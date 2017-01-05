تحتاج المعارض التشكيلية لتحديث يواكب تطلعات جيل الشباب من هواة ومحترفين، لتكون حرفية الفن التشكيلي في نهضة دائمة لتجمع الكلاسيكية مع الجديد المبني على قاعدة التشكيل ومفارقته في آن. فالبرود التشكيلي هذا العام في المعارض الفنية لم تصب به المعارض في الخارج التي اعتمدت على الانقلاب التشكيلي المتمسك بالاصالة اللونية والرؤية التشكيلية مع الانتفاضة على اللوحة التقليدية واسلوبها معتمدا بذلك على التصاميم الالكترونية والفن المفاهيمي وحتى النحت المحاكي للطبيعة، والرؤية الهندسية التي لم تخرج عن مفاهيم الفن التشكيلي، وانما اجتمعت معه على الكثير من النقاط، وحتى الفوتوغرافي منه الذي شهد بداية عام 2016 نهضة فوتوغرافية قوية وبداية شكلت تراجعا في التشكيل ما لبثت ان بدأت تخبو في الشهر الثالث من عام 2016. لكن رغم ذلك استطاع الفوتوغرافي بسام لحود تقديم نظرة فوتوغرافية مغايرة عن اسلوبه السابق وايضا الفوتوغرافية كارمن يحشوشي وزياد عنتر ورشا خليل ورولا حلواني والبعض ممن كانت لهم بدايات هذا العام في معارض فوتوغرافية اخرى لم تتميز بما يكفي لتكون بمثابة الارض الخصبة لكل فنان، ولكن لا يمكن تجاهل سلاحف «غسان زرد» التي شكلت في تصاميمها نوعا من النحت الغرائبي الذي يعتمد على مفاهيم المادة وسرياليتها لتكون مخلوقاته هذا العام هي بحق كائنات العام 2016 والابداع الفني والحيوي الذي استطاع ابتكار جمالي له حركيته الفنية الخاصة المميزة عام 2016 وما بين النظر والبصيرة في الفن عامة فروقات لا يستهان بها فهل ارتوت بصيرة الفن عام 2016؟

بصيرة الفن عام 2016 ما ارتوت تشكيليا لانها لم تشهد ابداعات فنية بما يكفي او بالاحرى من التجديد في المقاييس والاسلوب والفكرة والمضمون رغم ان اللوحة السورية الخجولة في لبنان هذا العام تراجعت في العرض راحلة الى الخارج، لتكون في معارض جماعية او فردية في المانيا او استراليا او حتى العودة الى سورية او الى قوقعة لا سبيل للخروج منها رغم ما تميزت به من ابداع في سنة 2015 كما شهدت رحيل الفنان السوري عمر حمدي الملقب بـ مالفا. كما شهدت المراكز الثقافية ايضا اهتمامات خاصة في نوعية ما تم عرضه من فنون تشكيلية وفوتوغرافية وما الى ذلك.رغم حضورها في معرض ارت فير الذي يقام كل عام كسوق فني مازال يحتاج لرؤية حديثة في العرض والاسلوب واقامة العديد من الندوات الفنية للاضاءة على الفن عامة بشكل اكبر وضمن برنامج خاص للجامعات والمدارس وكسوق فني يهتم للثقافة الفنية على نطاق واسع رغم انه يستقطب اهمية كبرى من اصحاب المزادات وسواهم.

احتفظ متحف سرسق بمنهج معارضه التي تبحث عن القوة والمتانة والاستمرارية بغض النظر عن الجديد في الاسلوب والمضمون رغم البحث الدؤوب الذي يقوم به لاكتشاف المميز من اللوحات اضافة الى احتفاظه بقائمة معروضاته التي تستمر على مدار العام بديناميكة وجمالية تثير اهتمام المتلقي. ايضا متحف مقام والقائمة التي تصاحبها الانشطة والدورات التثقيفية والمعلومات التي يقدمها في هذا المجال، والمفيدة للباحثين عن الجمال اضافة الى المتحف الافتراضي لوزارة الثقافة اللبنانية وافتتاح صالة النواويس الحجرية التي تم اكتشافهاوتجهيزها وافتتاح صالة خاصة بها في متحف بيروت. اضافة الى المتحف الافتراضي الذي برز كوسيلة عالمية يمكن الدخول اليها من كل بلدان العالم لمعرفة ابرز الوجوه الفنية في لبنان.

