وزير شؤون المرأة يلتقي حملة «جنسيتي كرامتي»

قامت حملة «جنسيتي كرامتي» الممثّلة بمنسّق الحملة مصطفى الشعار وعدد من أعضاء جمعية «مصير» بزيارة وزير شؤون المرأة جان اوغاسابيان في مكتبه.

وهنّأ الشعار الوزير أوغاسابيان لتوليه المنصب الجديد والوزارة الجديدة الخاصة بشؤون المرأة، متمنياً أن يكون سبباً في حصول التغيير بكل ما هو متعلق بشؤون المرأة وحقوقها خاصة حقها في منح جنسيتها لأولادها.

وبحث المجتمعون موضوع منح الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها والعوائق التي حالت دون اعطاءها هذا الحق خاصة العوائق الطائفية المرتبطة بتركيبة البلد، فاعتبر الوزير أوغاسابيان أن هذا الموضوع هو انساني بإمتياز وله حيز قانوني.

وإذ شدّد على أنه من العنصرية تعديل القانون واستثناء أي جنسية فيها، أشار إلى أنه من المعيب عدم المساواة بين المرأة والرجل في يومنا هذا ليس فقط بموضوع الجنسية بل في جوانب أخرى مثل الضمان الاجتماعي. وختم مؤكداً على ضرورة الاستمرار بالضغط.

أما الشعّار فاقترح على الوزير أنه إن كان الخوف من التوازن الطائفي المتعلق بالإنتخابات فلتعطى الجنسية بمقابل تعليق ممارسة الحقوق السياسية، فهذا أضعف الإيمان لتأمين أبسط الحقوق الأساسية الأخرى.

وناقش وفد حملة «جنسيتي كرامتي» مع الوزير معظم المشاكل المتكررة والمشتركة التي يعاني منها أبناء الأم اللبنانية .