للغة ما يحميها..

في يوم اللغة تكثر الاجتماعات واللقاءات في اكثر من قطر عربي لبحث كيفية الحفاظ على اللغة العربية في وجه ما تتعرض له من هجوم متعدد الاشكال يقول البعض انطلاقاً من نظرية المؤامرة انها تستهدف هدمها وبالتالي هدم المجتمعات التي تتكلم بها.

قد يكون البعض على حق في السعي إلى جعل هذه اللغة تماشي تطورات العصر التي تستجد كل يوم على اكثر من صعيد ومنها وسائل الاتصالات الحديثة.

وان كنا مع هذا السعي، لكننا لسنا ابداً مع الخوف على هذه اللغة التي يتكلم بها اكثر من نصف العالم.

سبل التطوير لمماشاة العصر ضرورية، ولعلها تبدأ من مرحلة التعليم اي من الاساس البنائي.

فلست اعرف لماذا يحشون ذاكرة طالب التكميلي على سبيل المثال بـ «مكر» مفر مقبل مدبر معاً كجلمود صخر حطه السيل من عل» وذلك في وصف الحصان، اثناء دراسة أو تدريس المعلقات.

ولماذا بعض من يكتب يبحث عن التقعير في اللغة ليجعل من عملية القراءة عملية شاقة وعسيرة؟!..

وبدلاً من ان تجتمع مجمعات اللغة في اكثر من مكان لبحث المفردات الاجنبية وايجاد ما يماثلها في العربية وتصل مثلاً إلى ان «الشاطر والمشطور والكامخ بينهما» هو كلمة «سندويتش»..

وجدول طويل من هذه العينة..

بدلاً من ذلك لماذا لا تبحث هذه المجمعات في الاسس واولها المجال التعليمي..

وثانيها الاعلام وخصوصاً المرئي منه.

فالعامية تأكل الاخضر واليابس في هجومها اليومي واستطاع بعض العاملين في هذا القطاع ايجاد لغة ثالثة تمزج ما بين العامية والفصحى بحيث تسهل على السامع والمشاهد، وتحافظ في الوقت عينه على مقومات اللغة.

وكذلك التعريب الذي فرضته حالة الخروج من المرحلة الاستعمارية التي حاولت «الفرنسة» على سبيل المثال في بلد مثل الجزائر ونجحت حالة التعريب ولو جزئياً فيه وهذا دون شك واجب الحكومات التي تهتم بأشياء كثيرة غير ذلك.

ونظرة واحدة على لافتات المحلات التجارية والمؤسسات في معظم الاقطار العربية تدل على مدى الخروج عن العربية إلى حيث «الفرنجي برنجي» رحم الله عمر الزعني.

في النهاية… هناك جهود يجب ان تبذل ولكن في الاتجاه الصحيح ليس خوفاً على اللغة بل تطويرها لها..

وكما ان للكعبة رب يحميها..

للغة قرآن كريم يحميها..