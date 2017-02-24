لقاء «دار الندوة» في «حديث الوحدة» قراءة بالمشهد العربي الراهن»

في الذكرى 59 لميلاد الجمهورية العربية المتحدة، لبّى حشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية والثقافية دعوة «المنتدى القومي العربي» لسماع «حديث الوحدة» للرئيس المؤسس للمنتدى معن بشور بعنوان «قراءة وحدوية في المشهد العربي الراهن».

حضر الندوة كل من رئيس «دار الندوة» الوزير السابق بشارة مرهج، النائب الدكتور مروان فارس، رئيس «المنتدى القومي العربي» الدكتور صلاح الدين الدباغ، رئيس «مركز دراسات الوحدة العربية» الدكتور خير الدين حسيب، أمين الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين» العميد مصطفى حمدان، الوزير التونسي السابق الدكتور عبد اللطيف عبيد.

بداية، رحّب مرهج بالحضور منوّهاً بأهمية المناسبة القومية التي نلتقي فيها حول رمز من رموز النضال القومي العربي في لبنان والبلاد العربية معن بشور لنؤكد على أهمية الوحدة كطريق لمواجهة التحديات الخطيرة التي نواجهها كعرب.

الدكتور الدباغ قدّم «لحديث الوحدة» قائلاً: «نؤمن بأنّ العرب أمة واحدة والوطن العربي واحد، والوحدة العربية، كما جسدتها وحدة مصر وسوريا، هي الجامع الحقيقي لهذه الأمة الذي يحقق منعتها وعزتها وكرامتها. الوحدة العربية ليست الجامع فقط بل هي أيضاً المانع الذي يقي شعوب الأمة من التشرذم والتفكك إلى طوائف ومذاهب وقبائل متناحرة وهذا ما يسعى إليه العدو».

بشور قال في مقدّمة حديثه «لم تكن الوحدة العربية عند الوحدويين الحقيقيين مجرّد شعار يرفع في المناسبات، او هدف يتصدر البيانات والبرامج والمشاريع، ولم تكن حتى فكرة نواجه بها افكاراً أخرى، بقدر ما كانت ايضاً نهجاً وسلوكاً وثقافي وترفعاً مستمراً عن الحسابات الضيقة».

وتابع: «المشهد العربي الراهن، بكل ما فيه من آلام واحزان وفتن ودمار وخراب لم ينشأ بسبب تراجع العمل الوحدوي، والدعوة الوحدوية، والفكر الوحدوي فقط، بل أيضاً بسبب تشويه وتزييف مارسه بعض رافعي الشعارات الوحدوية، في ما هم غارقون في ممارسات قطرية وانقسامية وفئوية وشخصية»..

وتحدّث بشور عن سمات المشهد العربي الراهن.