«قل لا للعنف» تدعو  اللبنانيات للمشاركة السياسية

ناشدت جمعية» قّل لا للعنف» بعد اجتماعها الدوري مع ممثلين/ت عن بعض مؤسسات المجتمع المدني في لبنان الكتل والاحزاب اللبنانية بالعمل الجاد والفعال لتمثيل ومشاركة المرأة بشكل صحيح في الحياة السياسية ودعم ترشيح نساء لوصولهم الى المجلس النيابي اللبناني في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وأكد المجتمعون على ضرورة ترشيح عدد من اللبنانيات للانتخابات النيابية والمشاركة في صنع القرار لتشكيل أداة ضغط مدنية ولإعطاء المرأة اللبنانية حقها المنصف مع الرجل.

وأعلن المجتمعون عن أن تهميش المرأة في لبنان هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، وهو مرفوض بكافة أشكاله وأنواعه وعلى كافة مستوياته، ومن هنا على الدولة اللبنانية والتزاما منها بالاتفاقيات الدولية أن تقوم بدورها التشريعي لإلغاء التمييز في قوانينها.

وشكرت الجمعية الاعلام والصحافة الملتزمين بالقضايا الإنسانية وتنوه بجهودهم الدائمة للمطالبة بحقوق النساء والفتيات.