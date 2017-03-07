دين للرئيس الحسيني في عُنق طرابلس الفيحاء

كثيرون لا يعلمون أنّ أوتوستراد طرابلس ما كان ليُنجز ويكتمل لولا الموقف الصلب للرئيس حسين الحسيني.

في عام 1972 استلم رئيس لجنة الأشغال النائب حسين الحسيني ملف الأرقام المُخصّصة لإنجاز مشروع الأوتوستراد بين بيروت وطرابلس، وبلغت 100 مليون ليرة لبنانية (أي حوالى 33 مليون دولار أميركي في حينه)، وحين سَألَ المعنيين إذا كانت الأموال كافية لإنجاز الأوتوستراد الموعود بكافة مُسلتزماته، جاءه الجواب بالنفي، وأنّ المبلغ يكفي لإنجاز الوصلة من بيروت وحتى جونيه!

تمالك النائب الحسيني أعصابه وقال بهدوء، ولكن بمنتهى الصرامة .. لن يمر المشروع مُجتزءاً .. ولن أقبل إلا بالأوتوستراد كاملاً.

حاول الجميع ثنيه عن موقفه بالقول إنّ إنجاز جزء من الأوتوستراد «أفضل من لا شيء»، وإنّ إكمال المشروع يحتاج إلى 25 مليون ليرة إضافية وهي غير متوفّرة حالياً، ومن المُمكن إكماله من جونيه الى طرابلس في مرحلة لاحقة حين تتوفّر الأموال …

أجاب النائب الحسيني بحزم … بل سنُوفّر الأموال المطلوبة … وضغط بصبر وأناة وعناد وإصرار على المُولجين بشؤون وأرقام الموازنة، فتمَّ اقتطاع المبالغ من هنا وهناك حتى اكتمل مبلغ المشروع كاملاً غير منقوص، وتمّ إنجاز الأوتوستراد، ووصل بهمّة النائب الحسيني إلى مدينة طرابلس.

كتب الشاعر والفيلسوف والأديب سعيد عقل بتاريخ 23/12/1972 مقالاً عن أوتوستراد طرابلس في صحيفة «الجريدة» تحت عنوان «حسين الحسيني في جديده الآخر!» يقول: «حسين الحسيني نائب بقاعي … ولكنه غير مُصاب بعقدة المنطقة … يعرف كما ينُصّ الدستور أنه يُمثّل الأمة جمعاء».

وأضاف: «مٌهم عندي أنْ أسجّل وجود واحد في البرلمان يُعوّض عن تخلّف البرلمان. ومهام المجلس سأعرف قيمتها، بعد الآن، بمحض أنْ يكون شارك فيها أو لم يُشارك حسين الحسيني».

أطال الله عمر الرئيس حسين الحسيني، حامل لواء الدستور، ونبراسه وحاميه. إنّه بحقّ البرلماني الدستوري العريق العابر للمناطق والمذاهب والتيّارات.