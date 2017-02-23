«تحدّيات الأسرة اللبنانية» في «المركز الكاثوليكي»

عقدت ظهر أمس ندوة صحفية في «المركز الكاثوليكي للإعلام»، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام، حول «تحدّيات الأسرة اللبنانية»، شارك فيها مدير المركز الخوري عبده أبو كسم، عضو المجلس التنفيذي للمنظمة الدوليّة للأسرة الدكتور ايلي مخايل، مديرة كلية التربية- الفرع الثاني، معالجة نفسية الدكتور كلير الحلو، وحضرها الدكتور أنطوان متّى، الشاعرة مي منصور، وعدد من الإعلاميين والمهتمين.

بداية رحّب الخوري أبو كسم بالحضور باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر، وقال: «العائلة اللبنانية تعاني من تحدياتٍ كبيرة، .. وفي المقابل البطالة مستشرية واليد العاملة الأجنبية تنافس الايدي العاملة اللبنانية، .. ونطالب بتامين التعليم الإلزامي لكل الأولاد اللبنانيين..، ومن غير المسموح أن يتسكع اللبناني أمام أحد ليحصل على خدمةٍ إستشفائية هي بالأساس حق شرعي له.. أما التعليم الجامعي فحدّث ولا حرج، فالجامعات الخاصّة أقساطها ليست بمتناول جميع اللبنانيين».

ثم تحدّثت الدكتور الحلو عن التحديات التي تعترض الأسرة في عصر العولمة فقالت: «باتت الأسرة مطالبة بمواجهة تحديات العصر وعلى رأسها جملة من المتغيرات، ومن هذه العوامل: الضغوطات الإقتصادية والنفسية والإجتماعية.

وعرض الدكتور مخايل كيفية مواجهة التحديات الأسرية، فقال: «المُجتَمع اللبناني يعيش حالة انفصام بين مُستَلزمات الحداثة والعَصرَنة وبين التَّمسُّك بالأصالة والقِيَم التي تطبع الشَّخصيَّة المُجتَمعيَّة وهدَّدت النَّموذَج البطريركي القائم على السلطة الأبويَّة وأحدثت تبدُّلاً في نَمط العلاقات بين أفراد الأُسرة».