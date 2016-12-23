«فَرَضاً إنّو» طلال الجردي وغابرييل يمين.. وحقيقةُ الوهم

كنتُ نصفَ نائمة، عندما كلّمتني صديقتي المقرّبة لتبلغني عن الوقت الذي ينبغي أن أكون جاهزةً فيه للانطلاق مع باقي الشلة إلى مسرح مونو في الأشرفية ببيروت، حيث تُعرَض مسرحية «فَرَضاً إنّو».

كلُّ ما كنت أعرفه عن المسرحية أنها للفنان طلال جردي. لا أُخفي أن النعاس والإرهاق راوداني عن نفسي، فكِدتُ أكثرَ من مرة أعتذر عن الحضور. ثم حسمت أمري بالذهاب، إذ فَرَضاً إنّو» لم تعجبني المسرحية، سيكون لديَّ الليل بِطولَه لأنام.

عند مدخل المسرح، سألتُ صديقتي: من يشارك الفنان طلال جردي من الممثلين في هذا العمل؟

فأجابت: غابرييل يمّين.

أنا: فقط؟!!!

اممممم… أسئلة كثيرة بدأت تتسارع إلى رأسي المتعبة، ماذا سيقدّم شخصان.. رجلان.. لمدة تزيد على ساعة، على خشبة المسرح! مِن هنا تبدأ التساؤلات بِغزوِنا، ويبدأ الفضولُ بالتراكم على قارعةِ التوقعات.

فَرَضاً إنّو.. عنوانٌ يأخذ إلى عالمٍ من الافتراضات التي تلعب على وتر الحقيقة المستنبط من الوهم، أو الوهم المستنبط من الحقيقة.

منذ اللحظة الأولى من فَرَضاً إنّو، تمكّنَ «الجردي» من إقحام المتفرّجين في نفقٍ رسمَه كلمةً كلمة.. نفساً نفساً..

ما أن يدخل المسرح حتى يأخذَك إلى الجانب الذي يريد لك أن تكون فيه، الشك، الخوف، المجهول، وأشياء أخرى عُجِنت كلُّها بالبساطة، تَظهر أمامك من خلال شخصيةٍ «مسالِمة» ولكن سريعة الغضب، في مواجهة شخصيةٍ غامضة شديدة الدِقة لا تخلُ من الفلسفة، بشكلٍ يخلق كوميديا محببة تنجح في كسر الغضب الطاغي بِسَلاسة، بعد الكثير من الإستفزاز.

تتسارع المشاهدُ في «فَرَضاً إنّو»، في مكانٍ يُفترض أنه أحد أقسام مؤسسة ما، يعتمد على ديكور بسيط في المظهر، مُعقّد في المضمون، داخلَ مستودعٍ تظهر فيه مواسيرُ المياه والكهرباء، تنتشر على أرضيّتِه قواعدُ خشبية، وتخدمه الإضاءة الإحترافية على بساطتِها، بشكلٍ يزيد حتى من مصداقية تعابير وجهَي الفنانين.

سريعاً سيطر «الجردي» و»يمّين» على الحاضرين، حيث تمكنا من أسرِنا معهما داخل موقعِ الحدث، ومِن ثم تبدأ الافتراضات في خلق الشجاراتِ بينهما. فالموظف لا يقبل العمل على افتراضات غير موجودة، بينما المسؤول عنه ينصحه بالتدرب على الوهم بدل تضييع الوقت يانتظار قدوم البضاعة «المجهولة».

عند هذه اللحظة، بدأ المشهد يتوسّع، ومعه مخيلة الحاضرين، حيث سيطر السيناريو المحترف وما رافقه من مؤثرات صوتية وإضاءة عالية المهنية، على الحضور، وخطفهم دون شعور منهم إلى حيث تجري أحداث المسرحية. فبدأ الكل بمشاركة «الموظف راضي» في البحث عن فحوى العمل، وكل شخص يمكن ان يكون ذهب في مخيلته الى مكانٍ مختلف، وفقاً لخلفيته والإسقاطات التي تنبثق عنها، تماشياً مع ما تخرجه الشخصيتان من قاع الحقيقة إلى سطح الرؤية.

يصل المشهد الأخير، وعندها، كنا قد نسينا أن ما شاهدناه لِلتَوّ قائمٌ على الوهم والفرضيات، فنتأثر ونتفاجأ من التحوّل الدرامي، خاصة مع الأداء الإحترافي لكِلا الفنانين. لتعودَ فجأةً لحظةُ الحقيقة.

في لحظة القمة تمّ حَرفياً واحترافياً خطفُ عقول الحاضرين، فلم يعد سهلاً إرجاعُنا من قمةِ الصقيع حيث أُرسِلنا، إلى رتابةِ الحقيقة حيث موقع الحدث.

إلا أن العرضَ لم يكن قد انتهى.. فكانت الخاتمة «المفاجَأة». صُدِمنا، رغم أننا كنا ندركها في لحظةٍ سابقة في البداية. هنا، أسبلَ جوُّ المسرحية علينا برداً قارساً، كما لو كان حقيقة. فحِرنا في أمرِنا.. ما الحقيقة وما الوهم؟؟

ومع التفكير العميق في ما شاهدناه للتوّ، نكاد نقسم أن العمل اعتمد كثيراً على علم النفس، ليتمكن من التغلغل إلى ذواتِنا والسيطرة على تفكيرنا..

فخطر ببالي: «فَرَضاً إنّو» لم أذهب لحضور المسرحية، كيف لي أن أدركَ ما فاتني من إبداع؟

و»فرضاً إنو» توجّهَ المسرحُ اللبناني إلى هذا النوع العميق من السيناريوهات، سيستقطب المسرحُ اللبناني حتماً جيلاً من الحضور المثقّف والمفكر، بدلاً من رواد الكوميديا القائمة في معظمِها على الإبتذال والإسفاف.

إشارة إلى أن هذا العمل الإبداعي في عالم الفن والمسرح، اقتبسه الفنان «غابریيل یمیّن» عن نصٍّ للكاتب الأميركي «آلان آركن»، أخرجه «جاك مارون»، الذي شاركَ في إنتاجِه محترَفَ الممثلین في بیروت. والعرضان الأخيران للمسرحية يومَي الـ 22 والـ 23 من كانون الأول 2016 الساعة الـ8:30 مساءً على خشبة مسرح مونو شرق بيروت.

ياقوت الأحمد دندشي