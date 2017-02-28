السعودي بحث مشاريع «الفرز والضم» في صيدا

صيدا – مكتب «اللـواء»:

زار رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي أمس، «مجموعة معطي غروب»، ضمن جولاته على الفاعليات الاقتصادية في المدينة، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المجموعة رجل الأعمال عامر معطي، حيث تم استعراض ما تقوم بتنفيذه المجموعة من مشاريع إعمارية في مدينة صيدا، كما جرى التباحث في عدد من الأمور والتسهيلات التي يمكن أنْ يستفيد منها المواطن الصيداوي بالتعاون بين بلدية صيدا و»شركة معطي غروب».

وتم أيضاً خلال اللقاء التطرّق إلى مشروع الفرز والضم الذي بات قاب قوسين أو أدنى من البدء بتنفيذه، بعد الأخذ في بعض التعديلات المقترحة عليه، حيث تمنّى معطي على رئيس البلدية «الإسراع في البدء بالتنفيذ مما هو حاجة ملحة لأبناء صيدا ولشركات البناء، من حيث التمدد السكاني وتوفر البنى التحتية المطلوبة».

بدوره، شكر رئيس البلدية المهندس محمد السعودي معطي «على حفاوة الاستقبال، وعلى الأفكار المتنورة لديه، لما فيها من مصلحة لبلدية صيدا وأهلها».