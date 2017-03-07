شدياق افتتحت «مؤتمر نساء على خطوط المواجهة»

افتتحت «مؤسّسة مي شدياق» مؤتمرها السنوي بعنوان «نساء على خطوط المواجهة»، في فندق «فينيسيا»، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ممثلا بوزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان.

استهل المؤتمر بكلمة لرئيسة MCF الدكتورة مي شدياق دعت فيها إلى «تطبيق معاهدة CEDAW التي صدق عليها لبنان في عام 1996 وكل الإتفاقيات الدولية التي تهدف الى الغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة»، وقالت: «حان الوقت لإعادة النظر في قانون الجنسية وتعديله، حتى لو أردنا مراعاة خصوصية التركيبة اللبنانية، حان وقت إصدار قانون موحد للأحوال الشخصية، حان وقت تعديل قانون العقوبات وأحكامه التي تميز بين الرجل والمرأة لجهة جرائم الشرف وأحكام الزنا، حان وقت تعديل العديد من القوانين».

ثم ألقت نائب رئيس «مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية» الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة كلمة جاء فيها: «المرأة قوية في لبنان انتخبت قبل المرأة الاوروبية واليوم نائبة، قاضية، طبيبة، حطمت قيود وطنها، عندما تظاهرت واسفرت سنة 1943 في سبيل استقلاله، فحطم لها قيودها لكننا نطالبها بالتريث بالنسبة للجنسية لاولادها فلبنان وضعه السياسي صعب جدا فلا هو دولة ولا اللبناني مواطن، ونحن نرفض التوطين من اي نوع هو، ومن اي باب اتى، خاصة بعد اجتياح مليوني نازح سوري لارضه ولا مطالب سياسي باسترجاعهم ولا راغب في ارسالهم، وقوى اممية تسعى لابقائهم، فالاستقرار المؤقت الذي ننعم فيه يعود الى وجودهم. هذه هي المعادلة القاتلة».

بدوره، أشار الوزير اوغاسابيان الى ان «المرأة ثروة وقد تمكنت من تحقيق النجاحات في القطاعين العام والخاص، فلماذا هذه الثروة لا تستغل؟ إن القطاع العام في حاجة الى هذه النجاحات، والمرأة بمقدورها أن تساهم في تقدم لبنان وإزدهاره سواء في مجلس الوزراء أو مجلس النواب أو المؤسسات الاخرى، ونحن بحاجة الى هذه الطاقات ليس بهدف الترف السياسي وإنما هذه هي الحقيقة، فمن هنا مطالبتنا بالكوتا كمرحلة انتقالية».

كما ألقيت كلمات لعدد كبير من المشاركين تمحورت بمجملها حول حقوق المرأة وسبل حمياتها.

وتضمّن WOFL في نسخته هذا العام محاور عدة حول مواضيع مختلفة كان للمرأة دور أساسي فيها. وكانت الحلقة النقاشية الأولى تحت عنوان «النساء في السياسة»، ألقت الضوء على خوض بعض النساء مضمار السياسة وسعيهن إلى التأثير إيجابا في مجتمعاتهن متحديات كل ما وضع في طريق وصولهن إلى مراكز صنع القرار، فيما تناولت الحلقة الثانية موضوع انخراط المرأة في مجال العمل الإنساني، وتحدثت المشاركات عن أدوارهن في مجالات البيئة، التعليم، والأطفال وغيرها، وحاورهن الإعلامي ريكاردو كرم.

وتطرّقت الحلقة الثالثة الى إنخراط النساء في عالم التكنولوجيا، أما اللاجئة السابقة وأول مرشحة لرئاسة الصومال فادومو دايب، فقد تحدثت عن تجربته، مشيرة الى أن «الصومال هو من أجمل البلاد وهي تريد إزالة الصور النمطية عن بلدها» وأكدت ان «شعبها متفائل وشغوف».

أما الفقرة الأخيرة فكانت مع نساء مقاتلات وناجيات من الصراع في العراق أدلين بشهادتهن حول معاناتهن وحالات الرعب والإضطهاد التي مررن بها. وقد حاورهن الإعلامي بسام أبو زيد.