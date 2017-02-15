غداء «الصليب الأحمر» – البترون

البترون ـ «اللواء»:

أقام «الصليب الاحمر اللبناني» ـ فرع البترون حفل غداء سنوي في منتجع «بترون فيلاج كلوب» برعاية رئيسه الدكتور انطوان الزغبي، في حضور قائمقام البترون روجيه طوبيا، مسؤولة فرع البترون كلود درزي، وممثلي شخصيات سياسية واجتماعية وأصدقاء.

بعد ترحيب من يمنى سلهب، تناولت درزي اهداف «الصليب الاحمر»، وأعلنت عن «مشروع جديد سيتم تدشينه قريبا وهو المبنى الثاني لمجمعنا الانساني»، ودعا الدكتور الزغبي إلى التعاون «لفتح مركز إسعاف في المنطقة العليا من قضاء البترون»، مشيرا الى «الإستعداد التام لتقديم ما يلزم لتحقيق هذا المشروع لأن المنطقة الجردية بحاجة لمركز اسعاف»، وأمل «أن نأتي اليكم في العام المقبل لافتتاح هذا المركز».