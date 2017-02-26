وزير الشباب والرياضة يشيد بمجلس الشباب العربي والإفريقي

استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في مكتبه بالوزارة، وفد منسقية المشرق العربي في مجلس الشباب العربي والإفريقي برئاسة الدكتور محمد علي الجنّون رئيس المنسقية، وحضور الأمين العام للمجلس الدكتور عوض حسن إبراهيم، وعدد من أعضاء مكتب لبنان في المنسقية، بمشاركة رئيس مصلحة الشباب في الوزارة جوزيف سعد الله.

بعد التعريف بالمجلس وأهدافه وخططه وبرامجه من قِبل الأمين العام، تحدّث منسّق المشرق العربي عن أنشطة المنسقية في الدول الخمس التابعة لها وهي لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن والعراق، وعن المشاركات الخارجية، وطرح مشروع تنظيم مهرجان شبابي صيف العام 2018 في لبنان، يضم 500 شاب وشابة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، ولمدّة أسبوع، والهدف منه تبادل خبرات وثقافات وتطور العمل الشبابي في القارات الثلاث وإبراز الوجه الحضاري للبنان، وسيشمل أنشطة رياضية، ثقافية، فنية، سياحية، دورات تدريبية، جلسات حوارية ومسابقات، متطرقاً إلى الأنشطة الخاصة بلبنان في مجالات عدّة أهمها الداعمة للمبادرات الشبابية.

من جانبه، أشاد الوزير فنيش بالدور الذي يقوم به مجلس الشباب العربي والإفريقي من رعاية للشباب ودعم للتعاون العربي والإفريقي، مطالباً «بضرورة التنسيق مع كافة المكونات والتيارات الشبابية ورفع مستوى الوعي بالقضايا المشتركة والمساهمة في التنمية المستدامة»، ومثنياً ومقدّراً دور لبنان في المجلس، ومشيداً بالمبادرات والمناشط المميّزة، وواصفاً الوزارة بأنها في خدمة كل من يريد ان ينهض بالشباب ويُقيم أنشطة هادفة لهم.

وفي الختام قدّم الوفد إلى الوزير فنيش درع المجلس.