{ تقول مسؤولة المعارض في غاليري اكزود:» بدا نشاط «غاليري اكزود» هذا العام ملحوظا من حيث نوعية ما يتم تقديمه للفن والفنانين اولا وللمتلقي والمتابعين له من جهة اخرى، وبحركة تصاعدية استقطبت جل اهتمام الفنانين في السعي لعرض اعمالهم في غاليري اكزود من بينهم الفنان زوهراب والفنان جورج عقل والفنان جوزيف مطر. لمساهمته في خلق تنويع بين المعارض وسنوغرافيتها باسلوب ينتمي لنوعية اللوحة، ومن ثم مدة المعرض الفني والتسويق له بجدية، وهذا يساعد الفنان على الخلق والابداع، ويمنحه الثقة لاستكمال مشاريعه الفنية وتنظيم الفعاليات المرتبطة بمعرضه التي تتضمن ان اضطر الامر الى ندوة يشارك فيها بعض من المهتمين بالفن وانواعه، ومن ضمن ذلك اهتمامهم بالفن الاعلامي وتقنيته الكفوء في هذا المجال ليكون صلة الوصل بين المتلقي والفنان لفهم تعابير لوحاته او اعماله النحتية وسواها. يسهل معرض اكزود للمتلقي المهتم بالتذوق الفني وللمستثمر ولعشاق اقتناء هذا الفن عملية المعرفة الفنية وجماليتها من خلال الدعوات للمعرض والشرح عنه بلغات عربية فرنسية وانكليزية داخل غاليري اكزود وخارجه. ليكون بذلك قد احاط بمحاكاة زوار معرضه ليتسنى لهم التحضير لزيارة المعرض قبل واثناء العرض براحة وبجدولة لمواعيد المعارض الاخرى، وبهذا يكون غاليري اكزود قد اعتمد سياسة تسهيل حضور المعرض وتذوق الاعمال باكبر قدر ممكن من التقنية وبتزويد الزائر بالكثيرمن المعرفة الفنية. كما حافظ غاليري اكزود على ايصال الصوت مع الصورة اعلاميا وفنيا، وحمل رسالة فنية تهدف الى خلق الوعي الفني في لبنان بنسبة اكبر، وما بين المعارض الجماعية والفردية انفرد اكزود بتقديم اعمال فنية لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي في الغالب يعود ريعها الى مساعدات اجتماعية مختلفة مع الاهتمام بتسليط الضوء على معارضهم بالتكثيف الاعلامي والبحث عن عدة منافذ اخرى لتصريف وتسويق اعمالهم، لتنمية الحس الفني لديهم وتشجيعهم على الاستمرارية بجمالية وراحة نفسية تمنحهم الحق في الفن والجمال ورسالة السلام التي تتضمنها اعمالهم.

{ يقول مدير معرض غاليري زمان «موسى قبيسي» انتهى العام مع المعرض 250 منذ ولادة القاعة في العام2000 ففي العام الماضي اقامت قاعة زمان للفنون مجموعة معارض تميزت كالعادة باكتشاف مجموعة من المذاهب الفنية التي عرضت للمرة الاولى رغم مستواها الفني العالي جدا. نذكر منها هيفاء خضر حسني وفاطمة اسماعيل بالاضافة الى معارض لفنانين عرضوا سابقا كالدكتور سعادة جورج ونهاد عبدالقادر وغيرهم ومعرض «ملونات لبنانية» والكثير من المعارض التي نفتخر بها في غاليري زمان وفي نهاية كل عام يختار الغاليري اكثر من 97 لوحة من تواقيع الرواد في لبنان وهو بمثابة متحف فني يستقطب اهتمام المتلقي بشكل جيد وكل عام وانتم بخير.

{ تقول الفنانة «ليلى كعبة كعوش» مدير «صالة ارت سبيس» في الشهرين الاخرين من العام ازدهرت المعارض بشكل افضل من بداية العام، لكن قمنا بما يشبه احتفالية فنية او امسية فن استقطبت اهتمام بعض من المهتمين بالفن والمتذوقين ومن اجمل المعارض التي لفتت المتلقي هو للفنان العراقي «رسمي الخفاجي» فالتجربة في ايطالية صقلته وايضا الفنان «محمد جحا» والفنان حسان الصمد من طرابلس من خلال لوحاته المحاكية لواقع النفايات باسلوب جميل وجذاب اضافة الى معرضي الشخصي ومعارض جماعية لتوسيع الذائقة الفنية.

