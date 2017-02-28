الدورة الثامنة من «بيروت آرت فير» ‏ORIENT YOUR MIND

بيروت على موعد مع الدورة الثامنة من معرض «بيروت آرت فير» الذي ينظّم من 21 حتى 24 أيلول المقبل بدعمٍ متجدّد من مجموعة البحرالمتوسّط (Bankmed).

فعقب النّجاح الباهر الذي حقّقه المعرض في العام الماضي، تتمحور الدورة الثامنة من «بيروت آرت فير» حول التالي: معرض استثنائي من تنسيق روز عيسى، ومساحة أكبر لـ Revealing by SGBL، وجائزة بنك بيبلوس للسنة السّادسة على التوالي، إلى جانب مساحة VIDEO BOX الذي يقدّمها المتحف للفنّ الحديث والمعاصر (MACAM)، بالإضافة إلى برنامج كبار الشخصيات الذي يتيح الفرصة لاكتشاف أفضل المجموعات الفنيّة اللّبنانية.

وسلّط معرض LEBANON MODERN! في العام 2016 الضّوء على دور الفنانات اللبنانيات بين عامَي 1945 و1975. في هذه الدورة، ستقدّم منسّقة المعارض المتخصصة في الفنّ المعاصر في الشّرق الأوسط والكاتبة والمنتجة المقيمة في لندن، روز عيسى، بانوراما للإبداع المعاصر في المنطقة على مدى العقد الماضي. بدعم من مجموعة البحر المتوسّط (Bankmed)، يسلّط المعرض الضوء على مختلف القضايا الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والذاكرة في الفنّ المعاصر في المنطقة.

أما مساحة REVEALING by SGBL، حيث تقدّم مجموعة من صالات العرض أعمال فنّانين شباب واعدين، ستشهد زيادة بنسبة 66% مقارنة مع العام الماضي.

وفي الدورة السادسة على التوالي، تواصل جائزة بنك بيبلوس تشجيعها للمصورين اللّبنانيين الشّباب من خلال منحهم فرصة الوصول إلى الجهات الفاعلة الرّئيسية في سوق الفنّ كالخبراء والعارضين وهواة المجموعات والإعلام. في هذا العام، ستشمل جائزة بنك بيبلوس ورشة عمل تجمع نخبة من الفنانين الشباب بإشراف مصوّرة مشهورة. وتجدر الإشارة إلى أنّ نتائج الابحاث سيتمّ عرضها في مكان مخصّص في المعرض.

ويواصل MACAM، المتحف للفنّ الحديث والمعاصر، في جبيل، شراكته مع «بيروت آرت فير» في العام 2017 حيث سيقدّم VIDEO BOX الذي يسلّط الضوء على الإبداع في مجال فنّ الفيديو في المنطقة، خلافا للعام الماضي حيث جرى عرض مجموعة من المنحوتات والكتب الفنية.

كما يطلق معرض «بيروت آرت فير» 2017 سلسلة من الطاولات المستديرة والمناقشات بالإضافة إلى برنامج كبار الشخصيات الذي يتضمّن زيارات ورش عمل ومجموعات خاصّة ومتاحف.

وأخيرا يحافظ المعرض لهذا العام على لجنة الإختيار نفسها المؤلّفة من الأعضاء الذين يعكسون مميزات المجموعات الكبيرة الموجودة حاليا في لبنان: باسل دلول (فنّانو العصر الحديث والمعاصر ذات الصلة بالعالم العربي) وأبراهام كاراباجاكيان (فنّانو العصر الحديث والمعاصر) وطارق نحاس (التصوير المعاصر الدولي).