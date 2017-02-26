قطاع المهن المركزي في «المستقبل» التقى مكاتب القطاع الجنوبية في صيدا

صيدا – سامر زعيتر:

استضاف «تيار المستقبل» منسقية صيدا والجنوب في مقره بصيدا، لقاء لقطاع المهن الحرة المركزي الجديد مع مكاتب القطاع في منسقيتي صيدا والجنوب والعرقوب وحاصبيا في إطار إعادة التواصل مع القاعدة بعد انجاز انتخابات التيار، واطلاع المكاتب على الاولويات للعمل في المكتب المركزي الجديد لقطاع المهن الحرة واشراكهم في صياغة خطته العامة والحشد للانتخابات النقابية المقبلة بالاضافة الى مناقشة شؤون تنظيمية داخلية.

حضر اللقاء عضو المكتب السياسي في التيار زياد ضاهر، منسق عام صيدا والجنوب الدكتور ناصر حمود، ومنسق عام العرقوب وحاصبيا عبدالله عبدالله، منسق عام قطاع المهن الحرة المهندس طارق الحجار، واعضاء مكتب المنسقيتين ومكتب المهن الحرة..

وأكد الدكتور حمود «أهمية قطاع المهن الحرة لما يتضمنه من طاقات»، مشدّداً على أن «تيار المستقبل» يراهن على الشباب في العمل السياسي والنقابي».

وقال عبدالله: «إنّ كل المنسقيات في التيار تكمل بعضها البعض آملا «انطلاقة مميزة للتيار بعد الانتخابات الداخلية التي شهدها».

واستعرض الحجار دور قطاع المهن الحرة وضرورة تكامله مع باقي القطاعات في المنسقيات وأولويات العمل في المكتب المركزي الجديد والبدء بالتحضير لصياغة خطته العامة للانطلاق بالعمل»، متوقفاًَ عند موضوع استحقاقات الانتخابات النقابية وضرورة الحشد لها والتي ستبدأ تباعا في 5 اذار مع انتخابات فروع نقابة المهندسين في بيروت وفي 10 آذار في الشمال، وفي شهر نيسان التحضير لانتخاب نقيب جديد لنقابة المهندسين في الشمال وبيروت.