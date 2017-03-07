«اللويزة» تكرّم سيدات رائدات

كسروان – نالسي جبرايل يونس:

استضافت كلية إدارة الأعمال والعلوم الإقتصادية في جامعة سيدة اللويزة، نساء رائدات في اليوم العالمي للمرأة. وكانت كلمات ترحيبية للدكتورة سندريلا مجاعص، ومسؤولة قسم الإدارة والتسويق الدكتورة جينيفر أبو حمد وعميد كلية إدارة الأعمال والعلوم الإقتصادية الدكتور يوسف زغيب، الذي سلّط الضوء على «عبقرية الأنوثة».

ومن المكرّمات القبطان الجوي رولا حطيط، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لجمعية طياري الخطوط الجوية؛ وقد اختارتها الاذاعة البريطانية الـBBC، واحدة من أقوى 100 امرأة للعام 2016.

ومن المكرّمات أيضاً رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل، الإعلامية بطلة لبنان في كرة المضرب ساندرين جبرا، ريتا خوري نقيبة دور الحضانة وروز ماري رومانوس عبر عملها الخاص في الطاقة المتجدّدة. وفي نهاية اللقاء وزّعت الكلية الدروع على المكرّمات.