طلال المقدسي: أعدنا لبنان على خريطة الإعلام عربياً ودولياً  والدورة الجديدة ستُعقَد في بيروت من 11 إلى 13 أيّار 2017

عاد منذ أيام إلى لبنان آتياً من العاصمة الرومانية «بوخارست» رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان – مديره العام طلال المقدسي، بعدما ترأس مؤتمر «وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لدول بحر الأبيض المتوسط» ويطلق عليها اختصاراً بالاجنبية (Copeam).

والأمر اللافت هو ان المقدسي ترأس هذه الدورة للمرة الثانية على التوالي، ومدتها عامان، بمعنى انها تنتهي في شهر نيسان 2018… وفي أوّل اجتماع للهيئة التنفيذية الذي جرى مؤخراً، تمّ التوافق على عقد الجمعية العمومية المقبلة في العاصمة اللبنانية بيروت.

في حوارنا مع طلال المقدسي، سألناه: { لماذا هذا المؤتمر؟ وما الهدف من الدعوة لانعقاده؟

– الدعوة كانت لتحقيق عدّة أهداف.. اولاً: لإعادة الحياة للإعلام اللبناني، وللدور الذي يمكن ان يقوم به كونه الإعلام الأكثر تحرراً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وثانياً: بعد إنتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وعودة الحياة الطبيعية بتأليف حكومة العهد الأولى، وخاصة عودة الرئيس سعد الحريري للحياة السياسية، كان لا بدّ من استثمار العلاقات التي ارسيتها مع اعلام دول بحر الأبيض المتوسط الـ 27، وذلك من خلال دعوتها، وللاستفادة من تواجدها في لبنان، من أجل إرسال نفحة أمل، ولإعلام شعوب دول البحر الأبيض المتوسط بعودة الحياة الطبيعية إلى لبنان… وهل هناك أفضل من الإعلام الرسمي لهذه الدول الـ 27 للقيام بالمهمة؟!.

{ من هي الدول المشاركة ودائمة العضوية في Copeam؟

– هي البانيا، والجزائر، وكرواتيا، ومصر، واسبانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، والأردن، ولبنان بالطبع، وليبيا، ومقدونيا، ومالطا، وموريتانيا، ومونتيغرو، والمغرب، وفلسطين (السلطة)، والبرتغال، ورومانيا، وسان مارينيو، وصربيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وتونس، وأخيراً تركيا.

{ ما هي التوجهات التي خرج المؤتمر بها، لاسيما وانكم ترأستم الدورة المذكورة؟.

– بالعودة إلى عناوين الدورات السابقة للمؤتمر، يتبين اهتمام المجتمعين العرب والأجانب المتواجدين على حوض البحر الأبيض المتوسط، بمشاكل الشباب في المنطقة، وكذلك مشاكل الهجرة من ضفة إلى أخرى والتي ما زالت الهاجس الأكبر الذي يزعج دول المهاجرين ودول المتلقين، لاسيما وأن جسراً من جثث الضحايا الأبرياء بني بين الضفتين (7000 جثة معترف بها رسمياً)!!.

ويضيف طلال المقدسي: أما آخر مؤتمرين، فكان عنوانهما: الهجرة بين ضفتي المتوسط… اسبابها؟ حلولها؟ ودور الإعلام؟ فيما الثاني فكان: شباب المتوسط وأي مستقبل لهم ودور الإعلام في هذا المسار…

أما المؤتمر الجديد المزمع عقده في لبنان من 11 إلى 13 أيار 2017، فسيكون بعنوان «اخبار البحر الأبيض المتوسط… تشعباتها؟ تناقضاتها؟ تفاعل الإعلام والرأي العام معها..

{ أخيراً نسألك: ما هي الأهداف التي سعيت إليها أو حققتها جزئياً أو بالكامل، منذ انتخابك رئيساً للمؤتمر في العام 2014، وخصوصاً إنك انتخبت رئيساً لدورة جديدة تستمر لعامين أيضاً وتنتهي في نيسان 2018؟

– منذ انتخابي رئيساً للمرة الأولى في العام 2014، عملت جاهداً على استعادة دور لبنان الإعلامي الفاعل في دول المنطقة، كوننا متعاطفين ومتعايشين مع مجريات الأحداث، ولنا خبرة في موضوعي الهجرة والتهجير، داخلياً وخارجياً، جرّاء الأحداث التي عصفت بلبنان والمنطقة على مدى سنوات طويلة ماضية، وما زالت مستمرة، وكذلك على علم ومعرفة بخطورة الأمرين، وخصوصاً أن لبنان كان ولا يزال جسر العبور، من وإلى، ونعمل جاهدين على تحييده لكي يظل ملجأً لكل مظلوم… وعليه، فقد تفاعلت مع مختلف وسائل الإعلام الغربية والعربية، واسمعت صوت لبنان عالياً لكل المؤتمرين، وبحيث لم أغب عن أي مؤتمر أو تجمع الا واستفدت منه منبراً للدفاع عن لبنان.

وينهي مدير عام تلفزيون لبنان طلال المقدسي:

– ونتيجة المواقف التي اتخذتها في خلال كل المؤتمرات، وهي مواقف عاقلة ومسؤولة وموضوعية، تحققت النتائج التي سعيت إليها وابرزها: إعادة انتخابي، بمعنى انتخاب ممثّل لبنان، رئيساً لدورة جديدة، وبالاجماع.

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