اللجان المشتركة تقرّ سلسلة العسكريين والمعلّمين وتحفّظ حمادة و«الوفاء للمقاومة» لغياب الإنصاف

عشية الإجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري لهيئة مكتب المجلس اليوم تحضيرا لجلسة تشريعية مرتقبة، أنجزت اللجان المشتركة في جلسة ثالثة ومسائية أمس، الجزء الأكبر من مشروع سلسلة الرتب والرواتب والبنود القانونية، وأوضح النواب أنه «تم الاتفاق على موضوع الجداول، وهو القسم الأهم للسلسلة، مع تصويت جميع الكتل والنواب على «سقف الألف ومئتي مليار ليرة كحد أقصى». فيما بقيت مسألة الإصلاحات والإيرادات عالقة الى اليوم مساء في جلسة رابعة، بإنتظار التوافق حكومياً ومجلسياً، بما يؤمّن التوازن بين الإيرادات والنفقات، دون إرهاق المواطن بالضريبة أو الخزينة بالديون، وسط تساؤلات عن إمكانية إنتهائها اليوم أو قد تحتاج لمزيد من الجلسات، إذ لا شيء يمنع حسب المصادر ان تخصص لها جلسة عامة فور الإنتهاء من اقرارها بالكامل، وان كانت هناك رغبة لدى رئيس المجلس بتسريع اقرارها وعدم الذهاب الى جلسة تشريعية بدون السلسلة، وهو ما سيتحدد اليوم في هيئة المكتب.

وكانت حصلت مشاورات خارج القاعة من قبل النواب المتابعين قبل أن يعودوا مجددا لتصحيح بعض الثغرات في الجداول، حيث وفي موضوع سلسلة العسكريين تقدّم النائبان هاني قبيسي وحسن فضل الله بإقتراح بعد التشاور مع وزير الدفاع يعقوب الصراف زيادة درجة للجنود والرتباء وذوي الدخل المحدود أسوة بكبار الضباط لان الزيادة المعطاة لهؤلاء لا تنسجم وبقية الزيادات العامة وهناك تفاوتا، فوضع هذا الإقتراح جانباً لدراسة كلفته، واقرّت سلسلة العسكريين بقيمة توازي 434 مليار ليرة، بعد رفع الراتب للجندي من 650 ألف ليرة الى 982 ألف ليرة، فيما وعند طرح المواد المتعلقة بسلسلة الإداريين والموظفين الإداريين والدرجات، إعترض ممثل الأساتذة على قاعدة انهم كانوا دائما ما يحصلون على 60 بالمائة من حصة الإداريين، فإعترض النواب وقالوا ان هذا الأمر «ولّى الى غير رجعة» والأهم الإنصاف والمساواة، فاقرّت مع تحفّظ الوزير مروان حمادة وكتلة الوفاء للمقاومة على قاعدة عدم المساواة، وأوضح الوزير حمادة لاحقاً أنه «ليس هناك سلسلة إنما سلاسل ولقد تحفظت لأن الفوارق بين الأساتذة وبقية الأسلاك غير منصفة».

وكان سبق اجتماع اللجان اجتماع ومشاورات في وزارة المال تم خلاله التوصل الى توافق على الجدول النهائي الذي جمع ما بين جدول وزير المال وتقريري «لجنة عدوان» و«لجنة كنعان»، فأكد الوزير خليل «انجزنا توحيد الجداول في إجتماع لجنة المتابعة بوزارة المال والسلسلة لا تعني رفع الحد الأدنى للأجوروالضرائب بما فيها زيادة 1 بالمائة على القيمة المضافة أو «تي في آ»، والتي لا تطال دوي الدخل المحدود».

ودخل النائبان عدوان وكنعان سويا الى المجلس النيابي، ليعلن عدوان اننا «انجزنا الجداول وسنقرّ السلسلة تحت سقف 1200 مليار ليرة، ونكون بذلك قطعنا جزءا كبيرا من الإصلاحات، والباقي شبه متفق عليه، والأهم كانت كلفة السلسلة وتوحيد الدرجات والاصلاحات متفق عليها بنسبة 60 بالمئة ولا خلاف حول الـ 40 بالمئة».

من جهته كنعان اعتبر ان «أساس سلسلة الرتب والرواتب هي الجداول والخلاف كان حولها، فيما أشار النائب أكرم شهيب أن «السلسلة باتت قريبة»،

وأوضح النائب إميل رحمة ان «رئيس مجلس النواب نبيه بري يصرُّ اليوم قبل الغد على اقرار سلسلة الرتب والرواتب، وهذا لا يعني انه هو من يقرّ السلسلة بل المجلس النيابي هو من يقرّها، وأشار الى انه «لا بد من توازن بين الانفاق والواردات، ونحن مع بري في اقرار السلسلة في أسرع وقت واعطاء أصحاب الحق حقهم، واعتقد ان التأخير في اقرار السلسلة لم يعد مقبولا لا عند المسؤولين ولا عند من ينتظر حقه».

ولدى مغادرته الجلسة اعتبر النائب سامي الجميل ان «التحدي الحقيقي يوم غد (اليوم) عند بحث موضوع التمويل».

كنعان: لا تلبّي الطموحات

وأعلن مقرر اللجان الخاص رئيس لجنة المال والموازنة النائب كنعان بعد انتهاء الجلسة عند التاسعة مساء، انه انه «جرت مناقشة عامة حول الجداول المخصصة للعسكريين لجهة انصاف أصحاب الرتب الدنيا مع أصحاب الرتب العليا، وصوّت النواب على أن تكون السلسلة تحت سقف 1200 مليار مع تحفّظ وزير التربية مروان حمادة ونواب كتلة الوفاء للمقاومة تحفّظوا على سلسلة الأساتذة».

وأكد انه تم المصادقة على جداول العسكريين بعد التعديلات عليها كما صدّق على جداول المعلمين مع التعديلات أيضا، موضحا ان «السلسلة لم تنته، ما حصل اليوم خطوة أساسية لكن هناك واردات واصلاحات ستبحث في جلسة الغد وسيستكمل النقاش بالسلسلة بمعنى إراداتها وعملية الاصلاحات التي هي أساس للتمويل وللحفاظ على الاستقرار والمالي في البلد».

وأشار إلى ان «ما حصل لا يرضي كل الناس ولا يلبّي طموحات العسكريين والمعلمين»، مؤكدا ان «الاصلاحات مطلوبة حتى لا تموّل السلسلة من جيوب المواطنين والاصلاح المالي وضبط الهدر ومكافحة الفساد خطوات أساسية مطلوبة». وأضاف «غدا (اليوم)، جلسة جديدة وسنستمع الى من لديه ملاحظات بلا مزايدات وحريصون على أن لا تطال الضرائب الطبقتين الفقيرة والمتوسطة».