدون تمرير التسوية السورية على حساب نفوذهم، كما ان تفاعل دور ايران و«حزب الله» بات يقلق هؤلاء الى حد قول احد المقربين من الادارة الاميركية الجديدة بأن «لا بد من تقليم اظافر ايران وحلفائها في المنطقة فلا مصلحة لنا ولحلفائنا بأن تصبح هي صاحبة الكلمة الفصل في الشرق الاوسط فهذا يهدد امننا وأمن اسرائيل وأمن العالم اجمع».

اما الشرارة للتمهيد للعدوان فهي توتير الوضع الداخلي اللبناني من بوابة عين الحلوة.

كيف؟ تقول المعلومات بأن اسرائيل اوعزت الى الجماعات التكفيرية وبعض المندسين في المخيم للبدء في اشعاله تدريجيا، وتشير المعلومات الى ان جهات استخباراتية بارزة موجودة داخل المخيم تنشط حالياً لإبقاء المناوشات بانتظار القرار الكبير لتنفيذ المخطط الاسرائيلي.

وقد افادت المعلومات ذاتها بأن دور الجماعات التكفيرية ينقسم الى قسمين : الجماعات الموجودة داخل المخيم تعمل على تهجير الفلسطينيين وجر الجيش اللبناني الى معركة داخلية لتحويل عين الحلوة الى نهر بارد ثانٍ، في حين ان دور الخلايا الارهابية خارج المخيم هو تحريك الوضع الامني مجددا في اكثر من منطقة لبنانية وتنفيذ هجمات ارهابية عبر انتحاريين فلسطينيين لخلق نقمة وبلبلة داخلية ضد المخيمات من جهة، ومحاولة احداث خروقات متكررة على الجبهة الجنوبية واتهام الفصائل الفلسطينية بها من جهة اخرى.

وفي حين اكدت المعلومات بأن قطع طريق الجنوب هو امر محسوم لأن هذه المنطقة ستصبح نقطة تماس وخط نار، الا ان مصادر لبنانية مهمة جداً جزمت لـ«اللواء» بأنه من غير المسموح العبث بأمن المخيم او امن الجنوب اللبناني، مؤكدة ان هناك مراقبة مكثفة للحركة الامنية داخل المخيم من قبل الجيش والقوى الامنية كما من قبل قوى وجهات حزبية تطوقه من كل جوانبه وهي لن تسمح بأن يتحول «عين الحلوة» الى خاصرة امنية رخوة تهدد لبنان.

ولفتت المصادر الى ان القوى والفصائل الفلسطينية تلقت في الايام الماضية تحذيرات صارمة من قبل جهات امنية ورسمية لبنانية على اعلى المستويات بضرورة ضبط الأمن في مخيم عين الحلوة وعدم السماح بتحويله الى ساحة لتنفيذ المخططات الاسرائيلية وغيرها كما بضرورة تسليم كل الارهابيين، مشددة على ان هناك قراراً سياسياً بعدم السماح لأحد بالعبث بالاستقرار في لبنان وتحريك الأمن في المخيمات الفلسطينية لا سيما في عين الحلوة.

وفي السياق، اشارت المصادر الى لقاء جمع في اليومين الماضيين بين جهة امنية لبنانية واخرى فلسطينية تم خلالها ابلاغ الاخيرة بعواقب استمرار التصعيد الأمني في المخيم.