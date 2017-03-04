«فطور الخير» في «جمعية إعانة الطفل المعوّق»

صيدا – مكتب «اللواء»:

لمناسبة «عيد الأم» أقامت «جمعية إعانة الطفل المعوّق» في صيدا «فطور الخير»، بحضور رئيسة الجمعية أسمى البلولي الديراني، رئيسة «الهيئة الوطنية للطفل اللبناني» في الجنوب مهی شفيق الحريري، رئيسة الهيئة النسائية الشعبية إيمان أسامة سعد وحشد كبير من سيدات المجتمع الصيداوي والمناطق، وذلك في فيلا سميح حنقير.

وألقت الديراني كلمة هنّأت فيها كل الأمهات بعيدهن، وخاصة في ظل هذه الظروف التي يعاني منها الوطن العربي حيث تفقد الأمهات أولادهن في ظل صراع لا ذنب لهن فيه، وأيضاً تحدثت عن تقديمات الجمعية المادية لمعالجة الأطفال وإعطاءهن فرصة للاتكال علی النفس.

ثم تم قطع قالب الحلوى، وقدّمت الهدايا لهن، وتمنّت أن يعود «عيد الأم» القادم بظروف أفضل لأمهات العالم.