14 آذار يوم المستقلّين في لبنان  

عرف لبنان عبر تاريخه السياسي القديم والحديث نماذج مميزة للشخصية المستقلة والملتزمة بالقضايا الوطنية. والمستقلّون أغنوا الحياة الوطنية في السياسة والصحافة والوزارة والنيابة والفكر والأدب والشعر والاختصاص، والى ما هنالك من تجلّيات ابداعية للشخصية المستقلّة في المجتمعات الوطنية، وهم يحتلّون الجزء الأكبر من تاريخ لبنان السياسي. وربّما تكون الشخصية المستقلة هي في صلب تكوين الثقافة السياسية اللبنانية. ودائما نجد ان هناك رغبة في التمايز عن الشخصية الحزبية او الطائفية المتزمّتة.

الشخصية الوطنية المستقلة هي المعيار التاريخي للحياة السياسية في لبنان، فكلّما تقلّص منسوب المستقلّين في الحياة الوطنية يتراجع الأداء السياسي العام، الى حدّ أصبح فيه وجود الشخصية المستقلة مرادفاً لوجود الحريات السياسية والعامة في لبنان. وإن تراجع حضور المستقلّين يؤشّر الى تعاظم الاستتباع او الاحتلال. ولولا وجود هذه النزعة القوية بالاستقلالية لدى معظم اللبنانيّين لكنّا جميعنا متورّطين في الحرب الأهلية البغيضة والطويلة، لأنّ المستقلّين اللبنانيّين هم من حافظوا على المساحة البيضاء المشتركة، والتي التقى عليها أطراف النزاع من الأحزاب والطوائف في لبنان.

يعود للشخصية الوطنية المستقلّة الفضل في تشكيل المجتمع السياسي اللبناني، ممّا جعل قيادة الأحزاب في لبنان دائماً امام تحدّيات كبرى نتيجة الحضور الصلب للشخصيّة المستقلّة في الوجدان الوطني لدى عموم اللبنانيّين، بالاضافة الى قدرة المستقلّين في تصويب المسارات والتصدي للانحرافات. وعند كل مرحلة استبداد كانت الشخصيّات المستقلّة هي المستهدف الأوّل، مع تغيير في الأساليب بين مستبدّ وآخر وزمن وآخر، إذ تطوّرت أساليب الاستبداد من دون أيّ تغيير في الرغبة بالاستبداد، لدى القبائل والعائلات قديماً ثم لدى الأحزاب والطوائف.

الأحزاب والطوائف والقبائل والسلطة كلّها تقوم على السمع والطاعة وليس لديها القدرة على الاستماع او الحوار. وكثيراً ما تكون أهدافها مجرّد رغبات في السيطرة والهيمنة والعزل والاقصاء واظهار القوة من اجل طمأنة الاتباع من العوام، وابراز عظمة القائد القادر على إلغاء الافراد المستقلّين من اجل فرادته الجوفاء، على اساس ان المستقلّين يحفّزون على التحرّك نحو الأمام ويجدّدون الأسئلة ويبحثون عن الاجابات. عندما ينكفىء المستقلّون يقع الجمود والتخلف والاهتراء، وعندما ينهض المستقلّون تبدأ عجلة الحياة تسير نحو الأمام، وهذا ما حدث يوم ١٤ آذار.

المستقلّون اللبنانيّون هم الذين أحدثوا ذلك الزلزال بعفوية وانسياب وشجاعة واستقلال تام، وأعادوا الى لبنان معناه الذي ضاع لسنوات طوال، وظهّروا مجتمع الحريّات العامة والسيادة والاستقلال، نساء ورجال وفتيات وشبان ومفكّرين وكتّاب ومبدعين وحرائر واحرار. المنصّة ومن عليها كانت النقطة الأصغر في ذلك النهار. ١٤ آذار هو اليوم الذي أعاد فيه المستقلّون الاعتبار للدولة المستقلّة، وانتزعوا حقّهم في التعبير والانتقاد في هذه الساحة وفي كل الساحات. ١٤ آذار أعاد الاعتبار للمستقلّين من اليمين واليسار ومن كل المناطق والتيارات والتجمعات والاتجاهات، وليس فقط لدى المشاركين في ساحة ١٤ آذار.

باختصار شديد، عندما أعلن عن تشكيل المجلس الوطني مع مستقلّي ١٤ آذار برئاسة المفكر المستقل سمير فرنجية، يومها انسحبت الأحزاب..؟ ليبقى ١٤ آذار يوم كلّ المستقلّين في لبنان، وهم مدعوّين للاجتماع هذا العام في كل مكان وأي مكان، والكتابة والتعبير عن وجودهم وآرائهم بكل الاتجاهات من أجل بقاء المستقلين والإستقلال .