وداد حجّاج تفوز بجائزة «عيون للإبداع العربي 2016»

فازت الزميلة في الإذاعة اللبنانية وداد حجّاج بجائزة «عيون للإبداع العربي 2016»، في المهرجان الكبير الذي أقامته «مؤسّسة عيون للثقافة والفنون»، على خشبة المسرح الوطني الرسمي في بغداد، بحضور عدد كبير من المفكّرين والشعراء والأدباء.

وحمل مهرجان «عيون» في دورته التاسعة إسم المخرج السينمائي الكبير محمد شكري جميل تحت عنوان «المبدعون صنّاع الحياة ومجد الوطن»، وقد شاركت الزميلة حجاج كضيفة شرف في تقديم المهرجان، وحصدت كلمتها الإعجاب الكبير من الجمهور العراقي والعربي الحاضر.

وتسلمت جائزتها من وكيل وزارة الثقافة العراقية الدكتور جابر الجابري، بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة «عيون» عباس الخفاجي.

وعلى هامش المهرجان كرّمت الزميلة حجّاج بدرع التميّز من شبكة الإعلام العراقي – فرع واسط، تقديراً لجهودها في خدمة وإثراء الثقافة العربية؛ كذلك كُرّمت بدرع رابطة شعراء وأدباء المتنبي، باﻻضافة إلى منحها عدة شهادات تكريمية.