{ تقول «اليس مغبغب» معظم معارض 2016 في الغاليري كانت مهمة كما استطعنا خلق اساليب جديدة في العرض والنوعية والاتجاهات الجديدة ومن اهمها شراء مجموعة للفنانة «دوروتي سلهب كاظمي» وتضم حوالي اربعين عملاً وبشكل حصري للغاليري وهو مهم لعدة اسياب ومنها انه غير تجاري لاعمال اكتشفهم زائرنا. في هذا عصر الواحد والعشرين تبرز اهمية فن السيراميك عالميا وعادت بقوة نوعية هذا الفن الى السوق الفني، وايضا فوتوغراف دي انفيلد نيفود لدانيال شيخاني عن صور مجموعة صبايا يتم تعليمهم فن التصوير والنظر للكاميرا وابعد من النافذة لتقدير هذا الفن الفوتوغرافي الذي كان ايضا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. من ضمن معارضنا ملغورزاتا باشكو، واندريه فتال في النحت بعد غياب 25 عاما، وفي الخريف اضطرينا للبحث عن اعمال مهمة واتجاهات تحافظ على زائرنا المتذوق للفن، فكان معرض الفنان الفرنسي «دانييال شونبريه» والغاليري تابع مع الفوتوغرافي «يان ديموجيه» بعباراته الموضوعية وبالمحافظة على اعتدال الاسعار مع الحفاظ على نخبة الفن وختامها هذا العام مع «لي واي» بمعرض اول لها خارج الصين. ما يهتم به غاليري «اليس مغبغب» كل عام هو الاهتمام بالفن كلغة انسانية تنفرد في العالم بمحاكاتها للانسان بمختلف الثقافات الفنية. ولا ننسى مهرجان الافلام الوثائقية الفنية الذي بدأنا فيه من اعوام سايقة وسنكمل به في عام 2017 وربما سننطلق به الى مناطق خارج بيروت مع عروضات في الجامعات والمدارس».

{ اما في طرابلس وجليدها التشكيلي الذي حافظ على وتيرة السنوات الاخرى من البرود مع مميزات بعض المعارض الناجحة التي حملت في بعض منها عناوين البيئة كمعرض حسان الصمد في مركز الصفدي الثقافي ومعارض اخرى في بيت الفن طرابلس الذي يفتح المجالات لكافة الفنانين للعرض دون استثناء وايضا في الرابطة الثقافية. اذ يقول رئيس الرابطة الثقافية الاستاذ رامز فري: «اهتمت الرابطة الثقافية بالمعارض التشكيلية والفنية. اذ نعتبر بان هذا الفن الراقي يتطلب الدعم الدائم والاضاءة الدائمة على الفن والفنانين الذين يتوجب على الجهات الرسمية والمختصة تقديم الدعم اللازم لهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها اكثرية الفنانين بشكل عام وعلى كل الصعد. وبقيت في عكار اقلام الرصاص للفنان نعمان الرفاعي تستقطب العديد من المهتمين لفنه هو النحت على قلم الرصاص الذي بدأ يثير الاهتمام منذ عام 2015 واستطاع ان ينجح في منحوتاته المثيرة للجدل عبر قياساته الصغيرة التي تشكل نوعا من الابداع في النحت على اقلام الرصاص، فهل ستشهد عكار ولادات فنية اخرى عام 2017؟.

عمر فاخوري صلاح صولي كما اهتم عام 2016 مدير معرض اجيال الاستاذ صالح بركات على التميز اذ افتتح النحات برنارد غانم معرضه في غاليري اجيال ضمن منحوتات تحاكي المخيلة برقي تطلعاتها الجمالية اضافة للفنان عمر فاخوري وبتنوع جمع معه هذا العام حروفيات كارلا سالم واعمال صلاح صولي واهمها ايضا دانيال جنادري ليحافظ غاليري اجيال بذلك على التنوع الفني والمستوى الجمالي الهادف الى تحقيق متعة استثنائية للسوق التشكيلي وللمتلقي في ان. حسان الصمد شارل خوري غسان زرد مارك غيراغوسيان أديب فتال بيير مهنا جورج عقل