رحيل الفنان السوري رفيق السبيعي

غيّب الموت الخميس أحد أبرز رموز الشاشة السورية الممثل المخضرم رفيق السبيعي عن عمر ناهز 86 عاماً.

ولد فنان الشعب في حي البزورية بدمشق عام 1930. تعرف على الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها. شاشات التلفزيون العربي عرفته ممثلاً ومطرباً ومنولوجستاً منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، حيث صنع شخصية “أبو صياح” أو قبضاي الحارة الشامية بزيه الدمشقي الفلكلوري الأصيل، وهي الشخصية الأكثر شهرة له، وجسّد مختلف الشخصيات في أعماله ولاحقاً في السينما والدراما السورية. عمل في بداياته مع مبار الفنانين السوريين كدريد لحام والراحلين نهاد قلعي وناجي جبر وياسين بقوش ومنى واصف لاسيما في مسلسلات مثل “مطعم السعادة” و”صح النوم”.

وقدم أخيراً لمدة 12 سنة البرنامج الإذاعي الأسبوعي “حكواتي الفن”، قبل ابتعاده عن الدراما التلفزيونية منذ جسّد شخصية “الزعيم” خلال عام 2015 في العمل اللبناني- السوري المشترك “بنت الشهبندر” والذي صوّر في لبنان، من إخراج ابنه سيف الدين سبيعي وكتابة هوزان عكّو.