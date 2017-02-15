مي ميقاتي ترعى احتفال تأسيس «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية»

أقامت «جمعية العزم والسعادة الاجتماعية» حفلاً برعاية مي نجيب ميقاتي بمناسبة مرور ثلاثين عاما على تأسيسها، بمبادرة من الأخوين طه ونجيب ميقاتي، وذلك في «مركز العزم الثقافي» في طرابلس، حضر الحفل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ.

وفي المناسبة، ألقت كاغ كلمة قالت فيها: «إن لم يبدأ التطوير التغيير من المكان الذي نعيش فيه، او من المدرسة التي نعلّم فيها ابناءنا ، فإن تغير العالم سيكون أصعب بكثير، وسانقل الى العالم، التجربة الجيدة التي قدمتموها في طرابلس بالرغم من السنوات الصعاب التي عشتموها، حيث يحظى الجميع بفرص عادلة ومتوازية».

واعتبرت ميقاتي أنه ليس سهلا أن يحل فرد او مؤسسة او جمعية مكان الدولة ، فالانماء يحتاج الى تشريعات، ولفتت الى ان جمعية العزم قامت بعدة مشاريع منها اعادة تأهيل الاسواق والشوارع منها ترميم سوق القمح والسوق العريض، وتتعاون مع مؤسسات الدولة في عدة المشاريع.

وكان الحفل قد استهل بكلمة للاعلامية هدى شديد جاء فيها: «يقول مثل صيني «لا تعطني كل يوم سمكة بل علمني كيف اصطاد.» هذا ما فعلته جمعية العزم والسعادة في كل قطاعاتها».

وفي ختام الحفل سلمت السيدة ميقاتي إلى كاغ درع تقدير لعطاءاتها.