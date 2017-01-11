«نادي الشقيف في النبطية» يوضّح للأب خضرا

رد «نادي الشقيف في النبطية»، في بيان، «على ما جاء على لسان اﻻب طوني خضرا رئيس مؤسسة «ﻻبورا» الذي يتحدّث فيه عن النادي، وأن السيدة رندى عاصي بري، بصفتها رئيسة لنادي الشقيف، قد حصلت على مساعدة مالية من الدولة اللبنانية بقيمة 150 مليون ليرة لبنانية».

وأوضح النادي «للاب خضرا وللرأي العام، ان هذا النادي العريق في مدينة النبطية، الذي نظم وﻻ يزال ينظم العديد من اﻻنشطة الثقافية والتراثية منذ تأسيسه وحتى اﻻن، يفتخر لو ان السيدة الفاضلة رندى عاصي بري، التي لها باع طويل في تقديم الخدمات والمساعدات لذوي اﻻحتياجات الخاصة، هي رئيسة للنادي او عضو فيه، وهي، اي «السيدة بري»، لم ترأس نادي الشقيف في يوم من اﻻيام، وهي حتى، ليست عضوا في هيئته العامة».

وختم النادي بيانه: «اننا نربأ باﻻب انطوان خضرا بما يمثل من موقعه الروحي واﻻنساني ان يتوخى الدقة قبل اطلاق مواقفه، وفي استقاء معلوماته التي ينشرها للرأي العام، ﻻ سيما اننا اليوم بأمس الحاجة الى كلمة سواء تسهم في ترسيخ الثقة وتعزز مناخات الوحدة والتلاقي بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين».