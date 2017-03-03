العلاقة مع الحريري والقوات اللبنانية وجنبلاط وحتى باسيل.. نموذجاً

العارفون يؤكدون أن باسيل الأقرب إلى عقل عون وخارج هذه الحقيقة هو أغراض سياسية

ثمة من يستعجل تارة إفتعال الخلافات وطوراً تسويقها وإشهارها في وجه العهد الرئاسي، وإستطرادا «التيار الوطني الحر» – الحاضنة الحزبية، رغبة في التأثير قدر الإمكان في قدرة العهد على المبادرة، مستفيدا من الزخم المحلي والدولي الذي حظي به منذ اليوم الأول. هذا ما حصل مع الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، ثم مع القوات اللبنانية، فالنائب وليد جنبلاط والموحدين الدروز.

أ-مع الرئيس الحريري، سارع مستعجلو صنع الخلافات وإصطناعها الى التصويب عليه وعلاقته برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من باب التنازل المزعوم عن صلاحيات رئاسة الحكومة، بدءا من مسألة تشكيل الحكومة وحصة «المستقبل» من المقاعد الوزارية، ومن ثم قانون الإنتخاب والصفقات المزعومة أيضا، وليس إنتهاء بمسألة روتينية تتعلق بتفويض المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بعض الصلاحيات الإدارية المحصورة، وكذلك ملف التعيينات الأمنية والإدارية التي من المتوقع ان تبتّ في جلسة الحكومة في الثامن من آذار، بعدما تم التفاهم على الإسم المرشح لقيادة المؤسسة العسكرية، العميد الركن جوزف عون.

ب-مع القوات اللبنانية، لا يفوّت المستعجلون أنفسهم فرصة للتصويب على ورقة إعلان النيات التي باتت منذ انتخاب الرئيس عون أكثر من أي وقت عرضة الى السهام. وجاء الإختلاف في الرأي حول الإقتراح الكهربائي ليعطي هؤلاء دفعا إضافيا، بعد قانون الإنتخاب والعلاقة بـ «حزب الله». إذْ فاض بعض المنابر بالتبشير بإفتراق حتمي، فيما الواقع مغاير تماما، لا بل يجزم العارفون بأن خطوات مشتركة مؤلمة هي راهنا قيد الإعداد، ستدخل حيز في الاسابيع القليلة المقبلة فور التيقّن من إستحالة التوافق على قانون جديد، وستكون إثباتا على مدى عمق الحلف القائم.

ولا يُخفى في هذا الإطار، أن مسألة التباين حول الاقتراح القواتي للكهرباء يجري حلها وفق مقاربة علمية وتقنية، أظهرت لكلا الحزبين ما له وما عليه.

ج-مع النائب وليد جنبلاط، تبدو العلاقة، في الظاهر، مشوبة بعدد من الإلتباسات، وخصوصا على خلفية قانون الإنتخاب، ورغبة العهد في وقف الإحتكار الجنبلاطي وإتاحة تمثيل شريحة درزية خارج عباءة المختارة. ولئن كثرت التخمينات في الايام القليلة الفائتة عن قرب إنفجار العلاقة بين العهد وجنبلاط، وخصوصا بعد استقبال الرئيس كلا من الوزير طلال إرسلان والوزير السابق وئام وهاب، وبين الإستقبالين صدور القرار القضائي بتخلية بهيج أبو حمزة، كان لافتا حرص جنبلاط إثر زيارته الرئيس الحريري مساء الأربعاء، على تبديد كل ما حيك حول هذه العلاقة بين بعبدا والمختارة (والتي لم تكن يوما في العهدين الجنبلاطيين –الأب والإبن- سهلاً ممتنِعاً).

ويبرز في هذا السياق حرص، تحديدا لدى قيادة التيار الوطني الحر، لمقاربة باردة لمسألة العلاقة مع النائب جنبلاط والحزب التقدمي الإستراكي. فعلى سبيل المثال، لم يخل أي بحث إنتخابي من جانب التيار ورئيسه الوزير جبران باسيل من الأخذ في الإعتبار الخصوصية الدرزية، ولا سيما الملاحظات الجنبلاطية، جنبا الى جنب مع إلتزام الخطوط العريضة التي وضعها العهد لجهة صحة التمثيل وعدالته بين الطوائف وشرعيته بين الطوائف وفي الأقليات داخل كل طائفة.

د-أما الخلاف الأكثر إثارة الذي يجري الترويج له، تلميحا غالبا، فهو العلاقة بين العهد والتيار الوطني الحر. سُكب في الفترة الأخيرة كلام كثير، ظل جلّه أسير الغرف والمطابخ السياسية، عن تباين في المقاربة الإنتخابية بين الرئيس عون والوزير باسيل. وكان هذا الكلام يخبو مرات، الى حين مازح رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي النائب سيمون أبي رميا قائلا ان «رئيس الجمهورية مع النسبية في لبنان دائرة واحدة، لكن التيار الوطني الحر يعارض الموضوع، أنا أعرف أكثر منك».

بالتأكيد، ليس سابقةً الكلام على تباين في الرأي بين عون وباسيل. سبق أن قيل كلام مماثل في مراحل عدة، قبل رئاسة عون وبعدها، منها على سبيل المثال في أثناء ترشيح العميد الركن شامل روكز لقيادة الجيش، يومها وصل البعض حدّ القول إن آلية إدارة المعركة حملت عن قصد بذوز فشلها، خلافا لإرادة العماد عون. وتردد كلام مشابه يوم طُرح إمكان ترشح روكز للإنتخابات النيابية.

عن هذا كلّه، يكتفي العارفون بطبيعة العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، بالقول أن باسيل هو الأقرب الى عقل عون، والى إلتقاط ما يريده وترجمته، وتاليا كل كلام خارج هذه الحقيقة يبقى لأغراض سياسية فحسب.